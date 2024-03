Les flux provenant des ETF Bitcoin pourraient affaiblir l’effet de réduction de moitié, déclare Glassnode au milieu de la correction des prix | Cryptomonnaie

L’historique des gains de prix après chaque réduction de moitié du Bitcoin pourrait être perturbé car le marché haussier est survenu avant l’événement de cette année.

Les détenteurs à long terme joueront un rôle important dans le trading directionnel, explique Glassnode.

Bitcoin est toujours en territoire de surachat alors que JP Morgan met en garde contre les prises de bénéfices malgré la réduction de moitié.

L’approbation de l’ETF au comptant Bitcoin (BTC) le 10 janvier a donné une impulsion à son prix et à celui du marché général de la cryptomonnaie, propulsant la plus grande cryptomonnaie à un nouveau sommet historique. Bien que ces ETF aient stimulé le marché de la cryptomonnaie avant la prochaine réduction de moitié du bitcoin, un nouveau rapport de Glassnode suggère que les traders doivent ajuster leurs stratégies et faire preuve de prudence, car le schéma habituel lors des événements de réduction de moitié, basé sur les hausses de prix ultérieures, pourrait ne pas tenir cette fois-ci.

Marchés haussiers et réduction de moitié du Bitcoin

Le prix du Bitcoin, qui a chuté de 9 % par rapport à son récent sommet historique de 73 580 $, devrait, selon de nombreux traders, enregistrer d’énormes gains après la prochaine réduction de moitié en avril. La réduction de moitié du Bitcoin est un événement qui voit les récompenses des mineurs réduites de 50 %, réduisant ainsi la vitesse à laquelle les nouveaux jetons Bitcoin entrent en circulation. En conséquence, les traders s’attendent généralement à ce que le prix du Bitcoin augmente après la réduction de moitié, étant donné qu’une diminution du taux d’offre entraîne une augmentation des prix, en supposant que la demande reste constante ou augmente.

En clin d’œil à ce sentiment, les événements passés de réduction de moitié ont toujours été accompagnés d’une hausse du prix du Bitcoin.

Le premier événement de réduction de moitié, en novembre 2012, a réduit les récompenses de bloc à 25 BTC. Le prix du Bitcoin est passé de 13 dollars à 1 152 dollars l’année suivante.

Le deuxième événement de réduction de moitié a vu le prix passer de 664 $ à 17 760 $ l’année suivante.

Après avoir réduit les récompenses de bloc à 6,25 BTC, le troisième événement de réduction de moitié a fait passer le prix de 9 734 $ à 67 549 $ l’année suivante.

La prochaine réduction de moitié aura lieu en avril et certains traders s’attendent à une tendance similaire.

Bien qu’on ne puisse pas se fier aux événements historiques de réduction de moitié, ils se sont révélés précis pour prédire le prix du Bitcoin. Cela correspond également au modèle stock-to-flow (S2F) du populaire analyste de crypto-monnaie PlanB, qui prédit le prix du Bitcoin en fonction de sa rareté.

L’analyste l’a réitéré dans un article X dimanche : « Chaque période de réduction de moitié (210 000 blocs, ~ 4 ans), il y a un marché haussier dans lequel le prix du Bitcoin augmente. »

La nouvelle dynamique du marché affectera les prédictions de réduction de moitié

Cependant, un rapport récent de la société de recherche en cryptomonnaie Glassnode suggère que le prix du Bitcoin pourrait ne pas suivre les modèles antérieurs de réduction de moitié en raison de la nouvelle dynamique du marché, d’autant plus que Bitcoin a atteint pour la première fois un niveau record avant la réduction de moitié.

Dans le rapport, la société de recherche a déclaré que l’activité d’achat d’ETF éclipse déjà la pression de vente des mineurs pour couvrir leurs coûts d’exploitation. Les récompenses minières quotidiennes actuelles de 900 BTC, qui seront réduites à 450 BTC après la réduction de moitié, ne sont pas comparables à l’ampleur de l’acquisition des ETF. Par conséquent, « les ETF anticipent, en substance, l’impact de la réduction de moitié en resserrant déjà l’offre disponible grâce à leur activité d’achat substantielle et continue ».

En conséquence, « la compression de l’offre habituellement attendue des réductions de moitié pourrait déjà être effective en raison des acquisitions à grande échelle de bitcoins par les ETF ». Le rapport suggère également que les avoirs importants des traders à long terme et des ETF influenceront le trading directionnel, car la pression de vente de leur part peut provoquer des changements importants sur le marché. Cela indique également la diminution de l’influence des mineurs sur le marché.

Le rapport met ensuite en garde contre les sentiments haussiers manifestés par certains traders, car « la structure du marché suggère que nous pourrions assister à une autre correction significative ». Cela fait suite aux prédictions des analystes de la banque américaine JP Morgan selon lesquelles le prix du Bitcoin est toujours en territoire de surachat et que davantage de prises de bénéfices pourraient avoir lieu avant la réduction de moitié.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie à 66 905 $, en hausse de 2,8 % au cours des dernières 24 heures.

