Le prix du XRP baisse de 7% sur la semaine, Ripple CLO défend le statut « non-sécurité » du jeton | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a chuté mardi en dessous du niveau psychologiquement important de 0,60 $.

Ripple CLO Stuart Alderoty a évalué les preuves de la SEC examinées par la juge Analisa Torres avant la décision du 13 juillet.

Alderoty défend le statut de non-sécurité du jeton XRP et étaye ses affirmations avec des documents du procès Coinbase.

Le prix du Ripple (XRP) est tombé en dessous du niveau psychologique clé de 0,60 $, pour la première fois en près de 10 jours. L’altcoin est dans un état de déclin parallèlement à l’évolution du procès Coinbase de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Les batailles juridiques de la SEC avec Coinbase et Ripple sont étroitement liées, car la première s’appuie sur l’application par le juge Torrres d’un test juridique au XRP. Une décision clé, considérée comme une victoire partielle pour Ripple, est remise en question dans l’affaire SEC contre Coinbase.

Le statut de XRP en tant que sécurité ou non-sécurité influence les affirmations de la SEC contre Coinbase et relie les deux poursuites.

Acteurs du marché du résumé quotidien : Ripple CLO décompose les preuves de la SEC et l’application de Howey

Le procès de la SEC contre Coinbase a un impact sur le procès du régulateur contre Ripple et pèse lourdement sur l’issue puisque les affaires reposent sur le statut de sécurité du XRP.

La SEC affirme que Coinbase s’est engagé dans la vente non enregistrée de titres américains (crypto-monnaies) et selon une mise à jour récente, le juge a rejeté la requête de la bourse visant à rejeter le procès.

Stuart Alderoty, directeur juridique de Ripple, a examiné le dossier déposé par la SEC dans le procès Coinbase et a déclaré que le régulateur avait proposé quatre définitions différentes de ce qui constitue un écosystème cryptomonnaie.

Une fois que la juge Torres dans l’affaire Ripple (instruite à l’Ivy League, avec un sens de la rue dans le Bronx) a examiné l’ensemble des preuves, elle a compris que la SEC s’était éloignée de « Howey », où un promoteur faisait des promesses directement aux investisseurs au sujet d’une entreprise clairement définie. pic.twitter.com/D9Bsyt9Uv8 –Stuart Alderoty (@s_alderoty) 1 avril 2024

Alderoty affirme que dans son procès contre Ripple, la SEC s’est éloignée de « Howey », un test qui détermine ce qui est considéré comme un contrat d’investissement soumis aux lois américaines sur les valeurs mobilières.

Le statut de « sécurité » de XRP est menacé depuis que l’application de Howey par la juge Analisa Torres dans la décision du 13 juillet est remise en question et a été rejetée jusqu’à présent par deux juges fédéraux américains. Apprenez-en davantage à ce sujet ici.

Analyse technique : le prix du XRP descend en dessous de 0,60 $, aucun soulagement en vue

Ripple se négocie latéralement dans une fourchette étroite comprise entre 0,5670 $ et 0,6686 $, deux niveaux qui agissent respectivement comme support et résistance clés pour le XRP sur le graphique à 1 jour. Les barres rouges sous la ligne neutre de l’Awesome Oscillator (AO) et du Relative Strength Index (RSI) se déplacent en dessous de 50 (neutre), confirmant la thèse baissière du XRP.

Le prix du XRP pourrait balayer le support à 0,5386 $ et collecter des liquidités avant de tenter une reprise, pour tester la résistance à 0,6686 $. Un bougie quotidenne clôturant en dessous du niveau de 0,60 $ pourrait déclencher une baisse jusqu’au plus bas du 31 janvier de 0,4853 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Si le prix du XRP clôture au-dessus de 0,6147 $, l’espace réservé de Fibonacci à 50 % de son rallye du plus bas du 31 janvier de 0,4853 $ au sommet du 11 mars de 0,7440 $, cela pourrait invalider la thèse baissière de Ripple. Le prix du XRP fait face à une résistance à 0,6686 $, dans sa montée vers le sommet annuel de 0,7440 $.



