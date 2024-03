Le prix du XRP étend les pertes alors que la SEC et Ripple conviennent de garder scellés les prochains briefings sur le procès | Cryptomonnaie

Le prix du XRP étend ses pertes avec l’évolution récente du procès SEC contre Ripple.

La SEC et Ripple ont déposé le 22 mars une proposition conjointe de scellement liée au prochain dossier relatif aux remèdes.

Le prix du XRP pourrait étendre les pertes à 0,54 $ dans sa tendance à la baisse.

Le prix du XRP est tombé en dessous de son support psychologique à 0,60 $ mercredi. La tendance à la baisse des jetons natifs de XRP Ledger s’étend alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et Ripple ont déposé une proposition conjointe visant à sceller les documents confidentiels dans le prochain mémoire sur les mesures correctives, qui aura lieu le 22 mars.

Les acteurs du marché du résumé quotidien : les baleines XRP déplacent le jeton en gros volumes, le procès s’éternise

Les investisseurs à gros portefeuille de XRP ont déplacé leurs avoirs dans des transactions évaluées à 100 000 $ et plus. Au cours des 10 derniers jours, selon les données de Santiment, il y a eu plus de 14 000 transferts XRP de gros volumes par les baleines. Les mouvements coïncident avec la baisse du prix du XRP, signalant que les baleines subissent probablement des pertes sur leurs avoirs symboliques.

La mesure des bénéfices/pertes réalisés sur le réseau de Santiment montre des baisses constantes, ce qui indique que les baleines subissent en moyenne des pertes lors du déchargement de leurs avoirs XRP. En règle générale, une série de pertes réalisées après une baisse des prix pourrait être le signe d’une capitulation de la part des investisseurs et une opportunité d’achat.

Bénéfice/perte réalisé sur le réseau et nombre de transactions de baleines. Source : Santiment

Le procès SEC contre Ripple se prolonge avec de nouveaux développements mercredi. Les deux parties ont déposé une proposition conjointe de scellement pour gérer les questions de scellement liées aux prochains mémoires liés aux réparations que les deux parties déposeront, selon le dernier dossier déposé auprès du tribunal. En pratique, cela indique que les mémoires relatifs aux remèdes resteront secrets et ne seront disponibles au grand public que le 26 mars.

Analyse technique : le prix du XRP est susceptible d’étendre les pertes

Le prix du XRP a perdu du terrain, tombant mercredi sous le niveau psychologiquement important de 0,60 $. L’altcoin a atteint un plus bas de 0,5685 $ tôt mercredi, passant sous le support à 0,57 $. Les deux niveaux de support ont été essentiels à la reprise de l’altcoin, il est donc probable qu’une correction s’ensuive.

Le prix du XRP pourrait balayer le support à 0,5407 $, le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % du rallye de l’altcoin jusqu’à son sommet annuel de 0,7440 $. Le plus bas du 31 janvier, à 0,4853 $, constitue le prochain support dans la tendance baissière de l’altcoin.

Les barres rouges sous la ligne zéro sur l’indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile indiquent qu’il existe une dynamique négative dans le XRP. Cela confirme par ailleurs une thèse baissière pour le prix du XRP.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Le prix du XRP pourrait récupérer ses pertes et inverser la tendance à la baisse si l’altcoin voit un bougie quotidenne se clôturer au-dessus du niveau de 0,60 $ et si l’indice de force relative (RSI) se rapproche de la neutralité à 50. Actuellement, le RSI est à 44,49. Une fois que l’altcoin aura transformé la résistance de 0,61 $ en support, il pourrait invalider la thèse baissière et rebondir vers R1 à 0,65 $.

