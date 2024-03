Dogecoin atteint son prix le plus élevé depuis 2021 après une augmentation du volume des transactions | Cryptomonnaie

Le volume des transactions de DOGE a bondi à 9,2 milliards de dollars en plus de 48 heures.

Les adresses Dogecoin dépassent les 6 millions après le dévoilement de GigaWallet v1.0.

Dogecoin pourrait connaître un nouveau rallye à l’approche de la cotation des contrats à terme Coinbase le 1er avril.

Dogecoin s’attend à une autre course haussière jeudi suite aux développements récents liés à la pièce mème. Avec l’augmentation du volume de transactions et de la base d’utilisateurs, le lancement le 1er avril d’un produit à terme DOGE sur Coinbase pourrait le voir atteindre de nouveaux sommets.

Le mois de mars impressionnant de DOGE

La résurgence de Dogecoin dans une dynamique haussière fait suite à une hausse notable des prix, la pièce mème enregistrant une augmentation de plus de 16 % sur la journée.

Cette hausse fait suite à un rallye d’un mois alimenté par l’ascension du Bitcoin vers de nouveaux sommets historiques, qui a vu Dogecoin grimper de plus de 111 % au cours des 30 derniers jours. La corrélation étroite entre les mouvements de prix du Dogecoin et du Bitcoin est évidente.

L’approbation d’Elon Musk amplifie encore l’attrait du Dogecoin, en particulier après avoir fait allusion à la possibilité que Tesla accepte les paiements Dogecoin pour ses voitures à l’avenir.

Graphique DOGE/USDT sur 1 heure

La récente montée en puissance du Dogecoin a non seulement attiré l’attention sur la pièce meme, mais a également déclenché une frénésie plus large sur le marché des jetons meme. Des jetons comme dogwifhat (WIF), Book of Meme (BOME), Pepe (PEPE) et Slerf (SLERF) ont connu une forte augmentation parallèlement à l’ascension de Dogecoin, ce qui a conduit certains à surnommer Dogecoin le « Bitcoin des pièces mèmes ».

Cependant, la monnaie a connu un ralentissement suite à une correction du prix du Bitcoin la semaine dernière.

Raisons potentielles de la hausse de DOGE

La croissance des prix de DOGE coïncide également avec le nombre croissant d’adresses de portefeuille sur sa blockchain, qui a atteint 6,27 millions, selon ses données en chaîne. Il peut y avoir un lien entre cela et le déploiement de GigaWallet v1.0 par la Fondation Dogecoin, qui permettrait aux entreprises d’activer les paiements Dogecoin via l’intégration de l’API.

Par conséquent, les données de Santiment ont indiqué une augmentation substantielle de son volume de transactions, qui a été multiplié par environ 7,5, passant de 1,22 milliard de dollars à 9,22 milliards de dollars en 48 heures. Cela indique un intérêt et une activité croissants autour de Dogecoin.

Pour l’avenir, la dynamique haussière de Dogecoin pourrait se poursuivre alors que Coinbase prévoit de lister les produits à terme Dogecoin à partir du 1er avril. Cette annonce a alimenté l’anticipation au sein de la communauté crypto, conduisant potentiellement à une nouvelle hausse des prix du Dogecoin.

Par ailleurs, l’approbation du produit à terme de Dogecoin par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ouvre la voie à des opportunités d’investissement potentielles, y compris la possibilité d’un ETF Dogecoin.

Alors que différents récits autour du meme coin prendront forme dans les prochains jours, sa récente montée en puissance souligne son influence croissante sur le marché de la cryptomonnaie.

