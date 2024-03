Prédiction de prix Solana : SOL devrait chuter encore de 20 % avant que les acheteurs n’interviennent | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a fait face à une intense pression de vente autour du niveau psychologique de 200 $.

Les données techniques suggèrent une correction supplémentaire de 10 à 20 % à prévoir pour SOL.

Les acheteurs marginalisés pourraient obtenir une opportunité d’achat sur le nouveau test potentiel de 134 $.

Le prix de Solana (SOL) a annulé la moitié des gains observés au cours de la semaine dernière car il s’échange en dessous du niveau psychologique de 200 $. Ces perspectives baissières pourraient conduire à de nouvelles corrections au cours du week-end ou de la semaine prochaine.

Le prix de Solana a besoin d’une pause

Le prix de Solana a grimpé de 1 022 % depuis septembre 2023. Les deux principales raisons de ce rallye époustouflant sont la course haussière de Bitcoin et la survente de SOL en raison de sa connexion avec l’échange cryptomonnaie FTX, désormais en faillite. La semaine dernière, Solana a grimpé de 39 %, enregistrant le gain hebdomadaire le plus élevé de 2024.

Mais au cours des cinq derniers jours, le prix de Solana a fait face à un rejet massif autour du niveau psychologique de 200 $ et se négocie actuellement près de 16 % en dessous du niveau de clôture de la semaine précédente. Cette correction est potentiellement facilitée par :

Prédictions baissières du Bitcoin : BTC s’effondre en raison du signal de vente hebdomadaire. À mesure que les bénéfices s’ensuivront, la crypto-monnaie pionnière entraînera probablement avec elle les altcoins.

Divergence baissière : le graphique SOL hebdomadaire a engendré un plus haut plus élevé tandis que l’indice de force relative (RSI) a formé un plus haut plus bas, indiquant une non-conformité appelée divergence baissière. Cette configuration signale souvent un ralentissement de la dynamique qui conduit à un renversement potentiel ou à un repli à court terme.

Signal de vente potentiel de MRI : l’indice Momentum Reversal Index (MRI) a affiché une flèche jaune vers le bas, qui apparaît sur le huitième bougie ascendant consécutif. Ce développement prévient que le prochain bougie haussier pour SOL émettrait un signal de vente qui prévoit une baisse de un à quatre bougies.

Compte tenu des conditions haussières du marché, un renversement est peu probable, ce qui suggère que SOL est sur le point de subir une correction. De plus, le marché baissier qui a commencé début novembre 2021 a vu un chat mort rebondir à 200 $, où SOL est actuellement confronté à une nouvelle vente. Par conséquent, les niveaux de support stables où les acheteurs pourraient trouver le prix de Solana attrayant incluent le point d’appui hebdomadaire à 152 $ suivi de 134 $, qui est le point médian du précédent krach du marché baissier.

Idéalement, un balayage des 134 $ serait le meilleur endroit pour l’accumulation, mais en raison des perspectives extrêmement haussières, les investisseurs doivent noter que ce mouvement aurait une faible probabilité de se produire.

Graphique SOL/USDT sur 1 semaine

D’un autre côté, si le prix de Solana franchit prématurément le niveau psychologique de 200 $, les chances d’une poursuite de la tendance haussière sont élevées. Cependant, si le prix du Bitcoin continue de baisser, SOL pourrait suivre ses traces.

Un bougie hebdomadaire décisif clôturant en dessous de 134 $ suggérerait un changement potentiel de tendance. Cette évolution pourrait inciter les mains les plus faibles à vendre leurs avoirs. Si la vente de panique est suffisamment forte pour pousser le prix de Solana à produire une clôture hebdomadaire en dessous de 100 $, cela invaliderait les perspectives haussières. Dans un tel cas, le prix de Solana pourrait chuter de 11 % et revenir au niveau de support de 89 $.

