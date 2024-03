Les détenteurs de Cardano réalisent des pertes de près de 20 millions de dollars alors que le prix de l’ADA saigne | Cryptomonnaie

Les détenteurs de Cardano ont réalisé mardi 20,09 millions de dollars de pertes, selon les données en chaîne.

Le prix de l’ADA est tombé à 0,58 $ pour la première fois depuis la mi-février.

Plus de 60 % des détenteurs de Cardano sont assis sur des gains non réalisés, des prises de bénéfices pourraient faire baisser encore davantage le prix de l’ADA.

Le prix de Cardano (ADA) a chuté à 0,56 $ mercredi, offrant aux acheteurs marginalisés la possibilité d’acheter le jeton près de 30 % en dessous de son sommet annuel de 0,8104 $. Cette baisse fait suite à une correction à l’échelle du marché et à des liquidations massives de Bitcoin après que son prix soit tombé à 62 000 $.

Les détenteurs de Cardano ont réalisé d’importants volumes de pertes mardi, selon les données en chaîne. Si les détenteurs continuent de se débarrasser de leurs avoirs en ADA, le jeton alternatif à Ethereum pourrait s’effondrer sous la pression de vente.

Les détenteurs de Cardano vendent ADA à perte

Le prix de Cardano est tombé à 0,56 $ mercredi, le niveau le plus bas depuis la mi-février. Le déclin de l’altcoin a vu les traders se débarrasser de leurs avoirs en ADA et réduire les risques par crainte d’une correction plus prononcée. Les données de Santiment montrent que les traders ont réalisé des pertes de 20,09 millions de dollars mardi et de près de 785 000 dollars mercredi au moment de la rédaction de cet article.

La mesure des bénéfices/pertes réalisés sur le réseau montre des baisses prononcées, un signe qui, parallèlement à la récente baisse des prix, suggère qu’il pourrait s’agir d’un événement de capitulation.

Cardano Network a réalisé un bénéfice/une perte. Source : Santiment

Pendant ce temps, selon les données d’IntoTheBlock, environ 64 % des adresses de portefeuille détenant Cardano reposent actuellement sur des gains non réalisés. Si les détenteurs d’ADA commencent à réaliser des bénéfices, cela pourrait augmenter la pression de vente sur Cardano et entraîner une baisse plus forte du prix de l’ADA.

La fourchette de 0,59 $ à 0,64 $ est cruciale pour la reprise de Cardano car elle représente la fourchette dans laquelle 178 410 adresses de portefeuille ont acheté 2,23 milliards de jetons ADA. Si le prix de l’ADA clôture en dessous du niveau de 0,59 $ sur la période quotidienne, 178 410 autres adresses de portefeuille seront sous l’eau (ce qui indique que les investisseurs seront assis sur des pertes non réalisées).

Global In/Out of the Money. Source : Dans le bloc

Le prix de Cardano pourrait entrer en phase de distribution et saigner davantage

Le prix de Cardano est susceptible de se consolider davantage avant de se redresser. L’alternative Ethereum est en baisse depuis qu’elle a atteint son sommet annuel de 0,8104 $ le 14 mars. Le prix de l’ADA a depuis lors corrigé de près de 30 %, jusqu’au plus bas intrajournalier de mercredi de 0,5689 $.

Le prix de l’ADA pourrait collecter des liquidités inférieures à 0,5333 $, le retracement Fibonacci de 23,6 % du rallye de l’altcoin jusqu’au sommet local du 14 mars.

L’indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile montre qu’il existe une dynamique négative. L’indice de force relative (RSI) est à 41,25, en dessous de la zone neutre, ce qui suggère qu’une dynamique baissière pourrait gagner du terrain. ADA pourrait générer un signal d’achat une fois que le RSI descendra à 30, la région de survente.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Dans un scénario haussier, le prix de Cardano pourrait connaître une hausse impulsive au-delà de la résistance à 0,6291 $, le niveau de retracement de Fibonacci de 50 %. Si le prix de l’ADA fait passer ce niveau en support et voit un bougie quotidenne se clôturer au-dessus de 50 % de Fibonacci. niveau, cela invaliderait la thèse baissière et signalerait un rebond.

Le prix de l’ADA pourrait progresser vers les résistances de 0,7328 $ et 0,8104 $ sur son chemin vers l’objectif de 0,90 $, ce qui représente le niveau d’extension de Fibonacci de 127,2 %.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :