Le prix du Bitcoin tente de se redresser avant la première journée des investisseurs BTC à New York | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin se maintient au-dessus de 66 000 $ après le FOMC, inspirant un réveil de l’altcoin.

Si BTC récupère 69 000 $ de manière décisive, il pourrait enregistrer un nouveau sommet historique au-dessus du récent sommet de 73 777 $.

Le 22 mars est la première journée des investisseurs Bitcoin à New York, réunissant des investisseurs sophistiqués de Wall Street intéressés par le BTC.

Le prix du Bitcoin (BTC) a montré un certain niveau de force mercredi après la réunion et la conférence de presse du Federal Open Market Committee (FOMC), passant de la fourchette de 62 000 $ à plus de 63 000 $. Alors que certains prévoient un mouvement prolongé vers le nord, le nombre d’analystes ayant des paris baissiers sur BTC à court terme est également important.

Wall Street se prépare pour la première journée des investisseurs Bitcoin à New York

Alors que le prix du Bitcoin continue de bénéficier d’un dynamisme inspiré par le FOMC de mercredi, Wall Street se prépare pour la première journée des investisseurs Bitcoin qui se tiendra à New York. Organisé par la principale société de recherche Reflexivity Research, Anthony Pompliano modérera l’événement, présenté comme une réunion annuelle pour les investisseurs sophistiqués de Wall Street intéressés par Bitcoin.

Les invités seront des investisseurs institutionnels, des répartiteurs de capitaux et des entrepreneurs, se réunissant pour des opportunités de réseautage et des discussions approfondies sur l’avenir du Bitcoin. L’événement pourrait faire grimper le prix du Bitcoin en raison des nouvelles perspectives acquises parmi les investisseurs, ainsi que de l’afflux accru de capitaux en provenance des institutions.

Certains investisseurs peuvent spéculer sur l’évolution des prix du Bitcoin avant, pendant ou après la Journée des investisseurs Bitcoin. Cette activité spéculative pourrait entraîner des fluctuations des prix à court terme dans les deux sens. Cependant, si la journée des investisseurs Bitcoin suscite un sentiment positif et un optimisme quant à l’avenir du Bitcoin, cela pourrait se traduire par une activité d’achat plus élevée et faire monter le prix du Bitcoin.

Néanmoins, la diminution des flux de fonds négociés en bourse (ETF) BTC au comptant continue d’entraver la remontée vers le nord du prix du Bitcoin. Selon Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg Intelligence, l’ETF BTC spot de Grayscale, GBTC, a enregistré jusqu’à 1,4 milliard de dollars de sorties cette semaine, marquant le deuxième vent de sorties.

$GBTC obtenant un « second souffle » de sorties, 1,4 milliard de dollars cette semaine, doublant désormais les sorties de tous les autres ETF depuis le début de l’année et établissant un record de sorties cumulées pour n’importe quel ETF de l’histoire. Tout cela et ils se classent TOUJOURS au 3ème rang (sur 3 400 ETF) en termes de revenus annuels générés. https://t.co/HitMwpu7dR – Éric Balchunas (@EricBalchunas) 21 mars 2024

Néanmoins, il reconnaît qu’au-delà des ETF, d’autres acteurs contrôlent également le marché.

Pendant ce temps, Alex Svanevik, PDG de Nansen, a déclaré à Netcost-Security : « Les avoirs en stablecoins de Smart Money en pourcentage de leurs portefeuilles ont chuté à 5 %, un niveau non observé depuis le 11 février 2021. » Cette baisse suggère un sentiment de plus en plus haussier parmi les investisseurs institutionnels.

De plus, les ajustements les plus importants dans les portefeuilles d’argent intelligent révèlent une tendance constante vers des jetons tels que Pepe (PEPE), Yearn Finance (YFI), Singularity Net (AGIX), Fetch.ai (FET) et Fantom (FTM), entre autres. Cela signale des stratégies d’investissement en évolution et des opportunités émergentes.

Prédictions du prix du Bitcoin alors que les partisans du BTC se réunissent à New York

Le prix du Bitcoin se négocie avec un biais haussier et des perspectives de gains supplémentaires alors que l’indice hebdomadaire de force relative (RSI) affiche des sommets plus élevés. La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est également en territoire positif, ajoutant du crédit à la thèse haussière.

Une pression d’achat accrue pourrait voir le prix du Bitcoin revenir au-dessus du seuil de 69 000 $. Un bougie hebdomadaire clôturant au-dessus de ce niveau donnerait le ton à la poursuite de la tendance primaire, le prix du BTC étant susceptible de franchir le sommet historique de 73 777 $ et d’enregistrer un sommet plus élevé autour de la fourchette de 74 000 $. Cela représenterait une hausse d’environ 10 % par rapport aux niveaux actuels.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

À l’inverse, si la prise de bénéfices se poursuit, le prix du Bitcoin pourrait chuter, tombant dans le bloc de commandes d’approvisionnement compris entre 57 673 $ et 65 656 $. Dans un cas désastreux, la crise pourrait envoyer BTC au déséquilibre hebdomadaire, s’étendant de 52 985 $ à 59 005 $ avant un éventuel déplacement vers le nord.



