Les jetons sur le thème des chats oscillent par rapport au prix du Bitcoin alors que la capitalisation boursière du secteur approche les 2 milliards de dollars | Cryptomonnaie

Les jetons Cat sont le seul secteur qui a clignoté en vert alors que le prix du Bitcoin a entraîné un krach boursier plus large.

HOBBES, MOG et SMURFCAT sont en tête du secteur avec des gains à deux chiffres.

Avec l’essor des jetons sur le thème des chats, la capitalisation boursière du secteur a frôlé les 2 milliards de dollars.

Le prix du Bitcoin (BTC) s’est effondré au cours de la dernière semaine de mars, liquidant des millions de positions. Malgré le crash, les jetons sur le thème des animaux, comprenant des chats et des chiens, ont fait la une des journaux en 2024 pour leurs performances exceptionnelles bénéficiant des débordements de capitaux du marché BTC. La dernière baisse du prix du Bitcoin a nui aux jetons sur le thème des chiens, mais les chats n’en auraient rien.

Les jetons sur le thème des chats constituent le dernier récit

Les jetons sur le thème des chats se redressent, certains affichant des gains à deux chiffres alors que le prix du Bitcoin continue de se débattre. Parmi eux, les prix de Cat in a dogs world (MEW), Popcat (POPCAT) et Wen (WEN) ont augmenté en moyenne de 6 %, tandis que d’autres comme Mog Coin (MOG), Real Smurf Cat (SMURFCAT) et Ansem’s Cat. (HOBBES) sont leaders du secteur.

HOBBES est le secteur le plus gagnant, avec environ 60 % de gains quotidiens.

Principaux jetons de chat par capitalisation boursière

Le jeton, qui continue de sécuriser les cotations sur les bourses, est l’un des favoris du PDG de X et SpaceX, Elon Musk, qui aurait eu un chien qui partageait ce nom.

Les analystes et les traders ont également observé que lorsque les cat coins s’écoulent, il s’agit généralement d’un pic du cycle. Si cette affirmation est vraie, cela explique pourquoi le prix du Bitcoin est en baisse.

Au moment de la rédaction de cet article, la capitalisation boursière des jetons sur le thème des chats s’élève à 1,98 milliard de dollars, en hausse de près de 2 % au cours des dernières 24 heures.

