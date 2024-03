La décision XRP du juge Torres rejetée dans le procès Coinbase, encore un autre coup dur pour Ripple | Cryptomonnaie

La décision du juge Torres sur les ventes programmatiques XRP a été complètement rejetée par le tribunal américain dans le cadre du procès Coinbase.

Le tribunal américain a rejeté la requête de Coinbase visant à rejeter le procès de la SEC, ce qui pèse lourdement sur la bataille juridique de Ripple.

Le prix du XRP ne parvient pas à s’attaquer à la résistance à 0,65 $ et revient à 0,61 $ jeudi.

La décision de vente programmatique XRP a été une étape clé qui a marqué la victoire partielle de Ripple dans le procès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Un développement dans le procès de la SEC contre Coinbase a rejeté la décision et est susceptible d’avoir un impact significatif sur la bataille juridique du régulateur avec Ripple.

Les acteurs du marché du résumé quotidien : la décision Ripple sera probablement influencée par le procès Coinbase

Les poursuites intentées par la SEC contre la société de paiement Ripple et l’échange de crypto Coinbase sont étroitement liées puisqu’une décision de la première a joué un rôle central dans la défense de la seconde.

Mercredi, un tribunal de district américain a rejeté la requête de Coinbase visant à rejeter le procès de la SEC contre la bourse et la décision de vente XRP Programmatic a été rejetée par la juge Katherine Polk Failla.

La décision sur les ventes programmatiques XRP du juge Analisa Torres fait la différence entre les ventes de l’altcoin sur le marché secondaire, réalisées en bourse, et les ventes réalisées à des investisseurs institutionnels, et considère que les premières ne constituent pas un « titre ».

Le juge Failla a rejeté la décision et a porté un coup dur à Coinbase et Ripple dans la dernière décision du tribunal.

Notamment, le juge rejette complètement la logique du juge Torres dans la décision Ripple selon laquelle les ventes secondaires ne peuvent pas être des contrats d’investissement parce que l’acheteur ne sait pas à qui il achète. Extrait de la décision : « Contrairement à l’affirmation des défendeurs, qu’il s’agisse d’une transaction particulière… https://t.co/osVBxKmF1B –John Reed Stark (@JohnReedStark) 28 mars 2024

Dans le rapport de 84 pages, le juge affirme que « le fait qu’une transaction particulière sur un crypto-actif équivaut à un contrat d’investissement ne dépend pas nécessairement du fait qu’un investisseur ait acheté des jetons directement auprès d’un émetteur ou, plutôt, dans le cadre d’une transaction sur le marché secondaire. (Déf. Br. 13-17). D’une part, Howey ne reconnaît pas une telle distinction comme un élément nécessaire dans son test visant à déterminer si une opération constitue un contrat d’investissement, et les tribunaux, au cours des près de quatre-vingts années d’application de Howey, n’ont pas interprété un tel élément dans le test. Selon l’arrêt Howey, la Cour doit plutôt tenir compte de la « réalité économique » de la transaction pour déterminer si cette transaction constitue un contrat d’investissement. »

Ce développement soutient la réglementation cryptomonnaie de la SEC par son application, permettant au régulateur de poursuivre ses affirmations de « négociation de titres non enregistrés » contre Coinbase et annule partiellement la victoire de Ripple dans son procès.

Les détenteurs de XRP suivront probablement de près l’évolution du procès de la SEC contre Coinbase pour obtenir plus d’informations qui pourraient avoir un impact sur la décision de la juge Analisa Torres sur les ventes programmatiques de XRP.

Analyse technique : le prix du XRP devrait atteindre un plus bas de 0,56 $

Le prix du XRP se consolide entre 0,65 $ (espace réservé de Fibonacci de 50 % de la baisse par rapport au sommet du 11 mars de 0,7440 $ et au plus bas du 20 mars de 0,56 $) et de 0,56 $. La baisse de l’indice de force relative (RSI) démontre une baisse de l’élan.

Les barres rouges sous la ligne zéro sur l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) signalent qu’un élan négatif s’est glissé dans le prix du XRP et qu’un bougie clôturant en dessous de 0,60 $, un niveau psychologiquement important, pourrait être le clou dans le cercueil. Le prix du XRP pourrait balayer le plus bas du 20 mars et collecter des liquidités avant un rebond de son prix.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

À la hausse, un bougie quotidenne clôturant au-dessus de 0,63 $ ou du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % pourrait invalider la thèse baissière et favoriser la hausse du prix du XRP. L’altcoin pourrait viser le sommet annuel de 0,7440 $ dans sa tendance haussière et faire face à une résistance à 0,65 $ et 0,67 $, ses espaces réservés de Fibonacci à 50 % et 38,2 %.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :