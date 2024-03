Solana dépasse Ethereum sur le volume DEX | Cryptomonnaie

Les échanges décentralisés basés sur Solana ont été plus occupés que leurs homologues Ethereum au cours des sept derniers jours.

La frénésie des pièces meme semble avoir catalysé des volumes plus élevés sur Solana.

Solana se vante également d’une efficacité du capital plus élevée qu’Ethereum et d’autres chaînes, selon un cabinet de recherche.

Solana a remplacé Ethereum en tant que blockchain de contrats intelligents n°1 en termes de volume de transactions.

Le volume des échanges sur les bourses décentralisées (DEX) basées sur Solana a augmenté de 67 % pour atteindre 21,3 milliards de dollars en sept jours, selon les données suivies par DeFiLlama. Le volume des échanges décentralisés basés sur Ethereum a augmenté de 3 % pour atteindre 19,4 milliards de dollars au cours de la même période. Il y a 17 DEX sur Solana. L’orque, la plus grande, représente 88 % du volume total. Sur Ethereum, Uniswap est en tête du peloton des 46 DEX.

Le soi-disant retournement semble avoir été catalysé par la ferveur spéculative dans les pièces de monnaie basées sur Solana dogwifwhat, bonk, book of meme et slerf.

Au moment de mettre sous presse, les jetons les plus tendances au cours des dernières 24 heures sur le DEX Screener provenaient de Solana. La frénésie spéculative a été telle que 2 300 pièces mèmes ont vu le jour en une seule heure le 13 mars et que l’offre de pièces stables sur Solana a atteint un sommet pluriannuel de 2,80 milliards de dollars.

Au cours de la dernière heure, 2 500 memecoins Solana ont été créés. – Ram Ahluwalia CFA, Lumida (@ramahluwalia) 13 mars 2024

Selon Reflexivity Research, l’augmentation du volume de Solana a commencé au quatrième trimestre 2023 en raison de la prolifération de programmes de points et de parachutages comme le Solana DEX Jupiter.

Solana bénéficie également d’une efficacité du capital supérieure à celle d’Ethereum et d’autres blockchains de contrats intelligents. En d’autres termes, la blockchain peut prendre en charge des volumes de transactions plus élevés avec une valeur monétaire inférieure des actifs verrouillés dans son écosystème DeFi.

« Le ratio DEX volume/valeur totale verrouillée (TVL) a récemment mis en évidence les performances notables de Solana par rapport à Ethereum. Ce ratio, une mesure de l’efficacité du capital, suggère que Solana a récemment commencé à dépasser considérablement Ethereum, suggérant un niveau plus élevé d’efficacité opérationnelle. l’efficacité au sein de son écosystème », a déclaré Reflexivity Research dans un récent rapport commandé par la Fondation Solana.

Le ratio volume DEX/TVL mesure l’efficacité du capital. (Recherche sur la réflexivité, 21 partages) (Recherche sur la réflexivité, 21 partages)

Le jeton SOL de Solana a bondi de 68 % à 170 $ cette année, tandis que l’éther a augmenté de 40 % à 3 214 $ et l’indice CoinDesk 20, une mesure du marché plus large de la cryptomonnaie, a ajouté 33 %, selon les données de CoinDesk. Le rapport SOL/ETH a atteint un record. un sommet de 0,059 lundi et oscillait autour de 0,053 au moment de la publication, selon les données suivies par TradingView.

Ethereum reste la plus grande blockchain de contrats intelligents au monde en termes de valeur totale bloquée dans l’écosystème DeFi. Au moment de mettre sous presse, la TVL d’Ethereum s’élevait à 46,44 milliards de dollars contre 3,6 milliards de dollars pour Solana.



