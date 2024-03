Le CTO de Ripple répond aux affirmations selon lesquelles la société aurait caché les ventes de XRP au public | Cryptomonnaie

Le CTO de Ripple, David Schwartz, a parlé de l’état du XRP Ledger dans un espace Ripple.

Schwartz a déjoué les affirmations selon lesquelles la société de transfert de paiements cherchait à cacher ses ventes de XRP au public.

La SEC va déposer un mémoire d’ouverture sous scellés, dans le cadre d’un procès contre Ripple.

Le prix du XRP pourrait revoir son plus haut niveau depuis le début de l’année à mesure qu’il récupère ses pertes.

La Securities and Exchange Commission (SEC) devrait déposer vendredi son mémoire d’ouverture relatif aux remèdes dans le procès Ripple. Comme les deux parties en ont convenu, les documents resteront confidentiels et inaccessibles au public.

Le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a récemment répondu aux affirmations selon lesquelles la société aurait caché ses ventes de XRP au public.

Évolution quotidienne du marché : le CTO de Ripple répond aux affirmations de ventes XRP dissimulées

La SEC s’apprête à déposer son mémoire d’ouverture relatif aux recours le vendredi 22 mars. Les procédures judiciaires liées aux recours dans le procès SEC contre Ripple se dérouleront sous scellés, comme convenu précédemment par les deux parties.

Le prix du XRP a commencé à se redresser alors que l’anticipation de l’avancement du procès augmentait.

Le mémoire d’opposition de Ripple doit être rendu au plus tard le 22 avril, après les délais fixés pour le procès.

La communauté XRP a exprimé ses inquiétudes concernant les ventes de jetons de l’entreprise. Le CTO David Schwartz a répondu aux plaintes lors d’une récente discussion Spaces sur X.

Schwartz a déclaré que Ripple aurait pu vendre directement des jetons XRP sur les bourses, mais que la société de transfert de paiements a vendu les jetons de manière à ne pas influencer le prix de l’altcoin sur les bourses de crypto-monnaie.

Schwartz a déclaré dans un tweet sur X :

Ripple peut vendre tout le XRP que nous voulons sur des bourses avec moins de responsabilité que sur des blockchains.

Analyse technique : XRP voit une reprise, les haussiers poussent le prix du XRP à la hausse

Le prix du XRP est revenu au-dessus du niveau de prix psychologiquement important de 0,60 $ vendredi. L’altcoin récupère ses pertes récentes et devrait retester la résistance à 0,6561 $, le retracement de Fibonacci de 50 % de la baisse par rapport au sommet annuel du XRP de 0,7440 $ du 11 mars.

Le prix du XRP pourrait faire face à une résistance à 0,7025 $ et 0,7440 $, sur son chemin vers le FVG baissier entre 0,7527 $ et 0,7609 $.

L’indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile fait clignoter des barres rouges sous la ligne zéro, ce qui indique qu’il y a une dynamique négative. La reprise du XRP est une bataille difficile et l’altcoin a besoin d’une demande soutenue de la part des traders, ainsi que d’une pression d’achat, pour pousser l’altcoin plus haut.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Dans le scénario baissier, le prix du XRP pourrait subir une correction à 0,6057 $, le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % et le plus bas du 20 mars à 0,5681 $.

FAQ Bitcoin, altcoins et stablecoins

Bitcoin est la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, une monnaie virtuelle conçue pour servir de monnaie. Ce mode de paiement ne peut être contrôlé par aucune personne, groupe ou entité, ce qui élimine le besoin de participation de tiers lors des transactions financières.

Les altcoins sont n’importe quelle crypto-monnaie à l’exception du Bitcoin, mais certains considèrent également Ethereum comme un non-altcoin car c’est à partir de ces deux crypto-monnaies que se produit le fork. Si cela est vrai, alors Litecoin est le premier altcoin, dérivé du protocole Bitcoin et, par conséquent, une version « améliorée » de celui-ci.

Les Stablecoins sont des crypto-monnaies conçues pour avoir un prix stable, leur valeur étant soutenue par une réserve de l’actif qu’elles représentent. Pour y parvenir, la valeur d’un stablecoin est liée à une matière première ou à un instrument financier, tel que le dollar américain (USD), dont l’offre est régulée par un algorithme ou une demande. L’objectif principal des pièces stables est de fournir une rampe d’accès aux investisseurs désireux d’échanger et d’investir dans les crypto-monnaies. Les Stablecoins permettent également aux investisseurs de stocker de la valeur puisque les crypto-monnaies, en général, sont sujettes à la volatilité.

La domination du Bitcoin est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Cela donne une image claire de l’intérêt que suscite Bitcoin auprès des investisseurs. Une forte domination du BTC se produit généralement avant et pendant une course haussière, au cours de laquelle les investisseurs ont recours à des investissements dans des crypto-monnaies relativement stables et à forte capitalisation boursière comme Bitcoin. Une baisse de la domination du BTC indique généralement que les investisseurs transfèrent leur capital et/ou leurs bénéfices vers les altcoins en quête de rendements plus élevés, ce qui déclenche généralement une explosion des rallyes des altcoins.

