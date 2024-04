Les gains des pièces meme BASE augmentent, prenant le dessus sur la frénésie commerciale de Solana | Cryptomonnaie

Les pièces mèmes basées sur BASE Degen, Brett, All Your Base, Based Shiba Inu et Broge affichent des gains hebdomadaires à deux chiffres.

La chaîne Coinbase a enregistré samedi ses transactions quotidiennes les plus élevées, atteignant un nouveau record historique de 2,38 millions.

Les analystes de cryptomonnaie identifient les pièces mèmes basées sur BASE comme une nouvelle catégorie vers laquelle les détenteurs de NFT sont susceptibles de faire tourner leur capital.

BASE, la chaîne de couche 2 de Coinbase, a connu une augmentation rapide des transactions quotidiennes ces derniers jours, alors que les acteurs du marché sont attirés par la frénésie des pièces de monnaie envers les jetons liés à son écosystème. Degen (DEGEN), Brett (BRETT), All Your Base (AYB), Based Shiba Inu (BSHIB) et Broge (BROGE) ont généré entre 30 % et 200 % de gains hebdomadaires.

BASE dépasse 1,16 milliard de dollars en TVL et atteint un record de transactions quotidiennes

La chaîne de couche 2 de Coinbase, BASE, gagne en pertinence parmi les traders, bloquant lundi 1,166 milliard de dollars de crypto-monnaies, selon les données de DeFiLlama. Le nombre de transactions quotidiennes sur BASE a atteint un nouveau record historique, dépassant 2,38 millions samedi.

Graphique des transactions quotidiennes BASE

L’augmentation des transactions quotidiennes peut être attribuée à la popularité croissante de certaines pièces mèmes sur la chaîne Layer 2. Les meilleures pièces meme basées sur BASE ont généré des gains hebdomadaires à deux chiffres au cours de la semaine dernière, comme le montre CoinGecko.

Gains hebdomadaires de pièces meme basées sur BASE

À mesure que les pièces meme basées sur BASE gagnent en popularité, le volume des échanges décentralisés de Solana est en baisse, comme on le voit sur DeFiLlama.

Volume Solana DEX.

La baisse des volumes suggère que la frénésie des pièces meme sur Solana – qui se vantait des volumes d’échanges et de l’utilisation du réseau au cours du mois dernier – diminue lentement. Le capital semble se tourner vers les chaînes de couche 2 comme Base, où les pièces meme connaissent une résurgence. et une augmentation rapide des transactions quotidiennes, du volume des échanges et des rendements.

Concernant ces changements soudains de la part des traders, l’expert NFT et influenceur derrière la poignée X @punk9059 a déclaré lundi que la « communauté NFT autrefois » s’est déplacée vers différentes branches du marché, à savoir les pièces meme, DEGEN (Base-based meme coins) , Ordinaux et Bitcoin, et Explosion agricole.

On a l’impression que l’ancienne communauté NFT s’est déplacée vers de nombreuses branches différentes : 1) Memecoins

2) Farcaster/$DEGEN/Base

3) Ordinaux et Bitcoin

4) Explosion agricole Des écosystèmes totalement différents et chacun est assez global. Le flux est partout. – NFTstats.eth (@punk9059) 1 avril 2024

En tant que catégorie à part entière, les pièces mèmes basées sur la base connaîtront probablement une rotation du capital. Si cela continue, cela pourrait prolonger les gains des prix de ces jetons.



