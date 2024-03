Prédiction de prix Celestia : TIA à la croisée des chemins car il forme un sommet arrondi | Cryptomonnaie

Le prix de Celestia a établi un ATH le 10 février à 21,16 $ et est en baisse depuis.

Le récent krach de 37% entre le 13 et le 19 mars a remis en question la tendance haussière.

Une cassure de 11,74 $ pourrait entraîner une forte correction de 22 % à 9,14.

Le prix de Celestia (TIA) montre un ralentissement de la dynamique haussière après avoir atteint un sommet historique (ATH) et suggère un renversement potentiel. Si Bitcoin déclenche une vente massive, cela pourrait déclencher une autre correction, et TIA suivra très probablement son exemple.

Le cours Celestia prêt à perdre du poids

L’évolution des prix de Celestia entre le 3 janvier et le 19 mars a formé un sommet arrondi avec une série de sommets plus élevés précédant l’ATH de 21,16 $ le 10 février et des sommets inférieurs ultérieurs à ce jour. La formation du sommet arrondi, qui est une configuration baissière, a marqué un développement clé pour deux raisons :

Le prix de Celestia s’est effondré de 37 % et a atteint le niveau de support de 11,74 $, qui constituait la base au début du fond arrondi du 3 janvier.

La vente soudaine entre le 13 et le 19 mars a entraîné une rupture du niveau de support de 15,14 $, ce qui a créé le premier plus bas sur une période de temps élevée. Ce changement baissier dans la structure du marché laisse présager une tendance à la baisse durable, surtout si BTC poursuit sa descente.

Par conséquent, le prix de Celestia pourrait voir un nouveau test du niveau psychologique de 10 $ ou du nœud à faible volume à 9,14 $. Ce mouvement constituerait une correction de 22 % par rapport au niveau actuel de 13,18 $.

Graphique TIA/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin change la perspective baissière et déclenche une récupération du niveau psychologique de 70 000 $, cela pourrait changer la dynamique du marché de l’altcoin. Dans un tel cas, si le prix de Celestia rebondit sur le niveau de support de 11,74 $ et produit un sommet supérieur à 20,33 $, cela créerait un sommet plus élevé et invaliderait les perspectives baissières.

Ce développement pourrait voir le prix de Celestia tenter une hausse de 23 % et établir un nouveau sommet historique de 25 $.

