Le marché des options signale une forte baisse des prix du Bitcoin et de l’Ethereum tandis que les pièces meme enregistrent des gains | Cryptomonnaie

Les liquidations à grande échelle de Bitcoin et d’Ethereum sur Binance et sur les bourses de détail ont probablement marqué le début de la récente baisse des prix.

Près de 157 millions de dollars de positions sur produits dérivés ont été liquidés en une heure mardi.

Les pièces meme basées sur Solana, Book of Meme, Catwifbag et Tombili the Fat Cat, ont enregistré des gains à deux chiffres.

Le marché des options cryptomonnaies est connu pour fournir des signaux précoces de corrections sur le marché au comptant. Les analystes de la société de trading de crypto QCP Broadcast ont déclaré mardi que les liquidations sur le marché des produits dérivés signalaient la récente baisse du prix du Bitcoin (BTC) en dessous de 66 000 $ et la chute du prix de l’Ethereum (ETH) à 3 320 $.

Pendant ce temps, les pièces meme basées sur Solana ont généré des gains au cours de la dernière journée malgré la correction à l’échelle du marché.

Le marché des options prédit une correction des prix BTC et ETH

Le prix du Bitcoin est tombé à 66 000 $ tôt mardi sur Binance, l’une des plus grandes bourses centralisées. Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a brièvement chuté à 3 319 dollars, et les crypto-monnaies ont subi 157 millions de dollars de liquidations.

Les analystes de QCP Broadcast ont déclaré dans un article de Telegram que la vitesse de baisse des prix du Bitcoin et de l’Ethereum mardi était due à des liquidations massives sur les bourses de détail. Par ailleurs, le taux de financement perpétuel sur des plateformes comme Binance est passé de 77 % à stable, ce qui a mis à rude épreuve les prix des actifs sur le marché au comptant.

Tableau des prix BTC/USD en 15 minutes

Les analystes de QCP Broadcast s’attendent à ce que les prix du Bitcoin et de l’Ethereum s’échangent latéralement après la correction.

Les pièces mèmes profitent du coup du lapin dans Bitcoin et Ethereum

La correction des prix du Bitcoin et de l’Ethereum a été suivie d’une probable rotation du capital vers les pièces mèmes, les actifs basés sur Solana ayant enregistré des gains à deux chiffres mardi. Les données de CoinGecko montrent que les prix de Tombili the Fat Cat (FATCAT), catwifbag (BAG), BaoBaoSol (BAOS), Cat in a dogs world (MEW) et Book of Meme (BOME) ont augmenté entre 10 % et 52 % au cours des dernières 24 heures. .

Pièces meme basées sur Solana

Dans le cycle de marché en cours, les pièces meme ont généré des gains constants pour les traders lors des corrections des grands actifs. Cependant, ils ont également enregistré de fortes corrections par la suite. Les pièces Meme sont généralement plus spéculatives que les autres crypto-monnaies et les investisseurs doivent faire attention aux tirages de tapis, aux programmes de pompage et de vidage et aux ventes massives lors de l’échange de ces jetons.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :