Solana est en tête du peloton d’altcoins avec 6,1 millions de dollars d’entrées provenant d’investisseurs institutionnels | Cryptomonnaie

Solana est en tête de Polkadot, Cardano, XRP et d’autres altcoins avec 6,1 millions de dollars d’entrées de capitaux institutionnels la semaine dernière, selon les données de Coinshares.

Les produits d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré des entrées de 862 millions de dollars, Bitcoin en tête et seulement 18,3 millions de dollars dirigés vers les altcoins.

Le prix de Solana a perdu près de 6 % sur la journée alors que l’activité en chaîne diminue après le pic observé la dernière semaine de mars.

Le prix de Solana (SOL) a fortement chuté mardi, influencé par la forte baisse des prix du Bitcoin, même si l’altcoin a enregistré 6,1 millions de dollars d’entrées d’investisseurs institutionnels la semaine dernière. Bien que la récente frénésie des pièces de monnaie ait pu profiter à Solana et attirer des capitaux la semaine dernière, une récente baisse de l’activité en chaîne et un ralentissement des entrées pourraient être à l’origine de la récente baisse des prix.

Solana mène la reprise des entrées de capitaux institutionnels

Les données du gestionnaire d’actifs alternatifs européen CoinShares montrent que les produits d’investissement en actifs numériques ont connu une reprise de la confiance la semaine dernière, avec des entrées de capitaux institutionnels totalisant 862 millions de dollars. Cela marque une reprise presque complète par rapport aux sorties record de 931 millions de dollars de la semaine précédente.

La plupart des entrées sur les marchés des cryptomonnaies étaient dues au Bitcoin, qui a enregistré une entrée de capitaux de 865 millions de dollars. Pendant ce temps, les altcoins ont enregistré un afflux combiné de 18,3 millions de dollars, Solana étant en tête du peloton devant XRP, Chainlink et Polkadot.

Flux par actif.

Alors que les fonds basés sur Solana ont observé un afflux hebdomadaire de 6,1 millions de dollars, l’activité en chaîne sur la chaîne a enregistré une forte diminution. Les données en chaîne du bloc montrent que le nombre de nouvelles adresses et d’adresses actives sur Solana suit une tendance à la baisse depuis le sommet de six mois observé le 22 mars.

Nombre d’adresses actives sur Solana

Le prix de Solana baisse après la correction du BTC

Le prix du Bitcoin a chuté à 66 000 $ tôt mardi en raison de liquidations massives sur les bourses de produits dérivés. La baisse des prix du BTC a marqué le début d’une correction des actifs à grande capitalisation boursière, dont Solana.

Le prix de Solana est en baisse de près de 6 % sur la journée malgré les rallyes de pièces de monnaie basés sur Solana et l’activité des utilisateurs dans des actifs tels que Book of Meme (BOME), Cat in a dogs world (MEW) et Tombili the Fat Cat (FATCAT). Apprenez-en davantage sur ces actifs ici.

