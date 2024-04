Le prix du XRP se maintient au-dessus du support psychologique à 0,60 $, la décision Ripple pourrait être rejetée | Cryptomonnaie

La décision Ripple, qui qualifie le XRP de non-sécurité dans les ventes secondaires, risque d’être rejetée.

XRP pourrait être déclaré comme titre non enregistré après que deux juges fédéraux se soient moqués de la décision Ripple de juillet 2023.

Le prix du XRP résiste à la baisse en dessous du niveau psychologiquement important de 0,60 $.

La décision Ripple (XRP) de juillet 2023 fait la différence entre les ventes du marché secondaire XRP et les ventes institutionnelles du jeton par Ripple. Selon la décision de juillet de la juge Analisa Torres, l’altcoin est identifié comme une « non-sécurité » dans les transactions d’échange.

La décision est menacée car deux juges fédéraux ont rejeté l’application du test Howey au XRP par le juge Torres, et le journaliste américain Charles Gasparino souligne l’incohérence.

Les acteurs du marché du résumé quotidien : la décision Ripple risque d’être rejetée

Le jeton XRP de Ripple Labs a été classé comme « non-sécurité » dans les ventes sur le marché secondaire et comme « sécurité » dans les ventes institutionnelles effectuées par la société de transfert de paiements.

La classification effectuée par la juge Analisa Torres, dans l’arrêt du 13 juillet 2023, s’appuie sur le test Howey de la Cour suprême des États-Unis, un cadre juridique qui permet de déterminer si un actif est un contrat d’investissement et donc un titre au sens des lois sur les valeurs mobilières.

Le juge Torres a appliqué Howey et divisé les ventes de XRP en deux catégories, mais cette application est remise en question par les juges fédéraux américains dans le cadre des procès de Coinbase et Terraform Labs.

Charles Gasparino, journaliste américain et expert XRP, déclare que le rejet de la décision du juge Torres par les juges montre « l’incohérence » de sa demande Howey.

Gasparino fait remarquer que personne ne peut garantir la décision, qu’elle pourrait être rejetée et que XRP pourrait être déclaré comme titre non enregistré, il considère la réaction des juges fédéraux comme un signe que l’analyse juridique du juge Torres est « erronée ».

Un rappel au $XRP communauté : Jusqu’à présent, DEUX juges de la Fed, dont celui considéré comme le « doyen » du système judiciaire du droit des sociétés (Rakoff), se sont moqués des arguments utilisant ceux du juge Torres. @Ondulation décision comme précédent parce que la décision elle-même est très incohérente. Personne ne peut garantir le… https://t.co/aOwfZ8ERfF -Charles Gasparino (@CGasparino) 31 mars 2024

Le directeur juridique de Ripple, Stuart Alderoty, a relu la décision Coinbase de mercredi et a déclaré que la Securities and Exchange Commission (SEC) avait vendu au juge une bonne note à accepter dans le procès Coinbase.

La partie difficile, celle où la SEC produit des preuves, vient ensuite, et Alderoty s’attend à ce que le régulateur fasse face à la chaleur à ce stade.

Rappelez-vous cette fois où le juge Ripple a expulsé l’expert en piratage de la SEC qui essayait de dire qu’il savait sur quoi comptaient les acheteurs de XRP. –Stuart Alderoty (@s_alderoty) 30 mars 2024

La baisse du prix du XRP s’accompagne d’une accumulation de baleines de l’altcoin. Les mesures en chaîne indiquent que les baleines « achètent la baisse ».

Les données de Santiment montrent que les baleines XRP détenant entre 10 et 100 millions de jetons ont ajouté 190 millions de jetons XRP à leurs avoirs entre le 27 mars et le 1er avril. Cette cohorte est importante car elle s’accumule généralement pendant la baisse et réalise des bénéfices aux sommets locaux, comme on le voit. dans le classement Santiment pour une période de six mois.

Une plus grande cohorte de baleines, détenant plus de 100 millions de jetons XRP, a également été vue s’accumuler, dans le graphique ci-dessous.

Distribution d’approvisionnement XRP

Analyse technique : fourchette de prix XRP limitée au-dessus du niveau psychologique clé

Le prix d’ondulation se consolide entre une fourchette étroite, de 0,9380 $ (pic du 13 juillet 2023) et 0,4226 $ (plus bas du 14 août 2023) depuis plus de 460 jours. Ce développement a entraîné un basculement du niveau de support de 0,67 $ en résistance pour l’altcoin.

Actuellement, le prix du XRP se négocie au-dessus du niveau psychologiquement important de 0,60 $, l’indice de force relative (RSI) hebdomadaire est supérieur à 42 depuis plus d’un an, ce qui laisse entendre que les acheteurs gardent le contrôle de Ripple. L’Awesome Oscillator (AO) plane au-dessus du niveau zéro, ses barres vertes étant consécutivement plus hautes, suggérant qu’il existe une dynamique haussière dominante dans l’altcoin.

Le prix du XRP est probablement prêt à remonter jusqu’au sommet annuel de 0,7440 $ (11 mars 2024). Cela représente environ 16 % du prix actuel de 0,6233 $.

Tableau des prix XRP/USDT sur 1 semaine

Il existe une probabilité de reprise du prix du XRP, mais les traders doivent surveiller le prix du Bitcoin pour obtenir des indices. Une correction du prix du Bitcoin pourrait mettre en péril les gains de l’altcoin et entraîner avec elle le XRP et d’autres jetons à grande capitalisation boursière.

Dans le scénario baissier, le prix du XRP pourrait chuter jusqu’au plus bas du 28 janvier à 0,4853 $ (un krach de près de 20 %) ou au niveau de support hebdomadaire à 0,4117 $.



