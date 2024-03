Mise à jour BTC/USD : territoire de correction | Cryptomonnaie

Une correction était inévitable à un moment donné

Par rapport au dollar américain (USD), le prix du Bitcoin (BTC) a grimpé ces dernières semaines, atteignant un sommet historique de 73 845 $. Cependant, la récente correction amène certains traders à se demander jusqu’où le marché peut chuter. Sur la base de la tendance haussière actuelle, en place depuis le creux de 15 581 $ fin 2022, trois corrections sont apparues, dont deux chutant d’environ -20,0 %. Alors, sachant que la dernière correction a déjà atteint -15,0 %, devrions-nous nous attendre à un rebond à la hausse pour peut-être rafraîchir des records ?

Selon le calendrier hebdomadaire, le support ne devrait pas entrer en jeu avant 56 796 $, ce qui se situe à proximité d’un autre niveau de support à 51 952 $ et d’une zone de point de décision entre 50 619 $ et 53 057 $. Ceci, associé au Relative Strength Index (RSI) qui a récemment chuté de sa valeur de surachat la plus élevée depuis 2021, laisse présager une correction plus profonde cette fois-ci.

Pendant ce temps, l’évolution des prix sur la période quotidienne se situe au nord d’un ratio de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 60 393 $. En dehors de ce niveau, le support est mince jusqu’au cluster de Fibonacci compris entre 51 440 $ et 53 172 $ (à noter, cette zone abrite également un ratio de projection de Fibonacci de 1,272 %. [an ‘alternate’ AB=CD bullish formation as of current price action]).

60 393 $ pourraient s’avérer déterminants

Alors que la période hebdomadaire révèle l’espace nécessaire pour continuer à baisser vers le support à 56 796 $, le ratio de retracement de Fibonacci de 38,2 % sur la période quotidienne à 60 393 $ pourrait céder du terrain et faire pencher la balance en faveur des vendeurs en petits groupes.

Il est intéressant de noter que si une nouvelle sous-performance entraîne une action des prix via un support hebdomadaire, le point de décision hebdomadaire entre 50 619 $ et 53 057 $ serait probablement le prochain objectif à la baisse pour les vendeurs. Cependant, étant donné que cette zone est complétée par le cluster de Fibonacci du graphique journalier, il peut s’agir d’une zone dans laquelle des acheteurs sérieux en baisse tentent d’entrer sur le marché.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :