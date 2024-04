Le prix du Bitcoin Cash ajoute près de 15 % de gains après avoir été réduit de moitié | Cryptomonnaie

Bitcoin Cash a terminé son deuxième événement de réduction de moitié jeudi, environ 16 jours avant la réduction de moitié du Bitcoin.

La récompense du mineur a été réduite de 6,25 à 3,125 BCH

Le prix du BCH a grimpé de près de 15 % ce jour-là après avoir constaté un premier contretemps avant l’événement.

Bitcoin Cash (BCH), un fork de Bitcoin, a terminé son événement de réduction de moitié jeudi, marquant la deuxième réduction de moitié de la récompense minière pour BCH. Le prix de l’actif a baissé mercredi mais s’est rapidement redressé et a grimpé de près de 15 % jeudi.

Les données de Coinglass montrent que près de 5,3 millions de dollars de positions sur produits dérivés ont été liquidées au cours de la dernière journée. Cela est probablement attribué à la forte correction et à la reprise des prix du BCH.

Le prix du Bitcoin Cash se redresse après avoir été réduit de moitié

Bitcoin Cash a été créé en 2017 en tant que fork de Bitcoin. Le jeton a terminé sa seconde moitié jeudi, après quoi la récompense minière a été réduite de 6,25 BCH à 3,125 BCH.

La réduction de moitié du réseau de paiement peer-to-peer a été achevée 16 jours avant celle du Bitcoin. L’événement marque une étape clé pour BCH puisque l’intérêt ouvert de l’actif a bondi de près de 25 % en réponse à cet événement. Les données de Coinalyze montrent que l’intérêt ouvert total sur les contrats à terme BCH s’élève à 674 millions de dollars jeudi, contre 506 millions de dollars mercredi, avant d’être réduit de moitié.

Statistiques d’intérêt ouvert du BCH

L’anticipation entourant l’événement a poussé le prix du BCH à un sommet sur trois ans de 705 $ lundi. Le prix du BCH a été touché par une correction mercredi et a chuté à 561,70 $ pour récupérer de près de 15 % après la réduction de moitié de jeudi.

La reprise rapide de Bitcoin Cash montre que l’actif est pertinent parmi les acteurs du marché et qu’il existe une demande soutenue parmi les traders. L’expert minier derrière la poignée X @DavidShares note que les mineurs sont passés du réseau BCH au réseau BTC, ce qui a entraîné une production de blocs lente et intermittente alors que le premier se dirigeait vers l’événement de réduction de moitié. L’algorithme de hachage partagé permet aux mineurs de passer plus facilement du minage de BCH au BTC et c’est l’un des facteurs qui ont déclenché une forte correction du Bitcoin Cash mercredi.

Au moment de la rédaction de cet article, BCH se négocie à 668,3 $ sur Binance.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :