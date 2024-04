XRP touche son plus bas niveau depuis deux semaines alors que les traders réalisent plus de 25 millions de dollars de pertes | Cryptomonnaie

Les traders XRP ont enregistré des pertes de 25,67 millions de dollars depuis mardi.

Le prix du XRP a chuté mercredi à un plus bas de deux semaines à 0,56 $.

Ripple devrait déposer sa réponse au mémoire de la SEC concernant les mesures correctives d’ici le 22 avril.

Le prix du Ripple (XRP) est tombé à 0,56 $ mercredi, le niveau le plus bas en deux semaines, alors que les traders attendaient de nouveaux développements dans le procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) contre Ripple. La prochaine échéance clé dans la bataille juridique est le 22 avril, date à laquelle Ripple devrait déposer sa réponse au mémoire de la SEC relatif aux recours.

Dans le même temps, la récente baisse du prix du XRP a entraîné des pertes de plus de 25 millions de dollars pour les traders au cours des deux derniers jours.

Résumé quotidien des évolutions du marché : les traders XRP perdent leurs avoirs avant la date limite imminente du procès

Les détenteurs de Ripple ont réalisé des pertes de 25,67 millions de dollars sur leurs avoirs XRP depuis mardi, comme le montre le graphique des bénéfices/pertes réalisés sur le réseau sur Santiment.

La métrique mesure le profit ou la perte global réalisé par les traders qui ont vendu leurs actifs un jour donné. Si les traders réalisent des pertes parallèlement à une baisse des prix, cela est considéré comme un signe de capitulation.

Bénéfice/perte réalisé par le réseau.

Les traders Ripple perdent leurs avoirs en XRP, probablement en raison de la baisse du prix de l’actif et de l’incertitude entourant le statut de sécurité de l’altcoin.

Le directeur juridique de Ripple, Stuart Alderoty, a commenté la position de la SEC sur le statut de sécurité du XRP et les différentes définitions du régulateur sur ce qui constitue un écosystème cryptomonnaie, dans son récent tweet.

Alderoty répond aux inquiétudes de la communauté concernant le statut de XRP en tant que « non-sécurité » et à la crainte que la SEC puisse faire annuler la décision XRP de la juge Analisa Torres.

Si cela ressemble à du charabia juridique… ça l’est. Selon la SEC, chaque fois que vous acquérez un jeton, vous investissez toujours dans un « écosystème » amorphe, peu importe pourquoi, comment ou où vous l’avez acquis. –Stuart Alderoty (@s_alderoty) 1 avril 2024

Les détenteurs de XRP prêtent attention à la prochaine échéance clé du procès Ripple, le 22 avril, lorsque Ripple devrait déposer son opposition au mémoire relatif aux recours de la SEC.

Analyse technique : le prix du XRP pourrait balayer la liquidité à 0,56 $ et amorcer la reprise

Le prix du XRP a formé trois plus hauts et plus bas consécutifs en avril, comme le montre le graphique XRP/USDT sur 4 heures. La baisse de l’altcoin entraînera probablement une vague de liquidités au support de 0,5673 $, au plus bas du 20 mars et à un niveau clé sur le graphique de 4 heures. Plus bas, le niveau de support clé sur le graphique journalier est de 0,5386 $, le plus bas du 22 février.

Le prix du XRP se maintient au-dessus des deux supports clés depuis près d’un mois maintenant.

Si le prix du XRP collecte des liquidités au niveau de support de 0,5673 $, l’altcoin est susceptible de rebondir et de combler l’écart de juste valeur (FVG) formé entre 0,6030 $ et 0,6103 $ (délai de 4 heures). Il existe un autre FVG qui pourrait probablement être rempli, entre les niveaux de 0,6185 $ et 0,6204 $ sur la période quotidienne.

L’indice de force relative (RSI) indique 36,19, proche de la région de survente à 30 et en dessous.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

Un bougie de 4 heures clôturant au-dessus du niveau psychologiquement important de 0,60 $ pourrait invalider la thèse d’une baisse initiale du XRP. L’altcoin pourrait se rallier aux FVG et combler les inefficacités sur les délais de 4 heures et quotidiens. Le prix du XRP pourrait faire face à une résistance à 0,6147 $, l’espace réservé de Fibonacci de 50 % de la hausse depuis son plus bas du 31 janvier de 0,4853 $ jusqu’au sommet du 11 mars de 0,7440 $.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :