Le prix du Bitcoin offre une autre opportunité d’achat inférieure dans 30 jours avant la réduction de moitié du BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a atteint un plancher de 62 410 dollars, entraînant près de 570 millions de dollars de liquidations totales.

Une configuration tête-épaules pourrait faire baisser le BTC de 12 % par rapport au déséquilibre hebdomadaire de 59 005 $.

Une cassure et une clôture au-dessus du décolleté de 69 000 $ annuleraient la formation technique.

Le prix du Bitcoin (BTC) évolue avec un biais baissier, mais la situation globale reste haussière. Selon les optimistes, la correction en cours est une opportunité pour les haussiers tardifs d’acheter la baisse.

Une autre opportunité d’achat dans 30 jours pour réduire de moitié le Bitcoin

Le prix du Bitcoin a chuté mardi pour atteindre un plus bas intrajournalier de 62 410 $, provoquant un krach boursier plus large. La baisse a provoqué près de 570 millions de dollars de liquidations cryptomonnaies totales, dont 458 millions de dollars de positions longues contre 111 millions de dollars de positions courtes.

Sur ce montant, environ 136 millions de dollars étaient composés de positions longues sur BTC et près de 45 millions de dollars de positions courtes. Cela survient alors que le compte à rebours pour la réduction de moitié du Bitcoin se poursuit, qui devrait arriver dans 30 jours.

Bien que le repli soit brutal, les optimistes y voient une opportunité d’achat, et donc une correction saine avant la réduction de moitié. Si l’histoire se répète, la réduction de moitié du Bitcoin pourrait déclencher le prochain marché haussier, comme cela a été le cas lors des cycles précédents.

Ailleurs, des rapports indiquent qu’entre le 10 et le 18 mars, MicroStrategy a ajouté 9 245 jetons BTC à son compartiment Bitcoin d’une valeur d’environ 623 millions de dollars. Les jetons ont été achetés au prix moyen de 67 382 $. Avec cet achat volumineux, la société de business intelligence détient désormais 214 246 BTC d’une valeur de 13,6 milliards de dollars mais acquis pour 7,53 milliards de dollars. Le prix d’achat moyen global est de 35 160 $.

MicroStrategy a acquis 9 245 BTC supplémentaires pour environ 623,0 millions de dollars en utilisant le produit des billets convertibles et des liquidités excédentaires pour environ 67 382 dollars par an. #bitcoin. Au 18/03/24, $MSTR logements 214 246 $BTC acquis pour ~ 7,53 milliards de dollars au prix moyen de 35 160 dollars par bitcoin. https://t.co/oeYJGgiuy0 – Michael Saylor⚡️ (@saylor) 19 mars 2024

Notamment, les achats ont été effectués à l’aide du produit des billets convertibles et de l’excédent de trésorerie.

Prédictions du prix du Bitcoin avant la réduction de moitié

L’action des prix du Bitcoin est définie par une hausse constante avant que le BTC ne culmine à 73 777 $, suivi d’une série de hauts et de bas plus bas. Cela a abouti à un modèle tête-épaules. Cette formation technique signale une tendance baissière à venir.

Trois hauts de prix successifs, soit deux épaules et une tête, forment le motif. La tête est le sommet du milieu, qui se trouve au niveau le plus élevé, tandis que les épaules sont les deux autres sommets qui sont plus hauts des deux côtés. Le décolleté relie les bas swing des trois hauts.

Le modèle est terminé une fois que le prix passe en dessous de cette ligne de cou, et l’objectif est prévu en mesurant la distance entre le décolleté et la tête et en la superposant à partir du point de cassure attendu vers le sud.

Le prix du Bitcoin pourrait faire baisser de 12 % le déséquilibre hebdomadaire, le Fair Value Gap (FVG), qui s’étend de 52 985 $ à 59 005 $, si cette tendance se confirme. Cela pourrait constituer une opportunité d’achat pour les investisseurs avertis en matière de risque. Une cassure et une clôture en dessous de sa ligne médiane à 55 942 $ confirmeraient la poursuite de la tendance baissière.

L’indice de force relative (RSI) soutient cette perspective, baissant pour signifier une dynamique en baisse. Les barres d’histogramme de l’Awesome Oscillator (AO) se rapprochent également du niveau moyen dans un contexte de prises de bénéfices en cours, encouragées par la récente perte d’élan du prix du Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les traders réussissent, les traders apparaissent, le prix du Bitcoin pourrait remonter au-dessus du décolleté. Dans un cas très haussier, les gains pourraient propulser le BTC au-dessus du seuil de 69 000 $, au-dessus duquel la thèse baissière serait invalidée.

Un retournement de la résistance susmentionnée en support encouragerait les haussiers à propulser le prix du Bitcoin pour retrouver son sommet de 73 777 $ ou plus. Une telle décision représenterait une hausse de près de 13 % par rapport aux niveaux actuels.



