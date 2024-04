Le prix du Bitcoin est resté en dessous de 70 000 $ alors que le commerce de détail se positionne pour un jeu préalable à la réduction de moitié | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin reste inférieur à 70 000 $, le repli actuel étant susceptible d’atteindre un plancher à 67 711 $.

Le hashrate BTC a triplé alors que les mineurs comptent environ 21 jours pour atteindre la quatrième moitié.

Jim Cramer : « de meilleurs vendeurs que acheteurs » alors que les marchés glissent vers la survente sur des délais plus courts.

Le prix du Bitcoin (BTC) sort du week-end avec une consolidation horizontale sur des délais plus longs. Cependant, des délais plus courts montrent davantage d’action alors que les marchés de détail se positionnent lundi pour le rallye précédant la réduction de moitié.

Le commerce de détail se positionne pour un jeu préalable à la réduction de moitié

Le prix du Bitcoin a chuté lundi aux premières heures de la session de New York, atteignant un plancher à 68 200 $. Cette décision a entraîné près de 250 millions de dollars de liquidations totales sur le marché. Cela survient alors que le marché entre dans le mois de réduction de moitié du Bitcoin, avec l’événement à peine trois semaines plus tard.

En règle générale, le rinçage préalable à la réduction de moitié a lieu 20 jours après la réduction de moitié. Cependant, avant cela, les marchés ont tendance à se redresser grâce aux vents favorables du FOMO et à la situation « d’achat de la rumeur ».

Se tenant prêts, les mineurs prennent également des mesures délibérées, comme le montre la montée en flèche du taux de hachage BTC. Cela indique que la puissance de calcul totale utilisée pour extraire Bitcoin a considérablement augmenté, ce qui indique que davantage de mineurs participent au réseau.

Selon Jim Cramer, animateur de CNBC Mad Money, les vendeurs sont actuellement mieux placés que les acheteurs, car une dynamique à la baisse du BTC semble probable. De plus près, cependant, il est impératif de noter que le balayage du 1er avril a vu le prix du Bitcoin dépasser le plus bas du 27 mars en dessous de 68 500 $. Il incombe désormais aux haussiers de continuer à se maintenir au-dessus de cette fourchette.

Prédictions du prix du Bitcoin alors que la réduction de moitié du mois démarre

Un renversement pourrait pousser le marché à 73 500 $, ce qui constitue la prochaine résistance majeure avant que le prix du Bitcoin puisse retrouver son sommet de 73 777 $. Au-delà de ce niveau, il y aurait une zone haussière plus forte entre 74 000 $ et 75 000 $.

D’un autre côté, une baisse en dessous de 68 500 $ serait un signe baissier à court terme, envoyant potentiellement le prix du Bitcoin à 63 500 $, offrant une opportunité d’achat aux derniers haussiers avant la réduction de moitié.

Plusieurs indicateurs techniques suggèrent que la tendance à la baisse n’est toujours pas terminée, probablement jusqu’à ce que le prix du Bitcoin teste la ligne médiane de la fourchette du marché à 67 711 $, ce qui coïncide avec l’espace réservé de 50 % de Fibonacci. Dans un cas désastreux, BTC pourrait pivoter autour de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 67 307 $.

Les histogrammes de l’Awesome Oscillator (AO) chutent vers la ligne zéro alors que l’indice de force relative (RSI) plonge pour montrer une dynamique en baisse. Ceux-ci, associés à la diminution de l’indicateur de volume, suggèrent un affaiblissement de la tendance haussière.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

À l’inverse, une réentrée des haussiers pourrait voir le prix du Bitcoin rebondir pour surmonter la résistance due au SMA de 50 jours à 69 565 $. Des gains prolongés pourraient donner le ton au prix du BTC pour remonter au-dessus du seuil de 69 000 $.

Un bougie clôturant au-dessus de ce niveau historique encouragerait davantage de traders à atteindre 73 500 $ avant de reprendre le plus haut historique de 73 777 $. Une telle décision, dénotant une hausse de 8 %, donnerait le ton à un pic plus élevé au-dessus de 74 000 $. Une clôture de quatre heures au-dessus du plus haut de la fourchette serait la première étape.

