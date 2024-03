Le prix de l’Ethereum s’effondre alors que l’offre d’Ether sur les bourses atteint son plus haut niveau en un an | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a baissé de 16 % par rapport à son sommet annuel de 4 093,92 $.

L’altcoin se négocie actuellement latéralement, en dessous du niveau de résistance de 3 575 $.

L’offre d’Ethereum sur les bourses a atteint son plus haut niveau en un an, augmentant la probabilité d’une pression de vente plus élevée sur Ether.

Le prix de l’Ethereum (ETH) pourrait être sur le point de subir une nouvelle correction à court terme, car l’offre d’altcoin sur les bourses, un indicateur qui fournit des indices sur la pression de vente sur un actif, a atteint lundi un sommet d’un an, selon le -données en chaîne. Malgré des échanges récents dans une fourchette étroite, la valeur de la deuxième plus grande crypto-monnaie reste près de 16 % inférieure à son sommet du 12 mars de 4 093,92 $.

Les réserves d’Ethereum dans les portefeuilles d’échange atteignent leur sommet sur un an

L’offre sur les bourses évalue le volume d’un actif détenu dans les portefeuilles d’échange. Il s’agit d’une mesure clé de la chaîne, car une augmentation soudaine des réserves de change pourrait être le précurseur d’une vente massive ou d’un soi-disant événement de capitulation.

Dans le cas d’Ethereum, son offre sur les bourses a augmenté de manière constante au cours des dernières semaines, atteignant lundi le niveau le plus élevé de l’année dernière. Cette augmentation soudaine de l’offre s’accompagne d’une baisse du prix de l’Ethereum par rapport à son sommet annuel de 4 093,92 $. Cela implique que l’augmentation de l’offre contribue probablement à la pression de vente sur Ether.

Offre d’Ethereum sur les échanges. Source : Santiment

Pendant ce temps, les transactions Whale d’une valeur de 100 000 $ et plus ont diminué depuis que l’altcoin a atteint son sommet annuel. Un pic dans cette mesure évaluant les transactions des investisseurs à gros portefeuille peut être à la fois haussier ou baissier pour le prix de l’actif, en fonction principalement du contexte. Étant donné que le pic actuel des transactions coïncide avec une baisse des prix, cela indique que les baleines vendront probablement pour réaliser des bénéfices.

Après des prises de bénéfices constantes depuis la mi-février, il semble y avoir un ralentissement, comme le montre le graphique ci-dessous.

Les 19, 20 et 21 mars, le pic des transactions de baleines a coïncidé avec des pics de prises de bénéfices sur la mesure des bénéfices/pertes réalisés sur le réseau. Cet indicateur calcule un taux de rendement quotidien des actifs au niveau du réseau, en fonction du volume de transactions en chaîne de la pièce. De forts pics dans la mesure des bénéfices/pertes réalisés sur le réseau indiquent que les détenteurs vendent (en moyenne) leurs sacs avec un bénéfice important.

Transactions de baleines évaluées à 100 000 $ et plus, profit/perte réalisé sur le réseau. Source : Santiment

Le prix de l’Ethereum pourrait baisser à 3 000 $

Le prix de l’Ethereum est actuellement dans une tendance à la baisse, formant des hauts et des bas plus bas depuis que l’altcoin a atteint son sommet annuel de 4 093,92 $ le 12 mars. Le prix de l’ETH est actuellement inférieur à la résistance à 3 575,24 $, le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % de la baisse. du sommet annuel du 12 mars au plus bas du 20 mars de 3 056,56 $.

Les barres rouges de l’indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile en dessous de la ligne zéro signalent un élan négatif, soutenant la thèse baissière du prix d’Ethereum. Si la pression à la vente se poursuit, le prix des ETH pourrait chuter jusqu’au niveau de support psychologique de 3 000 $ et au Fair Value Gap (FVG) entre 3 007 $ et 3 036 $.

Une fois qu’Ethereum aura collecté des liquidités en dessous de ce niveau, le prix de l’ETH pourrait rebondir jusqu’au sommet annuel de 4 093,92 $, ce qui coïncide avec le niveau de résistance sur le graphique des prix hebdomadaire.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Cependant, les perspectives négatives seraient invalidées si les prix affichent une clôture quotidienne en bougie au-dessus de 3 575 $. Dans un scénario haussier, le prix des ETH fait face à une résistance aux niveaux clés de 3 500 $ et 4 000 $, avant le sommet annuel de 4 093,92 $.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :