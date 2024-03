La frénésie des meme-coins de Solana pousse l’activité du réseau et TVL à leur plus haut niveau en deux ans | Cryptomonnaie

Solana a connu une augmentation massive de son activité réseau, atteignant un sommet en deux ans.

La valeur totale des actifs bloqués sur la chaîne Solana dépasse 4,14 milliards de dollars pour la première fois en près de deux ans.

Le prix SOL a grimpé de près de 4 % sur la journée, se remettant en partie de ses pertes hebdomadaires.

La récente augmentation des pièces mèmes liées à l’écosystème de Solana a entraîné un pic d’activité sur la chaîne SOL, le nombre d’adresses nouvelles et actives ainsi que sa valeur totale verrouillée (TVL) atteignant les niveaux les plus élevés en deux ans. Le prix SOL a repris ses gains lundi après la vente massive de la semaine dernière, augmentant de près de 4 % sur la journée au cours d’une séance au cours de laquelle les plus gros actifs cryptomonnaies sont tous dans le vert.

Solana voit une augmentation de l’activité d’adresse, TVL

La frénésie des pièces meme, reflétée dans la récente hausse des prix des jetons basés sur SOL, a augmenté l’activité du réseau de Solana. Sur la base des mesures de The Block, plusieurs mesures clés ont marqué des sommets proches de deux ans à Solana :

La valeur de Solana a été déplacée sur la chaîne

La valeur SOL déplacée sur la chaîne – qui représente l’utilité et la demande de la blockchain parmi les acteurs du marché – a dépassé 8,09 billions de dollars le 22 mars, marquant un sommet de près de deux ans.

La valeur de Solana a été déplacée sur la chaîne. Source : Le bloc

Nombre de nouvelles adresses sur le réseau Solana et nombre d’adresses actives sur le réseau Solana

L’activité d’adresse est révélatrice de l’utilité d’un réseau blockchain. L’augmentation du nombre d’adresses nouvelles et actives peut probablement être attribuée à l’augmentation de la demande de pièces mèmes et d’actifs basés sur Solana.

Alors que la hausse des prix du Bitcoin a entraîné une rotation du capital vers les altcoins et les meme coins, le nombre d’adresses nouvelles et actives sur le réseau a augmenté pour atteindre un sommet de 1,25 million et 1,59 million, respectivement, le 22 mars.

Nombre d’adresses nouvelles et actives sur le réseau Solana. Source : Le bloc

Les mesures haussières de la chaîne s’accompagnent d’une augmentation de la TVL de la blockchain Solana. Les données DeFiLlama montrent que SOL TVL s’élève à 4,414 milliards de dollars, le niveau le plus élevé depuis le 5 avril 2022.

Solana TVL. Source : DeFiLlama

Les pièces mèmes et les jetons à thème politique ont probablement contribué à faire de Solana un favori parmi les utilisateurs ébranlés par les coûts de transaction élevés sur la blockchain Ethereum. Le cycle en cours a vu une augmentation de la demande pour Solana, comme en témoignent les mesures en chaîne et la TVL de l’écosystème en chaîne du réseau.

Pendant ce temps, la capitalisation boursière de SOL a dépassé son record historique au-dessus de 87 milliards de dollars le 19 mars, selon les données de CoinGecko. Au moment de la rédaction de cet article, le prix de Solana est en hausse de 4 % sur la journée et l’actif récupère en partie ses pertes sur la période hebdomadaire.

