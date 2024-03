Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les flux d’ETF spot en panne fermentent le sentiment des investisseurs BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin veut augmenter, mais les flux négatifs pour les ETF spot BTC fermentent le sentiment du marché.

Le prix de l’Ethereum pourrait chuter à 3 160 $ ​​au milieu d’une bataille juridique et de la question de savoir si l’ETH est une sécurité.

Le XRP transformant 0,6677 $ en support pourrait attirer suffisamment d’élan pour pousser le prix de Ripple vers une nouvelle fourchette supérieure à 0,7440 $.

À la suite de la réunion et de la conférence de presse du Federal Open Market Committee (FOMC) de mercredi, le prix du Bitcoin a montré sa force. Les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, étaient conciliantes, mais pas suffisantes pour remplacer le sentiment baissier qui accompagne la diminution des flux en provenance du marché au comptant des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin.

Bon, ce fut vraiment plaisant le temps que cela a duré – Éric Balchunas (@EricBalchunas) 21 mars 2024

« C’est tellement fini », a déclaré James Seyffart, spécialiste des ETF. Son collègue Eric Bahlchunas chez Bloomberg a ajouté : « c’était amusant tant que ça durait ».

Les analystes ETF de Bloomberg Intelligence ont en quelque sorte jeté l’éponge après plusieurs jours de flux stagnants. Si ces jours se transforment en semaines, le récit pourrait être complètement différent.

Sentiment fermenté sur le marché du Bitcoin

Alors que les remarques de Powell ont inspiré l’espoir sur le marché BTC, les flux négatifs ont fermenté le sentiment des investisseurs et la reprise des prix du Bitcoin est désormais en jeu. La pression croissante des frais généraux due aux moyennes mobiles simples (SMA) sur la période H3 menace le potentiel de hausse du BTC alors que les traders continuent de réduire les risques.

Le prix du Bitcoin pourrait chuter jusqu’au support de 61 038 $ alors que la pression d’achat continue de diminuer. Cela peut être vu avec la baisse de l’indice de force relative (RSI) qui a déjà exécuté un croisement baissier en dessous de sa ligne de signal (bande jaune).

Dans le passé, dans tous les cas où le RSI passait sous la ligne de signal au cours de la période H3 alors qu’il était inférieur au niveau moyen de 50, le prix du Bitcoin répondait par une baisse prolongée. Renforçant ces perspectives, la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est également sur le point de basculer en territoire négatif.

Graphique BTC/USDT sur 3 heures

À l’inverse, si les investisseurs marginalisés ou ceux qui cherchent à tirer profit de la correction interviennent, le prix du Bitcoin pourrait pousser vers le nord, allant jusqu’à surmonter la résistance due au SMA de 200 jours à 68 574 $ ou plus, franchissant le seuil de 69 000 $.

Un bougie clôturé au-dessus du niveau susmentionné encouragerait une plus grande pression d’achat, envoyant BTC au sommet de 73 777 $ ou plus.

Le prix de l’Ethereum subit le poids des problèmes juridiques

Le prix de l’Ethereum (ETH) est bloqué en dessous de l’espace réservé de Fibonacci de 50 % et pourrait se consolider dans cette zone pendant un certain temps alors que le réseau combat les autorités de l’État. Les deux paramètres techniques, le RSI et le MACD, sont baissiers, le premier dépassant les 50, tandis que le MACD se déplace en dessous de sa ligne de signal.

Le prix de l’Ethereum pourrait revoir la base de 3 158 $ pour un balayage des liquidités avant la prochaine hausse, surtout si le prix du Bitcoin continue de montrer de la faiblesse.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Cependant, si les haussiers peuvent pousser le prix d’Ethereum au-dessus de 3 625 $, un bougie quotidenne clôturant au-dessus de ce niveau encouragerait davantage d’ordres d’achat, donnant à Ether l’enthousiasme de prix nécessaire pour continuer vers le nord, probablement jusqu’à reprendre son sommet au-dessus du niveau psychologique de 4 000 $. Une telle décision indiquerait une hausse d’environ 20 % au-dessus des niveaux actuels.

Le prix d’ondulation vise 0,7000 $

Le prix du Ripple (XRP) se consolide dans la zone supérieure du canal parallèle ascendant. Le niveau croissant du RSI démontre que la dynamique est en hausse. L’écart de l’indicateur de dynamique au-dessus de 50 pourrait déclencher un rallye fortuit car il enregistre un croisement haussier au-dessus de sa ligne de signal (bande jaune).

Si le prix du XRP parvient à clôturer en bougie au-dessus de 0,6677 $, les sceptiques se joindraient à nous. La pression d’achat qui s’ensuivrait pourrait propulser le prix du jeton de transfert à 0,7000 $. Dans un cas très haussier, le prix du Ripple pourrait étendre les gains jusqu’au sommet de 0,7440 $, soit environ 16 % au-dessus des niveaux actuels.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les premiers preneurs de bénéfices appuient sur la gâchette et profitent du terrain parcouru au cours des deux derniers jours, le prix du Ripple pourrait reculer. Un bougie quotidenne clôturant en dessous de 0,5853 $ invaliderait la thèse haussière.



