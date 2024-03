Pourquoi une lente descente pour Shiba Inu est probable après un rallye de 355 % | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a enregistré un gain de 354 % entre le 27 février et le 4 mars après avoir rompu sa consolidation de 652 jours.

SHIB a déjà perdu 42 % et se négocie actuellement à 0,0000264 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la pièce meme chute encore de 32 % et reteste 0,0000178 $.

La consolidation des prix du Shiba Inu (SHIB) à partir du 13 mai 2022 s’est terminée le 27 février 2024, lorsque SHIB a connu un rallye massif. Cependant, à mesure que les investisseurs continuent de réaliser des bénéfices, une lente hémorragie semble probable pour la pièce mème.

Le prix du Shiba Inu est prêt à baisser

Le prix du Shiba Inu a bondi de 354 % entre le 27 février et le 4 mars, mettant fin à sa consolidation de deux ans. Bien que cette décision puisse sembler impressionnante aux nouveaux investisseurs, les pièces mèmes, en particulier Dogecoin (DOGe) et SHIB, ont tendance à le faire plus souvent.

L’évolution des prix du Shiba Inu a noté une consolidation de quatre mois en 2021, qui s’est terminée en octobre 2021, alors que SHIB a rebondi de 1 162 %. Ce qui est intéressant n’est pas le mouvement impulsif mais l’action des prix qui a suivi – une lente hémorragie, au cours de laquelle SHIB a annulé tous les gains au cours des huit mois suivants.

Si l’histoire se répète, une action de prix similaire pourrait se produire pour le prix du Shiba Inu après le rallye de 354 %. Par conséquent, les investisseurs doivent noter que SHIB pourrait chuter d’au moins 30 % et retester le sommet de la fourchette de 0,0000178 $.

Il ne serait pas surprenant que le prix du Shiba Inu inverse le niveau susmentionné et marque le point médian de la fourchette à 0,0000125 $. Cette correction constituerait cependant une baisse de 52%.

Graphique SHIB/USDT sur 3 jours

Au contraire, le prix du Shiba Inu pourrait rebondir sur le sommet de la fourchette de 0,0000178 $ et relancer une nouvelle hausse. Cette décision s’alignerait sur le sentiment général du marché, qui est haussier et invaliderait les perspectives de correction plus profonde mentionnées ci-dessus.

