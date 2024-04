Le prix du Bitcoin menace de baisser davantage alors que les traders BTC se replient | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin teste l’EMA de 200 jours pour la deuxième fois cette semaine.

Une cassure au-dessus de 69 000 $ et un maintien à ce niveau avec une évolution des prix stable peuvent conduire à une position longue.

Un nouveau test de 68 000 $ suivi d’un rejet sain peut conduire à une vente à découvert vers 60 800 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) continue de retarder sa tendance haussière attendue avant la réduction de moitié, car les haussiers du BTC ont les mains jointes. Le marché a été confronté à des niveaux de risque accrus dans un contexte d’instabilité récente des flux d’ETF.

Lisez aussi: Les marchés pourraient ne pas voir un nouveau prix Bitcoin ATH divisé par deux à moins que 69 000 $ ne soient cassés

FAQ sur les taux d’intérêt ouverts et de financement

Les traders Bitcoin croisent les mains

Le prix du Bitcoin est tombé en dessous du support offert par un niveau de support critique, la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours à 65 574 $. Cependant, la rupture n’est pas décisive car la crypto-monnaie pionnière continue de se maintenir au-dessus de l’une des deux lignes de tendance qui ont joué un rôle crucial dans l’action BTC depuis plus de six mois.

Les analystes surveillent ce niveau avec inquiétude car s’il cède, cela pourrait entraîner davantage de pertes. Cela s’est produit au cours de la seconde moitié du mois de janvier, laissant place à une dynamique baissière allant jusqu’à 10 %. On s’attend à ce que si cela se maintient, cela pourrait précipiter un rebond.

Le 200EMA sur le #Bitcoin Le graphique de quatre heures a été un formidable support. Depuis début février, il a empêché #BTC de baisser davantage. C’est pour cette raison que je fais très attention à ce niveau car s’il tient, il garantit un rebond, mais s’il casse comme il l’a fait en… pic.twitter.com/cnfruT9wUJ – Ali (@ali_charts) 2 avril 2024

Avec les afflux d’ETF BTC de retour au-dessus de l’eau, l’hypothèse est que le potentiel de baisse observé dans le prix du Bitcoin est attribué à l’argent intelligent qui cherche à surprendre les détaillants. D’autres théories suggèrent que le dumping sur le marché du BTC survient alors que les jetons sur le thème des chats atteignent leur apogée.

Pendant ce temps, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a exhorté les marchés à ne pas s’attendre à des baisses de taux d’intérêt tant qu’il n’y aura pas plus de confiance dans l’inflation.

JEROME POWELL DE LA FED : NE PENSEZ PAS QUE L’INFLATION S’INVERSE PLUS HAUT, CE SERAIT TRÈS PERTURBATEUR – Evan (@StockMKTNewz) 3 avril 2024

Powell a également noté qu’une réduction des taux trop tôt pourrait entraîner un renversement des progrès observés jusqu’à présent en matière d’inflation :

Compte tenu de la vigueur de l’économie et des progrès réalisés jusqu’à présent en matière d’inflation, nous avons le temps de laisser les données disponibles guider nos décisions politiques. Si l’économie évolue globalement comme nous le prévoyons, la plupart des participants du FOMC estiment qu’il serait probablement approprié de commencer à abaisser le taux directeur à un moment donné cette année.

Immédiatement après, le prix du Bitcoin a bondi de 1 % en raison des inquiétudes concernant l’inflation et, par conséquent, la dévaluation de la monnaie.

La prédiction du prix du Bitcoin alors que 200-EMA reste critique

L’action des prix du Bitcoin continue de maintenir des plus bas plus élevés, tandis que l’indice de force relative (RSI) affiche des plus bas plus bas. Il s’agit d’une divergence cachée typique, qui pourrait entraîner une baisse du prix du BTC avant sa hausse potentielle.

La position du RSI en dessous de 50 est préoccupante, accentuée par la diminution des volumes de l’Awesome Oscillator (AO). Si la tendance à la baisse des prix du Bitcoin se poursuit, un glissement décisif en dessous de la barre des 200 EMA, confirmé par le prix du BTC passant en dessous de la ligne de tendance supérieure, encouragerait davantage d’ordres de vente.

La pression de vente qui s’ensuit pourrait voir le prix du Bitcoin tester le support de 60 800 $, en dessous duquel 60 000 $ seraient imminents.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le 200-EMA se maintient, il pourrait constituer un point de départ pour le prix du Bitcoin, le faisant passer au-dessus du seuil de 69 000 $. Si les haussiers du BTC parviennent à se maintenir au-dessus de ce niveau, cela pourrait amorcer une poursuite de la tendance haussière du BTC pour récupérer le sommet de 73 777 $ avant d’établir un nouveau sommet historique.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :