Le prix du Bitcoin chute alors que le BTC RSI se réinitialise aux niveaux observés pour la dernière fois avant que les afflux d’ETF ne deviennent fous. | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a chuté d’environ 7 000 dollars mardi alors que les marchés se débarrassent des vacances de Pâques.

BTC RSI est à des niveaux observés pour la dernière fois lorsque le prix du Bitcoin était à 41 800 $.

L’EMA de 200 jours reste essentielle pour éviter une chute prolongée.

Le prix du Bitcoin (BTC) se négocie avec un biais baissier alors que les marchés succombent à la volatilité résultant des faibles volumes de transactions à la suite d’un week-end prolongé. Cependant, il existe des inquiétudes car le BTC RSI se situe à des niveaux observés pour la dernière fois en janvier, lorsque le récit de l’ETF prenait de l’ampleur.

Lisez aussi : Les baleines Bitcoin se positionnent pour pré-réduire de moitié la pompe

Bitcoin RSI se réinitialise aux niveaux observés pour la dernière fois avant que les afflux d’ETF ne deviennent fous

Le prix du Bitcoin est passé de 71 366 $ à 64 588 $ en moins de 48 heures. Le krach de près de 7 000 dollars a liquidé près de 700 millions de dollars de positions sur le marché entre lundi et les premières heures de la séance américaine de mardi.

Le dumping survient après la disparition de la dynamique haussière du BTC et la reprise du marché par les vendeurs. Selon certains analystes, cette baisse est une opération typique destinée à éliminer les mains faibles.

Il n’a pas échappé aux analystes que l’indice de force relative (RSI) du BTC est tombé en dessous de 50, revenant aux niveaux observés pour la dernière fois au cours de la dernière semaine de janvier, lorsque le prix du Bitcoin était d’environ 41 800 $. Plus précisément, c’était juste avant que les afflux de fonds négociés en bourse (ETF) ne commencent à exploser.

Néanmoins, les rapports indiquent que les flux hebdomadaires d’ETF sont à nouveau positifs après avoir oscillé entre un ralentissement et davantage de sorties par rapport aux entrées. Cela devrait garder l’espoir pour les traders BTC.

DERNIER : Les flux hebdomadaires d’ETF sont à nouveau positifs ! Après les sorties de capitaux de la semaine dernière, c’est très prometteur. Ne vous laissez pas berner par ce petit bouleversement, la situation dans son ensemble reste la même. 6 chiffres #Bitcoin arrive bientôt!!! pic.twitter.com/CoQKTMf7jb – Kyle Chassé (@kyle_chasse) 2 avril 2024

Ailleurs, Tether, la crypto-monnaie stable (USDT) liée au dollar américain, a transféré 60 millions USDT de sa trésorerie vers Kraken Exchange. Le réseau a également fait don de 100 000 $ au serveur BTCPay, afin qu’il puisse continuer à travailler pour permettre à chacun d’accepter le BTC. Cela encourage l’adoption de l’actif numérique.

Ceci est également renforcé par les spéculations selon lesquelles les ETF BTC seront ajoutés à la plateforme UBS, qui gère 3,5 billions de dollars de richesse mondiale et possède une capitalisation boursière d’environ 98 milliards de dollars. Notamment, l’intégration des ETF Bitcoin par UBS marque un changement significatif dans l’adoption de la crypto par la finance traditionnelle.

MISE À JOUR : des sources disent que #Bitcoin Des ETF seront ajoutés à @UBS plateforme la semaine prochaine et largement disponible. – retrait du silo PWM.

– suppression de la restriction relative aux commandes « non sollicitées ».

– @UBS gère 3,5 milliards de dollars de richesse mondiale. -André (@AP_Abacus) 2 avril 2024

Il s’agit d’une décision haussière qui érode les obstacles qui empêchent les particuliers fortunés de se lancer dans les actifs numériques. La courbe d’adoption s’accentue à mesure que les grands acteurs capitulent devant l’attrait de la cryptomonnaie. Dernièrement, le gouvernement américain a envoyé à Coinbase une éventuelle transaction test d’environ 30 174 BTC d’une valeur de 2,1 milliards de dollars. Le BTC proviendrait des fonds de piratage de Silk Road.

30,1 000 BTC (2,1 milliards de dollars) de fonds de piratage de Silk Road contrôlés par le gouvernement américain sont actuellement en mouvement. 0,001 BTC (69 $) transférés à une adresse de dépôt Coinbase, il s’agit donc peut-être d’un transfert test. hachage txn

9c3af4b48e66565f1da1da8278036fa1dbb09f2beaaca99c3504475390ba4590 Coinbase… -ZachXBT (@zachxbt) 2 avril 2024

James Seyffart de Bloomberg, analyste d’ETF, a commenté : « Le gouvernement attendait simplement que le juge Failla rejette les accusations de la SEC selon lesquelles Coinbase menait des activités de courtage via Coinbase Wallet avant de prendre cette décision. »

Prédictions du prix du Bitcoin alors que le BTC RSI descend en dessous de 50

Malgré une thèse haussière dominante sur la situation générale, le marché penche actuellement en faveur de la baisse après que le BTC RSI soit tombé en dessous du niveau moyen de 50. L’indicateur Awesome Oscillator (AO) accentue également ce qui est observé avec le RSI, indiquant une baisse de l’élan.

Si le prix du Bitcoin dépasse le support offert par la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours à 65 556 $, ce qui est critique depuis octobre, la baisse pourrait s’étendre jusqu’au niveau de 60 800 $.

Remarquez la divergence baissière cachée sur le graphique BTC, observée avec le RSI enregistrant des plus bas plus bas tandis que le prix du Bitcoin enregistre des plus bas plus élevés. Cela augmente les risques de baisse supplémentaire si un renversement complet se produit.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Si l’EMA de 200 jours tient lieu de support, cela garantirait un rebond du prix du Bitcoin à la hausse. Un basculement du seuil de 69 000 $ vers un support signalerait davantage d’ordres d’achat, augmentant ainsi les chances d’une nouvelle hausse. Le premier objectif d’un tel biais directionnel serait de récupérer le sommet de 73 777 $ avant d’avoir la possibilité d’enregistrer un nouveau sommet au-dessus de la fourchette de 74 000 $.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :