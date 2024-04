Ethereum étend ses pertes alors que Vitalik Buterin partage les prochaines étapes pour son avenir | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum chute pour la deuxième journée consécutive alors que les baisses enflamment 91,91 millions de dollars de positions liquidées.

Les gains passés au cours du deuxième trimestre de l’année peuvent être positifs dans un contexte d’incertitude quant à l’approbation de l’ETF Ethereum par la SEC.

Le fondateur Vitalik Buterin explique les étapes clés de « The Purge » sur Ethereum.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a atteint un minimum de 3 362 $ mardi après qu’une baisse du Bitcoin a envoyé une grande partie du marché de la cryptomonnaie dans la zone rouge. L’ETH a commencé le deuxième trimestre dans le rouge, bien que les données historiques suggèrent que le deuxième trimestre a été un mois moyennement bon pour le plus grand altcoin. Pendant ce temps, le message de Vitalik Buterin expliquant comment The Purge pourrait stimuler la décentralisation d’Ethereum pourrait également indiquer une croissance à long terme.

Résumé quotidien des évolutions du marché : liquidations, gains historiques au deuxième trimestre et The Purge

Les chances d’Ethereum de voir une augmentation significative des prix sont confrontées à l’incertitude, car la Commission américaine de sécurité et d’échange (SEC) n’a pas encore montré de signe positif d’approbation des demandes pour un ETF Ethereum au comptant. En conséquence, une grande partie de ses mouvements de prix au cours des derniers mois sont en grande partie dus à sa forte corrélation avec Bitcoin plutôt qu’à ses propres fondamentaux.

Par exemple, au cours des dernières 24 heures, Bitcoin a perdu près de 6 % de sa valeur, provoquant des pertes similaires pour Ethereum, qui a connu une baisse de plus de 6,7 %. Les pertes dans les deux plus grandes crypto-monnaies ont entraîné la liquidation de plus de 500,6 millions de dollars sur l’ensemble du marché de la cryptomonnaie au cours des dernières 24 heures, le plus gros ordre de liquidation étant évalué à 7,48 millions de dollars. Le total des liquidations d’ETH s’élève à 91,91 millions de dollars, les positions longues représentant 75,1 millions de dollars.

Cependant, les records historiques montrent qu’Ethereum pourrait encore connaître un deuxième trimestre positif malgré un début pessimiste. Un graphique de l’analyste crypto @ali_charts sur X montre que les résultats d’Ethereum au deuxième trimestre ont toujours été positifs, sauf en 2022, où il a enregistré une perte de 67,34 %. Selon les graphiques, la performance historique de l’ETH au deuxième trimestre a une moyenne de 66,59 % et une médiane de 15,29 % de gains.

Ethereum revient dans le graphique du deuxième trimestre

Cependant, il a également noté que la « forte probabilité » que la SEC retarde l’approbation d’un ETF Ethereum au comptant peut provoquer des « turbulences sur le marché ». Au contraire, le feu vert de la SEC donnerait à Ethereum davantage de support institutionnel et une plus grande exposition à un grand nombre de commerçants de détail, ce qui pourrait provoquer une hausse de son prix.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a également fourni des informations qui indiquent des progrès à long terme pour la crypto-monnaie et son écosystème sous-jacent. Lundi, il a souligné dans un article de blog qu’une proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) moins connue, l’EIP-6780, avait été introduite lors de la récente mise à niveau d’Ethereum Dencun. Il a mentionné que l’EIP-6780 représente une grande partie de ce qu’il appelle « la purge ».

La Purge aiderait à « mincir Ethereum et à éliminer la dette technique », a déclaré Buterin. Essentiellement, cela déplacerait la charge de travail de la chaîne principale, réduisant ainsi les ressources informatiques et techniques nécessaires à la gestion d’un nœud Ethereum tout en renforçant la décentralisation et la sécurité, a déclaré Buterin.

Par ailleurs, Vitalik Buterin a republié mardi un ancien article de blog qu’il avait écrit en écrasant les couches 3 qui servent le même objectif que les L2. Il a mentionné que les L3 n’ont de sens que s’ils répondent à un objectif de mise à l’échelle différent de celui d’un L2.

Analyse technique : l’ETH pourrait tomber en dessous de 3 000 $

Dans une analyse publiée lundi, @ali_charts a déclaré dans un article X qu’Ethereum pourrait chuter à 2 800 $ s’il dépassait le niveau de support de 3 400 $. Au moment de la rédaction de cet article, Ethereum se négocie à environ 3 362,1 $. Cependant, un autre utilisateur de X a noté une forte enchère historique dans la zone de 3 200 à 3 000 dollars.

Graphique ETH/USDT sur 1 heure

Cela concorde avec les prédictions antérieures de l’analyste de Netcost-Security, Akash Girimath, qui a déclaré que le prix d’Ethereum pourrait atteindre le plus bas à 3 054 $ si Bitcoin ne parvenait pas à se rétablir après sa liquidité à court terme.

