Ethereum détient plus de 3 500 $ alors que les candidats pèsent sur une éventuelle approbation de l’ETF | Cryptomonnaie

Les prix d’Ethereum (ETH) perdent du terrain lundi, réduisant une partie des gains observés au cours du week-end, alors que les traders continuent de spéculer sur la possibilité d’une approbation de l’ETF spot Ether en mai.

Matt Hougan, directeur des investissements de Bitwise Asset Management, a déclaré dans une interview Forbes publiée dimanche qu’un report à décembre rendrait le lancement plus réussi. Cela survient à un moment où d’autres acteurs clés du marché ont exprimé des points de vue différents qui penchent en faveur de l’idée que la SEC retardera probablement l’approbation des sept dépôts spot d’Ethereum ETF.

Évolution quotidienne du marché : le dernier candidat à l’Ethereum ETF souhaite un délai de 12 mois

Matt Hougan a révélé à Forbes que la récente demande d’ETF Ethereum est une « voie naturelle que les investisseurs en cryptomonnaie suivent depuis 15 ans ». Il a mentionné comment les investisseurs suivent généralement une tendance à vouloir s’exposer au Bitcoin et, éventuellement, à d’autres actifs cryptomonnaies. Cela fait suite à la croissance significative des ETF Bitcoin depuis leur lancement le 11 janvier, puisqu’ils ont attiré plus de 10 milliards de dollars en moins de trois mois, ce qui en fait les ETF à la croissance la plus rapide de l’histoire.

Bien que Hougan pense qu’un ETF Ethereum attirera également les investisseurs, il a suggéré qu’un délai de 12 mois le rendrait plus efficace. « Je pense que les ETF Ethereum auront plus de succès s’ils sont lancés dans 12 mois que (…) en mai », a déclaré Hougan.

Il a par ailleurs déclaré que les investisseurs financiers traditionnels tentent toujours de maîtriser le Bitcoin et le marché de la cryptomonnaie. « Je sais que cela semble ridicule, mais je pense que TradFi est encore en train de digérer Bitcoin et si vous donnez à TradFi le temps de se familiariser avec Bitcoin et la crypto, ils seront prêts pour la prochaine étape », a souligné Hougan.

Bitwise a demandé une place dans l’ETF Ethereum le 28 mars, rejoignant d’autres institutions géantes comme Fidelity, BlackRock, VanEck, Grayscale, Invesco Galaxy et Franklin Templeton. La SEC a refusé de dialoguer avec ces candidats et a retardé tout dépôt ponctuel d’Ethereum. Le dossier de VanEck devrait être statué le 23 mai comme date limite finale.

En conséquence, de nombreux analystes, dont Eric Balchunas et James Seyffart de Bloomberg, ont réduit leurs chances d’approbation ponctuelle de l’ETH. Néanmoins, les directeurs juridiques de Coinbase et Grayscale sont optimistes quant à une approbation en mai, citant le statut de produit d’Ethereum.

Au milieu de ce retard, la SEC a également assigné à comparaître trois sociétés ayant effectué des transactions avec la Fondation Ethereum, selon un rapport de Fortune, dans le but de classer Ethereum comme titre. Alors que beaucoup ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait qu’une telle classification nuirait aux chances d’un ETF Ethereum, le PDG de BlackRock, Larry Fink, a déclaré dans une interview avec Fox Business qu’un ETF ETH au comptant peut toujours être possible même si l’actif sous-jacent est désigné comme un titre.

Analyse technique : l’ETH peut planter si Bitcoin ne parvient pas à récupérer

Le prix de l’ETH a récemment atteint le point médian de 3 574 $ dans la fourchette de 3 054 $ à 4 095 $ qu’il a établie lors de sa baisse de 25 % entre le 11 et le 20 mars. Bien que cette décision puisse être attrayante pour le commerce, « une cassure au-dessus de 3 574 $ et de 3 658 $ sera probablement courte. -vécu », a déclaré Akash Girimath, analyste de Netcost-Security.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Akash a par ailleurs souligné que si Bitcoin ne parvient pas à se rétablir après sa collecte de liquidités à court terme, l’ETH pourrait chuter au niveau psychologique de 3 000 $.

FAQ sur l’Ethereum

Ethereum est une blockchain open source décentralisée dotée de fonctionnalités de contrats intelligents. Servant de réseau de base pour la crypto-monnaie Ether (ETH), il s’agit de la deuxième plus grande crypto et du plus grand altcoin en termes de capitalisation boursière. Le réseau Ethereum est conçu pour l’évolutivité, la programmabilité, la sécurité et la décentralisation, attributs qui le rendent populaire parmi les développeurs.

Ethereum utilise la technologie blockchain décentralisée, où les développeurs peuvent créer et déployer des applications indépendantes de l’autorité centrale. Pour faciliter cela, le réseau dispose d’un langage de programmation qui aide les utilisateurs à créer des contrats intelligents auto-exécutables. Un contrat intelligent est essentiellement un code qui peut être vérifié et qui permet des transactions entre utilisateurs.

Le jalonnement est un processus par lequel les investisseurs font croître leur portefeuille en bloquant leurs actifs pendant une durée spécifiée au lieu de les vendre. Il est utilisé par la plupart des blockchains, en particulier celles qui utilisent le mécanisme de preuve de participation (PoS), les utilisateurs gagnant des récompenses pour les inciter à engager leurs jetons. Pour la plupart des détenteurs de cryptomonnaies à long terme, le staking est une stratégie visant à tirer un revenu passif de vos actifs, en les mettant à profit en échange de la génération de récompenses.

Ethereum est passé d’un mécanisme de preuve de travail (PoW) à un mécanisme de preuve de participation (PoS) lors d’un événement baptisé « The Merge ». La transformation est intervenue alors que le réseau souhaitait accroître la sécurité, réduire la consommation d’énergie de 99,95 % et mettre en œuvre de nouvelles solutions d’évolutivité avec un seuil possible de 100 000 transactions par seconde. Avec le PoS, il y a moins de barrières à l’entrée pour les mineurs compte tenu de la réduction de la demande énergétique.

