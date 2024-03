Prédiction des prix du Shiba Inu : SHIB pourrait chuter de 10 % pour un balayage des liquidités avant la prochaine hausse | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a chuté de plus de 20 % après avoir rempli un triangle au milieu d’un dumping plus large de pièces de monnaie.

SHIB pourrait prolonger la baisse de 10 % pour un balayage des liquidités en dessous du seuil de 0,000025 $.

Un bougie clôturant au-dessus du retracement de Fibonacci de 61,8% invaliderait la thèse baissière.

Shiba Inu (SHIB) réduit les gains du dimanche dans le cadre d’un crash de pièces de monnaie en cours. Cela survient alors que le prix du Bitcoin (BTC) continue de baisser avec des pièces de monnaie connues pour s’inspirer de la crypto-monnaie pionnière pendant les marchés haussiers.

Le prix du Shiba Inu envisage une baisse de 10 % avant un éventuel repli

Après un fort mouvement vers le nord qui a vu SHIB contourner AVAX en termes de capitalisation boursière, le prix du Shiba Inu s’effondre aux côtés de ses pairs du secteur comme Dogecoin (DOGE) et Pepe (PEPE).

Après être sorti du triangle neutre, le prix du Shiba Inu s’est effondré de plus de 20 %, les traders profitant désormais des gains réalisés lors de la tentative de reprise de dimanche.

Les traders ont les chiffres, vus avec la position des barres de l’histogramme de convergence et de divergence de moyenne mobile (MACD) clignotant en rouge en territoire négatif en dessous de la ligne zéro. L’Awesome Oscillator (AO) affiche également des barres rouges dont les volumes diminuent à mesure qu’elles se rapprochent de la ligne moyenne. Si la trajectoire se maintient, l’AO pourrait également tomber en territoire négatif.

De plus, l’indice de force relative (RSI) enregistre des hauts et des bas plus bas, la chute suggérant une baisse de la pression d’achat.

Avec des perspectives aussi baissières, le prix du Shiba Inu pourrait baisser pour trouver un support initial autour du niveau de congestion des acheteurs de 0,000025 $. Si ce niveau ne parvient pas à se maintenir, le prix du SHIB pourrait baisser pour collecter des liquidités côté acheteur qui continuent de rester en dessous du niveau susmentionné. Une telle évolution représenterait une baisse d’environ 10 % par rapport aux niveaux actuels.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les haussiers récupèrent le marché, le prix du Shiba Inu devra surmonter le blocus de 0,000029 $ avant de basculer l’espace réservé de Fibonacci à 50 % en support à 0,000031 $. Un bougie quotidenne clôturant au-dessus de ce niveau encouragerait davantage d’achats, typique du FOMO, car les traders ne voudraient pas manquer un éventuel rallye.

Dans un cas très haussier, le prix du Shiba Inu pourrait atteindre le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, qui est le plus critique, et l’utiliser comme point de départ pour des gains prolongés.

Une telle décision invaliderait non seulement la thèse baissière, mais ouvrirait également la voie au prix du SHIB pour tenter de combler la fourchette du marché à 0,000045 $, un niveau observé pour la dernière fois le 5 mars. Cela constituerait une hausse de près de 70 % au-dessus des niveaux actuels.

