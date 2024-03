Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : BTC bloqué sous les 65 000 $ avant le FOMC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin pourrait chuter de 12 % dans la zone de déséquilibre hebdomadaire avant de récupérer son ATH.

Le prix de l’Ethereum devrait baisser de 10 % avant que l’ETH ne devienne attractif pour les acheteurs.

Le prix d’ondulation pourrait prolonger la baisse avec une divergence baissière en jeu, au milieu d’une tendance de continuation cachée.

La volatilité a augmenté sur le marché avant la décision de la Fed sur les taux d’intérêt.

Le prix du Bitcoin (BTC) est tombé en dessous du seuil de 65 000 $ mardi, entraînant avec lui le prix de l’Ethereum (ETH) ainsi que le prix du Ripple (XRP). Les niveaux de volatilité ont également augmenté, alors que les marchés attendent mercredi la réunion politique du Federal Open Market Committee (FOMC).

Néanmoins, avec les attentes d’une pause des taux d’intérêt et de nouvelles hausses des taux d’intérêt, les acteurs du marché de la cryptomonnaie ont des raisons de s’attendre à une reprise du Bitcoin et des altcoins. Une pause laisserait entendre que la Fed adopterait une position plus accommodante à l’égard de l’économie, ce qui pourrait entraîner une augmentation de l’appétit pour le risque parmi les investisseurs, ce qui serait haussier pour la cryptomonnaie.

FAQ Bitcoin, altcoins et stablecoins

Bitcoin est la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, une monnaie virtuelle conçue pour servir de monnaie. Ce mode de paiement ne peut être contrôlé par aucune personne, groupe ou entité, ce qui élimine le besoin de participation de tiers lors des transactions financières.

Les altcoins sont n’importe quelle crypto-monnaie à l’exception du Bitcoin, mais certains considèrent également Ethereum comme un non-altcoin car c’est à partir de ces deux crypto-monnaies que se produit le fork. Si cela est vrai, alors Litecoin est le premier altcoin, dérivé du protocole Bitcoin et, par conséquent, une version « améliorée » de celui-ci.

Les Stablecoins sont des crypto-monnaies conçues pour avoir un prix stable, leur valeur étant soutenue par une réserve de l’actif qu’elles représentent. Pour y parvenir, la valeur d’un stablecoin est liée à une matière première ou à un instrument financier, tel que le dollar américain (USD), dont l’offre est régulée par un algorithme ou une demande. L’objectif principal des pièces stables est de fournir une rampe d’accès aux investisseurs désireux d’échanger et d’investir dans les crypto-monnaies. Les Stablecoins permettent également aux investisseurs de stocker de la valeur puisque les crypto-monnaies, en général, sont sujettes à la volatilité.

La domination du Bitcoin est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Cela donne une image claire de l’intérêt que suscite Bitcoin auprès des investisseurs. Une forte domination du BTC se produit généralement avant et pendant une course haussière, au cours de laquelle les investisseurs ont recours à des investissements dans des crypto-monnaies relativement stables et à forte capitalisation boursière comme Bitcoin. Une baisse de la domination du BTC indique généralement que les investisseurs transfèrent leur capital et/ou leurs bénéfices vers les altcoins en quête de rendements plus élevés, ce qui déclenche généralement une explosion des rallyes des altcoins.

Le prix du Bitcoin pourrait chuter de 12% dans la zone de déséquilibre hebdomadaire

Le prix du Bitcoin a formé une configuration tête-épaules sur la période quotidienne, prévoyant une baisse de 12 % si la formation technique se concrétise. Le marché penche à la baisse, l’indice de force relative (RSI) plongeant pour signifier que l’élan est en baisse.

L’Awesome Oscillator (AO) se rapproche également du niveau moyen avec ses barres d’histogramme clignotant en rouge. Si les baissiers réussissent, le prix du BTC pourrait chuter dans le déséquilibre hebdomadaire, s’étendant de 52 985 $ à 59 005 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les haussiers parviennent à inverser le décolleté de la configuration tête-épaules en support, le prix du Bitcoin pourrait s’étendre vers le nord pour annuler la thèse baissière au-dessus du seuil de 69 000 $.

Le prix de l’Ethereum envisage une baisse de 10 %

Le prix de l’Ethereum est tombé en dessous du niveau de retracement de Fibonacci le plus critique, 61,8 % à 3 365 $, les yeux étant désormais rivés sur l’espace réservé de Fibonacci à 50 % à 3 137 $.

Avec le RSI plongeant en dessous du niveau moyen alors que l’élan chute rapidement, associé aux barres de l’histogramme AO se dirigeant vers un territoire négatif, le prix de l’Ethereum pourrait chuter de 10 % pour trouver une inflexion autour de 3 013 $ avant que l’ETH ne soit attrayant pour l’achat.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

À l’inverse, si les haussiers augmentent leur pression d’achat aux niveaux actuels, le prix de l’Ethereum pourrait tirer vers le nord, franchissant la résistance en raison du niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % de 3 691 $.

Un basculement de cet obstacle vers un support motiverait les derniers haussiers à acheter de l’ETH, la pression d’achat qui s’ensuit envoyant le prix de l’ETH vers le nord pour enregistrer un plus haut au-dessus du sommet de la fourchette du marché à 4 105 $. Cela représenterait une hausse de 25 % par rapport aux niveaux actuels.

Cette divergence baissière pourrait faire baisser le prix du XRP

Le prix du Ripple a enregistré des plus bas plus élevés, tandis que le RSI a produit des plus bas plus bas, aboutissant à un potentiel affaiblissement ou à un renversement de tendance. Cela suggère que la dynamique haussière du prix du XRP perd de sa force à mesure que le RSI affiche des niveaux plus bas.

Une pression de vente accrue pourrait voir le prix du Ripple descendre en dessous de la ligne de tendance ascendante, pouvant descendre jusqu’à 0,5500 $, ou dans un cas désastreux, prolonger une jambe plus bas pour tester le niveau de support de 0,5368 $. Cela représenterait une baisse d’environ 11 % par rapport aux niveaux actuels.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

À l’inverse, une reprise des traders pourrait voir le prix du XRP revenir au-dessus de l’espace réservé de Fibonacci à 50 % à 0,6152 $. Une pression d’achat accrue au-dessus de ce niveau pourrait voir le prix se confronter au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % de 0,6460, où une forte résistance est attendue.

Surmonter ce niveau serait le signal dont les sceptiques pourraient avoir besoin pour venir en masse et pousser le prix du XRP plus au nord. Cela pourrait envoyer le prix du XRP au sommet de la fourchette du marché à 0,7457 $, ce qui représente une hausse de 24 % par rapport aux niveaux actuels.

