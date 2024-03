Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les détaillants surveillent de côté avec un penchant pour les shorts | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin pourrait atteindre le sommet de 73 777 $ à mesure que les traders BTC refont surface.

Le prix de l’Ethereum pourrait chuter de 10 % avant la prochaine hausse alors que l’ETH RSI tease le signal de vente.

Le prix du XRP pourrait perdre le seuil de 0,6000 $ si les traders Ripple ne se présentent pas.

Le prix du Bitcoin (BTC) montre de la vigueur alors que les marchés se dirigent vers les vacances de Pâques. À mesure qu’ils augmentent, les altcoins emboîtent le pas, les prix d’Ethereum (ETH) et de Ripple (XRP) affichant des gains presque similaires. Pendant ce temps, il reste un écart CME non comblé, avec une grande quantité de liquidités se situant également au-dessus et en dessous du prix du BTC.

#Bitcoin CME Gap reste ouvert alors que le prix augmente. Cela vous montre pourquoi il est important de ne pas trop se concentrer sur ces éléments, cela peut vraiment vous décourager. Le fait est que pendant les marchés haussiers, des écarts se créent et ne sont souvent pas comblés. Idem sur les marchés baissiers avec des écarts supérieurs parfois… https://t.co/2DP0Cgq1U1 pic.twitter.com/IGNQ2p0NkO – Commerces de crypto Daan (@DaanCrypto) 28 mars 2024

Les analystes attendent maintenant des actions, d’un côté ou de l’autre, car le marché reste plutôt inaction car les prix du Bitcoin oscillent dans une fourchette étroite comprise entre 70 700 $ et 68 240 $. Avec ces perspectives, le commerce de détail continue de regarder de côté avec un subtil biais pour le court terme.

Les traders Bitcoin transportent le BTC au-dessus de 70 000 $

Le prix du Bitcoin est bien supérieur à 70 000 $ alors que les traders BTC refont surface. Cependant, sans aucun catalyseur significatif pour stimuler le marché BTC, les traders ont un penchant pour les ventes à découvert, anticipant une correction avant la prochaine hausse.

Bien que cela soit plausible, cela pourrait être retardé à mesure que les données techniques deviennent haussières. Premièrement, l’indice de force relative (RSI) reste bien au-dessus de la ligne médiane de 50, avec des sommets plus élevés dans un contexte de dynamique croissante. L’oscillateur génial et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) affichent tous deux des histogrammes verts, suggérant un sentiment haussier croissant.

Si les haussiers augmentent leur pression d’achat, BYC pourrait s’étendre pour retrouver son sommet à 73 777 $, avec la possibilité de lever cet obstacle et d’enregistrer un sommet plus élevé.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

D’un autre côté, les traders qui commencent à encaisser maintenant pourraient interrompre la hausse du prix du Bitcoin, provoquant une rétractation. S’il casse et clôture en dessous du seuil moyen de la zone d’approvisionnement à 61 509 $, il pourrait ouvrir les égouts pour une baisse prolongée.

Le prix de l’Ethereum devrait se corriger de 10 % avant un pivot

Alors que le prix du Bitcoin stagne toujours, le prix de l’Ethereum pourrait chuter d’environ 10 % à 3 160 $ ​​avant une éventuelle reprise. D’une part, le MACD est passé en dessous de la ligne de signal, tandis que les histogrammes AO sont brûlants pour montrer une tendance haussière affaiblie.

Graphique ETH/USDT sur 3 jours

D’un autre côté, les haussiers pourraient toujours tirer le prix de l’Ethereum vers le nord, étant donné que le RSI rejette une nouvelle baisse. Une force d’achat accrue pourrait voir le prix de l’ETH augmenter pour ramener le niveau psychologique de 4 000 $.

Le prix d’ondulation pourrait tomber en dessous de 0,6 $

Également liée à la démonstration de force du marché BTC, la faiblesse du prix du Bitcoin pourrait influencer le prix du XRP, faisant chuter la valeur marchande du jeton de paiement en dessous du niveau psychologique de 0,6000 $ et potentiellement au bas du canal parallèle ascendant.

Graphique XRP/USDT sur 3 jours

Cependant, une force d’achat accrue pourrait faire passer le prix du XRP en mode découverte, le faisant franchir le niveau de 0,7000 $. Même si un mouvement au-dessus de 0,7620 $ serait un bon signe, le retournement le plus souhaitable serait celui impliquant le support de 0,8442 $.



