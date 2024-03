Les ETN, et non les ETF, renvoient le prix du Bitcoin au-dessus de 70 000 alors que le LSE prévoit de lancer les marchés BTC et ETH. | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a récupéré plus de 70 000 $ au milieu des nouvelles liées à l’ETN.

La Bourse de Londres devrait lancer le marché des billets négociés en bourse BTC et Ethereum.

L’exposition à différents actifs et stratégies tout en offrant des avantages et des considérations uniques constitue l’attrait des ETN par rapport aux ETF.

Le prix du Bitcoin (BTC) est de retour au-dessus de 70 000 $, niveaux testés pour la dernière fois le 15 mars alors que la crypto-monnaie pionnière s’effondrait vers le plancher de 61 555 $ du 19 mars.

Alors que la reprise du marché a commencé ce week-end, les rapports de la Bourse de Londres (LSE) du Royaume-Uni ont provoqué une onde de choc sur le marché.

Les ETN Bitcoin et Ethereum seront bientôt négociés sur le LSE

Le prix du Bitcoin a franchi le seuil des 70 000 dollars lundi, provoquant près de 145 millions de dollars de liquidations totales sur le marché, composées de 106 millions de dollars de positions courtes et de près de 38 millions de dollars de positions longues.

Liquidations totales

Cela fait suite à des informations selon lesquelles la principale bourse du Royaume-Uni, la Bourse de Londres, a publié un avis de marché, s’engageant à lancer des ETN de crypto-monnaie d’ici le 28 mai 2024.

Plus précisément, les ETN soutiendront les actifs Bitcoin et Ethereum et surviennent après une première annonce indiquant son intention d’accepter les demandes d’ETN Bitcoin et Ethereum.

La Bourse de Londres (LSE) a commencé à accepter les demandes de cotation des ETN de crypto-monnaie sur BTC et ETH au deuxième trimestre 2024. (Reuters) – le régulateur britannique l’a autorisé. pic.twitter.com/EEmSUA4md1 – Chiffre crypto (@Crypto_Figur) 11 mars 2024

Sur la base du dernier avis, les demandes peuvent être déposées à partir du 8 avril, mais sont soumises à l’approbation de la Financial Conduct Authority (FCA) du pays.

Cette évolution indique que les institutions financières traditionnelles voient la valeur des crypto-monnaies et commencent à les adopter. Le LSE, un marché d’une valeur de plus de 3 000 milliards de dollars, entre dans l’espace BTC.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin s’échange à 70 602 $, en hausse de près de 7 % sur la journée.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Différence entre les ETF et les ETN

Les ETN sont des titres de créance non garantis que les institutions financières émettent dans le but de suivre la performance d’un indice de marché, d’une matière première, d’une devise ou d’un autre actif spécifique. Ils sont différents des fonds négociés en bourse (ETF), car les ETN ne représentent pas une participation dans un pool d’actifs sous-jacents (BTC ou ETH dans ce cas).

Les investisseurs en ETN reçoivent un rendement basé sur la performance de l’indice ou de l’actif que l’ETN est conçu pour suivre. Un autre facteur distinctif est que les ETN comportent un risque de crédit associé à l’institution émettrice.

La Bourse de Londres répertorie les ETN crypto, mais qu’est-ce qu’un ETN ? Un ETN, ou Exchange-Traded Note, est un type de titre de créance émis par une institution financière, telle qu’une banque. Il est similaire à un ETF (Exchange-Traded Fund) dans le sens où il suit un indice, un actif ou une stratégie sous-jacent,… – MartyParty (@martypartymusic) 25 mars 2024

Parmi les avantages d’investir dans les ETN figurent les avantages fiscaux qu’ils offrent aux investisseurs à long terme. Autres facteurs importants à connaître pour investir dans les ETF et ETN :

Les ETF sont généralement plus faciles à comprendre que les ETN

Les ETN sont soumis au risque de crédit de l’émetteur

Les ETF ne présentent pas ce risque de crédit, car ils détiennent des actifs sous-jacents distincts de l’émetteur.

Les ETF sont généralement plus avantageux fiscalement que les ETN.

Les ETF sont généralement plus liquides que les ETN car ils se négocient en bourse tout au long de la journée, ce qui indique que les investisseurs peuvent facilement acheter et vendre des actions.

Les ETN peuvent avoir des volumes de négociation inférieurs, ce qui aura probablement un impact sur la liquidité.

Les ETF offrent souvent des avantages en matière de diversification en détenant un panier de titres. Cela contribue à réduire les risques.

Les ETF ont généralement des frais inférieurs à ceux des ETN.

Il est important d’être conscient de la cote de crédit et de la stabilité financière de l’émetteur, car la valeur d’un ETN est liée à la solvabilité de l’institution émettrice. Notamment, le crypto ETN sera exclusivement accessible aux investisseurs professionnels.

