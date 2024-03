Le prix du Bitcoin se maintient au-dessus de 70 000 $ alors que les vieilles baleines vendent du BTC à TradFi, et non au détail | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) place les investisseurs au bord de leur siège, car il oscille entre 68 000 et 71 000 dollars. Cela survient alors que les fonds négociés en bourse (ETF) au comptant BTC restent actuellement le principal moteur du marché, dissipant un mélange unique de FOMO et de pression de distribution avant l’événement de réduction de moitié.

La domination du Bitcoin est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Cela donne une image claire de l’intérêt que suscite Bitcoin auprès des investisseurs. Une forte domination du BTC se produit généralement avant et pendant une course haussière, au cours de laquelle les investisseurs ont recours à des investissements dans des crypto-monnaies relativement stables et à forte capitalisation boursière comme Bitcoin. Une baisse de la domination du BTC indique généralement que les investisseurs transfèrent leur capital et/ou leurs bénéfices vers les altcoins en quête de rendements plus élevés, ce qui déclenche généralement une explosion des rallyes des altcoins.