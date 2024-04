Vitalik Buterin annonce la prochaine étape dans la simplification du protocole Ethereum et inaugure la purge | Cryptomonnaie

Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a publié ses notes sur la prochaine étape de l’amélioration de la chaîne Ether.

La Purge implique une simplification de la blockchain Ethereum et une réduction de la charge sur les nœuds du réseau ETH.

Le prix de l’ETH a baissé de près de 3 % sur la journée.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a partagé les prochaines étapes de l’amélioration de la blockchain Ether. Buterin se concentre sur la réduction de la charge des ressources sur la blockchain et sur la simplification du protocole Ethereum.

Le prix des ETH a perdu 3% lundi, s’échangeant à 3 556 $.

Ethereum se prépare à la prochaine étape d’amélioration du protocole : The Purge

Vitalik Buterin a partagé les étapes d’amélioration de la blockchain Ethereum, connue sous le nom de Purge. Après la fusion, il s’agit de la prochaine étape dans l’amélioration d’Ethereum et elle se concentre sur la suppression de l’historique (historique excédentaire du réseau) sur une période de temps.

Le stockage des données historiques augmente les besoins en disque dur des opérateurs de nœuds. Réduire cet historique réduirait la dette technique du protocole Ethereum.

La feuille de route de la purge de Ethereum.

La fusion a jeté les bases de la purge en exécutant l’EIP-6780, une proposition d’amélioration d’Ethereum qui a éliminé la plupart des fonctions d’autodestruction. La fusion a donc réduit le fardeau de la purge, et le protocole peut désormais limiter les coûts de participation au réseau, en suivant la voie de la simplification.

Un bloc historique indiquerait un bloc datant de plus d’un an, et les nœuds auraient la possibilité de choisir de ne pas stocker les données historiques. Buterin estime que cette décision n’affectera pas les données historiques et leur stockage, car même si chaque nœud accepte d’en stocker seulement un petit pourcentage, il peut toujours y avoir plusieurs copies d’anciennes données de transaction sur le réseau.

Buterin a souligné la nécessité de supprimer les contrats Ethereum précompilés, utilisés pour mettre en œuvre une cryptomonnaie qui n’est pas compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM). Il s’agit d’une autre tâche incluse dans la Purge.

Le prix de l’Ethereum est en baisse de 3% ce jour-là. L’altcoin a généré des gains de près de 3 % pour les détenteurs la semaine dernière, alors que les anticipations concernant l’approbation de l’ETF Spot Ethereum par la Securities and Exchange Commission (SEC) ont augmenté parmi les traders.

