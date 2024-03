Les pièces Meme gagnent du terrain après la victoire partielle de la SEC dans le procès Coinbase : DOGE, SHIB, BRETT, POPCAT, BODEN | Cryptomonnaie

La SEC américaine a remporté une victoire partielle dans son procès contre Coinbase, ouvrant la voie à une correction des prix de la cryptomonnaie jeudi.

Malgré le large recul, les prix des pièces mèmes comme Dogecoin, Shiba Inu et BRETT, POPCAT et BODEN basés sur Solana ont augmenté.

La capitalisation boursière des pièces Meme est en hausse de 4,2% sur la journée alors que les traders se tournent vers des actifs considérés comme plus spéculatifs.

Les prix des pièces meme ont augmenté jeudi malgré la vente massive du marché provoquée par le revers juridique de Coinbase contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les pièces Meme sont considérées comme plus spéculatives que les autres crypto-monnaies, de sorte que les traders de crypto fuient généralement vers ces actifs lorsque la volatilité réduit l’attrait pour les jetons à grande capitalisation boursière.

Les preneurs de pièces Meme font la queue pendant la tourmente du marché

Maartje Bus, vice-président de la recherche à Messari, a déclaré lors de BUIDL Asia à Séoul que les pièces meme ont le potentiel de devenir une nouvelle classe d’actifs. La thèse de Bus est populaire dans l’écosystème cryptomonnaie, car les pièces meme sont devenues une partie importante du marché cryptomonnaie.

Les analystes de recherche de Messari ont identifié que les pièces meme augmentent généralement suite à l’élan d’actifs plus importants et peuvent signaler des changements précoces du marché. Les actifs spéculatifs jouent un rôle clé dans les cycles du marché de la cryptomonnaie et dans les attentes de gains des traders. Parfois, ils ont le potentiel de surpasser considérablement les plateformes de contrats intelligents pondérées en fonction de la capitalisation boursière.

La victoire partielle de la SEC contre Coinbase, dans laquelle le juge a rejeté la requête de ce dernier visant à rejeter le procès du régulateur, est l’un des principaux moteurs de la correction en cours des actifs à grande capitalisation boursière de cryptomonnaie jeudi.

Cependant, les grandes pièces de monnaie comme Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) et Brett (BRETT), basées à Solana, Popcat (POPCAT) et Jeo Boden (BODEN) ont généré entre 4 % et 25 % de gains sur la journée.

Les prix DOGE, SHIB, BRETT, POPCAT, BODEN rebondissent

DOGE et SHIB ont respectivement ajouté 12 % et 6 % à leurs prix ce jour-là. La pièce mème sur le thème de Shiba-Inu, DOGE, a également noté une augmentation massive de sa domination sociale, comme on le voit sur Santiment.

Domination sociale du Dogecoin.

Une augmentation de cette mesure, qui mesure les mentions de DOGE sur les plateformes de médias sociaux, coïncide généralement avec les hauts ou les bas locaux du prix du Dogecoin.

Dans le contexte actuel, le prix du DOGE pourrait clôturer au-dessus de son sommet local à 0,2147 $ jeudi.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Les prix BRETT, POPCAT et BODEN ont grimpé respectivement de 6 %, 18 % et 6 % au cours de la dernière journée.

