Le prix du Bitcoin rebondit rapidement, le BTC diminuant de moitié dans environ 27 jours | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) a ramené le seuil de 69 000 $, restant ferme alors que les perspectives du marché penchent en faveur des haussiers. Cela survient à l’approche de la date de réduction de moitié du BTC, qui devrait lancer le prochain cycle haussier.

Deux scénarios principaux animent le marché du Bitcoin depuis le quatrième trimestre 2023. Premièrement, la réduction de moitié imminente et, deuxièmement, le thème des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant BTC qui est déjà en jeu. Le compte à rebours selon le marché du hash power Nice Hash montre que la réduction de moitié se situera à environ 27 jours du jour prévu du 20 avril.

Les événements de réduction de moitié des blocs se produisent tous les quatre ans, soit 210 000 blocs sur la blockchain Bitcoin. D’une récompense de bloc initiale de 50 BTC, la récompense de bloc actuelle est de 6,25 BTC et devrait être réduite de moitié à 3,125 BTC, réduisant ainsi le taux de génération de jetons BTC. La rareté qui en résulte constitue un fondamental haussier pour le prix du Bitcoin.

La situation « acheter la rumeur » est déjà en jeu, ce qui amène des personnes comme Robert Kiyosaki à anticiper davantage de gains et à s’engager à augmenter son portefeuille Bitcoin de 10 jetons BTC. L’auteur du best-seller Rich Dad, Poor Dad plaide également en faveur des achats d’or et d’argent.

Parallèlement au thème de la réduction de moitié, les marchés sont également au sommet du récit spot du BTC ETF. Au cours des dernières semaines, les sorties de l’ETF Grayscale, GBTC, ont constitué un fondamental baissier pour le prix du Bitcoin. Cependant, des rapports récents indiquent une force contraire due aux flux entrants des ETF BlackRock et Fidelity BTC, IBIT et FBTC, respectivement.

BlackRock et Fidelity possèdent désormais un total combiné de 379 151 BTC d’une valeur de 26,1 milliards de dollars pour leurs ETF Bitcoin au comptant. Cela représente environ 22 711 jetons de plus que les 356 440 de Grayscale après avoir récemment déplacé 266 470 pour le rachat du GBTC.

L’analyste ETF de Bloomberg Intelligence soutient que les sorties de fonds du GBTC sont une démonstration des mains faibles des baby-boomers. Cependant, à mesure que les sorties de fonds en niveaux de gris augmentent, les entrées continuent d’augmenter pour BlackRock et Fidelity, probablement en raison des différences de remises. Citant un utilisateur sur X, @mbeiser,

Je pensais que si Grayscale pensait que tout ce que je devrais obtenir, c’était un spot moins 1,5% (par an), je trouverais une maison plus conviviale pour mon argent. Quant à ceux qui disent que Grayscale a besoin d’argent pour payer le procès, nous avons payé 2 % PENDANT DES ANNÉES.

Avec le recul, un récent rapport d’Arkham Intelligence a indiqué qu’au rythme actuel des rachats (25,9 000 BTC par semaine), GBTC devrait manquer de Bitcoin à vendre dans 96 jours. Grayscale a transféré 266,47K BTC hors de son portefeuille pour les rachats GBTC depuis que le produit est arrivé sur le marché le 11 janvier, les avoirs étant passés de 618,28K BTC à 356,44K BTC au 23 mars.

La tendance à la hausse du prix du Bitcoin a vu la crypto-monnaie pionnière atteindre 70 000 $ lundi avec des perspectives de gains à plus court terme. Cependant, pour confirmer la poursuite de la tendance haussière, le prix du BTC doit franchir et clôturer au-dessus de 72 197 $ sur la période quotidienne, un niveau qui marque la ligne médiane d’une zone d’offre s’étendant de 71 124 $ à 73 271 $.

Un bougie décisif clôturant au-dessus de la ligne médiane de 72 197 $ pourrait voir le prix du Bitcoin franchir le sommet de 73 777 $ pour enregistrer un nouveau sommet historique sur Binance par rapport au stablecoin Tether (USDT). L’indice de force relative (RSI) est également intéressant avec un croisement haussier imminent. S’il dépasse la bande jaune de la ligne de signal, cela pourrait inspirer davantage d’ordres d’achat pour revigorer la tendance haussière.

L’histogramme vert sur l’Awesome Oscillator (AO) indique un sentiment haussier naissant.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Cependant, avec les histogrammes de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) toujours dans le rouge et en territoire négatif, couplés à la position du MACD en dessous de la ligne de signal, le prix du BTC est toujours dans le fourré.

Une pression d’achat réduite pourrait voir les baissiers prendre le relais, annulant tout le chemin parcouru lundi. Cela indique que le prix du Bitcoin pourrait descendre en dessous du niveau de Fibonacci de 50 % à 67 215 $ pour une capture de liquidités avant un éventuel déplacement vers le nord.

Le développeur ou le créateur de chaque crypto-monnaie décide du nombre total de jetons pouvant être frappés ou émis. Seul un certain nombre de ces actifs peuvent être frappés par minage, jalonnement ou autres mécanismes. Ceci est défini par l’algorithme de la technologie blockchain sous-jacente. Depuis sa création, un total de 19 445 656 BTC ont été extraits, ce qui représente l’offre en circulation de Bitcoin. D’un autre côté, l’offre en circulation peut également être diminuée via des actions telles que le burning de jetons ou l’envoi par erreur d’actifs à des adresses d’autres blockchains incompatibles.

La capitalisation boursière est le résultat de la multiplication de l’offre en circulation d’un certain actif par la valeur marchande actuelle de l’actif. Pour Bitcoin, la capitalisation boursière début août 2023 est supérieure à 570 milliards de dollars, résultat des plus de 19 millions de BTC en circulation multipliés par le prix du Bitcoin autour de 29 600 dollars.

Le volume des transactions fait référence au nombre total de jetons pour un actif spécifique qui ont été négociés ou échangés entre acheteurs et vendeurs au cours d’heures de négociation définies, par exemple 24 heures. Elle est utilisée pour évaluer le sentiment du marché, cette mesure combine tous les volumes sur les bourses centralisées et décentralisées. L’augmentation du volume des échanges dénote souvent la demande pour un certain actif, car de plus en plus de personnes achètent et vendent la crypto-monnaie.