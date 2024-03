Le prix du Bitcoin est resté inférieur à 65 000 alors que JPMorgan affirme que les prises de bénéfices de BTC sont plus susceptibles de se poursuivre | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin forme une tendance à la baisse sur une période de 8 heures dans un contexte de bénéfices en cours et de volatilité accrue.

JPMorgan s’attend à une vente plus importante, affirmant que le BTC est toujours suracheté malgré la correction en cours.

La réduction de moitié est prévue dans environ quatre semaines, ce qui devrait lancer le prochain cycle haussier, mais la banque prévoit encore davantage de ventes par la suite.

L’évolution des prix du Bitcoin (BTC) au cours des deux dernières semaines a été baissière, en raison d’un ralentissement des flux spot BTC ETF. Avec cela, les analystes placent des paris baissiers sur la crypto-monnaie pionnière, la réduction de moitié étant présentée comme la dernière grâce salvatrice.

Lisez aussi : Prédictions hebdomadaires Bitcoin : BTC s’est peut-être rétabli, mais est-il sorti du bois ?

JPMorgan dit que les prises de bénéfices Bitcoin sont plus susceptibles de se poursuivre

Le prix du Bitcoin continue de baisser et la baisse s’étend désormais sur deux semaines complètes. Les analystes attribuent cela aux sorties de capitaux continues, un résultat qui continue de susciter un sentiment baissier sur le marché. Par exemple, BlackRock, l’émetteur de l’ETF spot BTC GBTC, avait enregistré près de 13 milliards de dollars de sorties depuis le début de l’année au 21 mars. Il s’agit de la plus grande sortie parmi plus de 3 400 ETF cotés aux États-Unis.

$GBTC obtenant un « second souffle » de sorties, 1,4 milliard de dollars cette semaine, doublant désormais les sorties de tous les autres ETF depuis le début de l’année et établissant un record de sorties cumulées pour n’importe quel ETF de l’histoire. Tout cela et ils se classent TOUJOURS au 3ème rang (sur 3 400 ETF) en termes de revenus annuels générés. https://t.co/HitMwpu7dR – Éric Balchunas (@EricBalchunas) 21 mars 2024

Pendant ce temps, l’institution financière multinationale américaine JPMorgan prévoit une baisse prolongée du prix du Bitcoin, ajoutant que le BTC est toujours suracheté même si le dumping se poursuit. S’adressant à un site d’information, Nikolaos Panigirtzoglou, analyste et directeur général chez JPMorgan, a attribué cette baisse à la prise de bénéfices. Panigirtzoglou a ajouté que cela pourrait se poursuivre jusqu’à l’événement de réduction de moitié, qui se tiendra désormais dans environ 32 jours, selon NiceHash.

L’une des analystes de Nansen, Aurélie Barthere, a déclaré à Netcost-Security que les indicateurs de gestion des risques de la société étaient devenus sans risque la semaine dernière, signalant au moins une pause dans le rallye du BTC.

« Notre scénario principal est qu’il s’agit probablement d’une consolidation dans la course haussière de la cryptomonnaie et non de sa fin », a déclaré Barthere, ajoutant : « Les arguments en faveur de ce scénario sont les suivants : la cryptomonnaie et d’autres actifs à risque sont désormais hors de portée. , avec une re-tarification (une baisse des taux de la Fed en moins en 2025) ayant désormais digéré la réunion du FOMC. Si ce scénario se matérialise, BTC reviendra probablement à des sommets historiques. Bien entendu, la proximité de la réduction de moitié du BTC est également utile.

Spread d’achat et de vente BTC

Alors que JPMorgan prévoit encore plus de bénéfices après la réduction de moitié, Barthere a déclaré : « Les données que nous surveillerons sont la publication du rapport IPC américain de mars 2024 le 10 avril. »

Prédictions du prix du Bitcoin alors que JPMorgan anticipe davantage de pression à la vente

Le prix du Bitcoin reste dans une tendance à la baisse au milieu des appels baissiers croissants parmi les investisseurs. Bien qu’il continue de se maintenir au-dessus de la ligne de tendance ascendante, le marché penche fortement vers la baisse et le prix du BTC pourrait prolonger la baisse.

L’indice de force relative (RSI) évolue en dessous du niveau moyen 50 et est passé en dessous de sa ligne de signal (bande jaune), indiquant une position baissière. L’Awesome Oscillator est également en territoire négatif, accentuant la thèse baissière.

Une augmentation des bénéfices enregistrés pourrait voir le prix du Bitcoin prolonger la baisse, avec un glissement en dessous de la ligne de tendance éliminant le blocage pour que BTC teste le support à 60 840 $. Dans un cas désastreux, la crise pourrait se traduire par un balayage des liquidités avant une éventuelle reprise.

Graphique BTC?USDT sur 8 heures

D’un autre côté, si les acheteurs arrivent aux niveaux actuels, le prix du Bitcoin pourrait commencer à se redresser. Même si briser la limite supérieure de la configuration en coin serait un bon signe, dépasser le seuil de 69 000 $ serait un signal sonore qui pourrait attirer davantage d’acheteurs.

Si les haussiers parviennent à pousser le prix du Bitcoin au-dessus du niveau de résistance de 70 080 $, la prochaine étape logique serait de franchir le sommet de 73 777 $ avant une éventuelle incursion au-delà de 74 000 $.

Lisez aussi : Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les flux d’ETF spot en panne fermentent le sentiment des investisseurs BTC

FAQ sur les mesures de crypto-monnaie

Le développeur ou le créateur de chaque crypto-monnaie décide du nombre total de jetons pouvant être frappés ou émis. Seul un certain nombre de ces actifs peuvent être frappés par minage, jalonnement ou autres mécanismes. Ceci est défini par l’algorithme de la technologie blockchain sous-jacente. Depuis sa création, un total de 19 445 656 BTC ont été extraits, ce qui représente l’offre en circulation de Bitcoin. D’un autre côté, l’offre en circulation peut également être diminuée via des actions telles que le burning de jetons ou l’envoi par erreur d’actifs à des adresses d’autres blockchains incompatibles.

La capitalisation boursière est le résultat de la multiplication de l’offre en circulation d’un certain actif par la valeur marchande actuelle de l’actif. Pour Bitcoin, la capitalisation boursière début août 2023 est supérieure à 570 milliards de dollars, résultat des plus de 19 millions de BTC en circulation multipliés par le prix du Bitcoin autour de 29 600 dollars.

Le volume des transactions fait référence au nombre total de jetons pour un actif spécifique qui ont été négociés ou échangés entre acheteurs et vendeurs au cours d’heures de négociation définies, par exemple 24 heures. Elle est utilisée pour évaluer le sentiment du marché, cette mesure combine tous les volumes sur les bourses centralisées et décentralisées. L’augmentation du volume des échanges dénote souvent la demande pour un certain actif, car de plus en plus de personnes achètent et vendent la crypto-monnaie.

Les taux de financement sont un concept conçu pour encourager les traders à prendre des positions et garantir que les prix des contrats perpétuels correspondent aux marchés au comptant. Il définit un mécanisme par les bourses pour garantir que les prix futurs et les paiements périodiques des prix indexés convergent régulièrement. Lorsque le taux de financement est positif, le prix du contrat perpétuel est supérieur au prix mark. Cela indique que les traders qui sont optimistes et qui ont ouvert des positions longues paient les traders qui sont en position courte. D’un autre côté, un taux de financement négatif indique que les prix perpétuels sont inférieurs au prix de référence et que les traders ayant des positions courtes paient donc les traders qui ont ouvert des positions longues.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :