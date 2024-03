Shib, Doge, Floki et Book of Meme peuvent-ils lancer un rallye après le programme de pièces meme d’Avalanche ? | Cryptomonnaie

Avalanche lance le programme « meme coin rush » pour booster les meme coins sur son écosystème.

BOME affiche un gain impressionnant de 30 % vendredi alors que d’autres pièces meme semblent sur le point d’augmenter.

Bitcoin peut faire échouer une potentielle soirée mème si son prix chute.

Avalanche (AVAX) cherche à introduire la meme coin mania dans son écosystème après le lancement de son programme meme coin rush. Cela vient du dos de Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE), Floki Inu (FLOKI), Book of MEME (BOME) et une foule d’autres pièces meme qui ont subi d’énormes pertes après un rallye massif plus tôt en mars.

Avalanche veut participer à l’action mème

Avalanche, comparé à Ethereum et Solana, n’a pas encore vu une grande partie du battage médiatique des pièces de monnaie qui a récemment pris d’assaut le marché de la cryptomonnaie.

Depuis début mars, les pièces meme à grande capitalisation comme Dogecoin, Shiba Inu, Pepe et Floki ont dominé le marché de la cryptomonnaie avec frénésie, enregistrant des sommets significatifs rappelant la course haussière de 2021. Quelques semaines plus tard, les pièces meme Solana ont rejoint la fête alors que des jetons comme dogwifhat (WIF) et Book of MEME (BOME) ont enregistré d’énormes gains, selon les données de CoinGecko.

Meilleures pièces de monnaie

Cependant, à l’approche de la quatrième semaine de mars, une grande partie du battage médiatique s’estompe suite à la récente correction des prix sur le marché. Mais Avalanche pourrait donner vie à ce récit mourant en lançant la première phase de son programme « Meme coin rush ».

Selon une annonce sur le réseau AVAX, meme coin rush est un programme d’extraction de liquidités d’un million de dollars qui « aidera à augmenter la liquidité et à donner une impulsion… à l’écosystème de pièces de monnaie communautaire sur Avalanche ». Cette décision pourrait contribuer à stimuler le développement de pièces de monnaie dans Avalanche, car la plate-forme déploie des efforts spécifiques pour garantir que cela fonctionne. « Les Memecoins sont devenus la pierre angulaire du Web3, représentant le caractère unique et les intérêts de diverses communautés cryptomonnaies », a déclaré Eric Kang, responsable du développement commercial chez Ava Labs.

BOME, SHIB, DOGE, FLOKI pourraient reprendre leur essor

Suite au stratagème d’Avalanche pour s’emparer du récit des pièces meme, les investisseurs ont commencé à financer différents projets sur X alors que plusieurs pièces meme ont vu leur activité augmenter.

Le BOME, par exemple, a grimpé en flèche au cours des dernières 24 heures, enregistrant un gain de près de 31 %.

SHIB constate également d’immenses mouvements dans les avoirs. L’activité en chaîne montre que plus de 2 000 milliards de jetons SHIB ont été mélangés entre les bourses, les bureaux de négociation et les baleines. Par exemple, un transfert depuis l’accumulateur SHIB « 0xdaA », totalisant 11,9 millions de dollars en SHIB, a été dirigé vers l’adresse du portefeuille « 0XB22 », selon les données d’Etherscan.

Cette activité des baleines ne se limite pas au seul SHIB. Jeudi, DOGE a augmenté de près de 20 % alors que l’analyste en chaîne Ali Martinez a partagé un graphique Santiment montrant que les baleines Dogecoin ont acheté 25 millions de jetons DOGE d’une valeur d’environ 3,75 millions de dollars depuis mardi. Cette action pourrait être motivée par le fait que Coinbase Derivatives a obtenu l’approbation de lister les produits à terme Dogecoin. Le prix du DOGE a ensuite connu une correction et est en baisse d’environ 2 % vendredi.

Floki a également enregistré des gains jeudi puisque son prix a affiché des gains de près de 30 % avant une correction. Cela résulte de plusieurs partenariats, notamment en tant que partenaire crypto officiel – avec TokenFi – pour le championnat du monde de tennis de table en Corée du Sud et des intégrations avec le navigateur Carbon web3.

La chute du prix du Bitcoin pourrait gâcher le plaisir

Un facteur commun à la hausse de ces jetons est la brève augmentation du prix du Bitcoin (BTC) après que la Réserve fédérale ait laissé les taux d’intérêt inchangés. Cependant, l’évolution des prix du BTC semble faible, car elle a baissé de plus de 6 % au cours des dernières 24 heures. Le marché stagne également, car les analystes de JP Morgan affirment que BTC est en territoire de surachat et n’a pas encore connu de dénouement majeur de ses positions. Les analystes ont par ailleurs prédit que les prises de bénéfices pourraient se poursuivre à l’approche de l’événement de réduction de moitié du Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

Compte tenu de la forte corrélation entre Bitcoin et les altcoins, cela pourrait déstabiliser l’ensemble du marché, y compris les pièces mèmes évoquées ci-dessus.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :