Top 3 des prédictions de prix : les baleines BTC se positionnent pour une pompe de pré-réduction de moitié | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) s’enroule vers un biais directionnel définitif alors que les yeux du marché restent rivés sur la réduction de moitié du BTC. Dans ce cas, le prix de l’Ethereum (ETH) attend le prochain signal de la crypto-monnaie pionnière, tandis que le prix du Ripple (XRP) reste fortement influencé par l’évolution des tribunaux.

Mouvements des baleines avant la réduction de moitié

Avant la réduction de moitié, les grands détenteurs de BTC ont rejoint le marché de détail pour se positionner en vue de la réduction de moitié. Le tracker Blockchain @whale_alert a signalé plusieurs mouvements de baleines en préparation pour cet événement historique.

Une baleine a déplacé 1 000 jetons BTC d’une valeur de 68,54 millions de dollars de l’échange Bitfinex vers un nouveau portefeuille inconnu. Une adresse dormante contenant 500 BTC d’une valeur d’environ 34,72 millions de dollars a été activée après 11,7 ans. Une autre baleine a déplacé 1 500 BTC d’une valeur de 103,08 millions de dollars d’un portefeuille inconnu vers un autre portefeuille inconnu.

Pendant ce temps, le responsable de la recherche chez Uphold Inc., @MHiesboeck sur X, déclare : « … les institutions et les baleines ont acheté plus de 12 000 BTC principalement sur Coinbase et Kraken et les ont transférés dans des portefeuilles privés. » Le chercheur note également que les petits investisseurs continuent de tirer profit de chaque pic, tandis que les riches achètent chaque mèche.

Lors de cette décharge de lundi, les institutions et les baleines ont acheté plus de 12 000 $BTC principalement sur Coinbase et Kraken et les a supprimés vers les portefeuilles privés. Les petits investisseurs continuent de vendre chaque pointe, les grands achètent chaque mèche. Cela devrait vous dire quelque chose. – Dr Martin Hiesboeck (@MHiesboeck) 1 avril 2024

Le prix du Bitcoin pourrait bientôt atteindre son plus bas niveau

Le prix du Bitcoin a chuté lundi pour balayer le plus bas du 27 mars à 68 359 $, une accaparement de liquidités qui aurait pu donner le ton à un mouvement vers le nord. Si les traders jouent correctement, le prix du BTC pourrait pousser vers le nord. Les moyennes mobiles simples (SMA) sur 100 et 200 jours offrent un support à 67 651 $ et 67 302 $. Si les traders en profitent comme opportunités d’achat, le prix du Bitcoin pourrait pousser vers le nord.

Une pression d’achat accrue pourrait faire monter le prix du Bitcoin à 73 500 $, ce qui constitue la prochaine résistance majeure avant le sommet de 73 777 $. Récupérer ce sommet fournirait une région haussière plus forte entre 74 000 $ et 75 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

À l’inverse, si la pression de vente s’étend jusqu’à ce que le prix du Bitcoin tombe en dessous de 68 500 $, ce serait un signe baissier à court terme. Cela pourrait encourager davantage d’ordres de vente, le prix du BTC atteignant probablement 63 500 $. Ce serait une autre chance pour les derniers traders BTC de se lancer avant la réduction de moitié.

Le prix de l’Ethereum pourrait baisser si la faiblesse du BTC persiste

Le prix de l’Ethereum se négocie dans la fourchette inférieure du marché après le rejet de l’espace réservé de Fibonacci à 50 %. Avec l’indice de force relative (RSI) bien en dessous de 50 et la diminution de l’indicateur Awesome Oscillator (AO), le marché penche en faveur de la baisse.

Si le sentiment baissier s’étend sur le marché BTC, la mièvrerie pourrait s’étendre au marché ETH, provoquant une chute du prix de l’Ethereum vers le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % de 3 353 $. Dans un cas désastreux, la baisse pourrait voir l’ETH tester le bas de la fourchette du marché à 3 152 $ avant une éventuelle reprise.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, le RSI se dirige vers le nord pour montrer une dynamique haussière croissante. Si les haussiers parviennent à porter le RSI au-dessus de 50, le récit pourrait changer, la pression d’achat qui s’ensuit catapultant l’ETH pour regagner le terrain perdu. Une cassure et une clôture au-dessus du niveau de Fibonacci de 50 % de 3 622 $ seraient le premier signe.

La tendance à la baisse des prix d’ondulation n’est probablement pas terminée

Le prix d’ondulation se maintient au-dessus de la ligne de tendance ascendante, mais ce support pourrait se rompre si les traders XRP ne se présentent pas. Avec la baisse du RSI et l’AO en territoire négatif, le sentiment baissier prévaut. Si la pression de vente augmente, le prix du XRP pourrait glisser en dessous de la ligne de tendance pour tester le support de 0,5783 $.

Ce niveau offre un support important, car il marque la confluence entre les SMA de 100 et 200 jours à 0,5810 $ et 0,5791 $. Si ce niveau de congestion des acheteurs n’est pas atteint, le prix du Ripple pourrait chuter à 0,5500 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, une pression d’achat accrue pourrait voir le prix de Ripple briser le barrage routier de 0,6685 $. Cela ouvrirait la voie à une augmentation de la valeur marchande de l’altcoin jusqu’à 0,7000 $. Dans un cas très haussier, les gains pourraient s’étendre jusqu’au sommet local de 0,7500 $. Cela représenterait une hausse de près de 25 % par rapport aux niveaux actuels.

