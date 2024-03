Le prix du XRP se maintient au-dessus de 0,63 $ après que Ripple ait rencontré une erreur avec les pools de liquidité AMM | Cryptomonnaie

Les teneurs de marché automatisés de XRP Ledger ont rencontré un problème technique, entraînant des écarts dans les transactions.

Ripple a appelé les participants de la communauté à voter sur l’amendement et à agir rapidement pour corriger l’erreur.

Le prix du XRP s’est maintenu au-dessus de 0,63 $ lundi, maintenant sa tendance à la hausse.

Ripple a identifié un problème technique dans quelques-uns de ses pools de liquidités (LP) de teneur de marché automatisé (AMM) au cours du week-end, entraînant l’échec de nombreuses transactions. La société a demandé aux utilisateurs d’échanger les jetons LP pendant que l’équipe d’ingénierie de Ripple travaillait à résoudre le problème.

Le prix du XRP – la crypto-monnaie native du réseau de paiement développé par Ripple – a maintenu sa tendance haussière lundi, grimpant légèrement à 0,63 $.

Acteurs du marché du résumé quotidien : Ripple fait face au problème du pool AMM

Ripple a annoncé dimanche dans un tweet officiel que l’équipe avait identifié une divergence dans quelques pools AMM et noté que les transactions ne s’exécutaient pas comme prévu. L’équipe d’ingénierie de Ripple travaille à résoudre le problème aux côtés des participants de la communauté XRP.

Ripple a averti les membres de la communauté de ne pas déposer de nouveaux fonds dans les pools AMM et ceux qui détiennent les jetons LP devraient envisager de les échanger.

Le géant des paiements a déclaré que l’écart affectait la façon dont le moteur de paiement DEX achemine les liquidités via les pools AMM et les carnets de commandes dans certains scénarios complexes de parcours de paiement.

Les correctifs proposés au problème technique passeront par un processus de vote d’amendement. Ripple a appelé les participants de la communauté à agir rapidement et à fermer la fonctionnalité de dépôt, dans leur fil de tweet sur X.

Le problème a été identifié : l’écart affectait la manière dont le moteur de paiement DEX achemine les liquidités via les pools AMM et les carnets de commandes dans certains scénarios complexes de parcours de paiement. Nous examinons actuellement le correctif proposé avec la communauté (merci @OrchestraFi, @_tequ_etc), qui… – RippleX (@RippleXDev) 24 mars 2024

Analyse technique : le prix XRP maintient sa tendance haussière lundi

Le prix du XRP augmente de près de 2 % sur la période hebdomadaire. L’altcoin se maintient au-dessus de 0,63 $ lundi, affichant des hauts et des bas plus élevés depuis vendredi sur le graphique des prix sur 4 heures.

Le prix du XRP fait face à une résistance à 0,6561 $ et 0,7025 $ sur son chemin pour retracer son sommet annuel de 0,7440 $ du 11 mars. Ces deux niveaux de résistance représentent le retracement de Fibonacci de 50 % et 23,6 % de la baisse depuis le sommet du 11 mars de 0,7440 $ à 0,7440 $. le plus bas du 20 mars de 0,5681 $.

Si la tendance haussière se maintient, le prix du XRP pourrait dépasser le sommet de l’année et tenter de combler l’écart de juste valeur (FVG) entre 0,7527 $ et 0,7609 $ sur une période de 4 heures.

L’indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile (MACD) fait clignoter des barres vertes au-dessus de la ligne zéro, soutenant l’élan positif du XRP.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

À la baisse, le prix du XRP pourrait voir un bougie de 4 heures se clôturer en dessous du niveau de 0,6057 $, proche du seuil psychologiquement important de 0,60 $. Le prix du XRP pourrait noter un renversement de tendance avec cette baisse et trouver un support à 0,60 $, suivi du plus bas du 20 mars à 0,5681 $.



