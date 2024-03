Le prix du Bitcoin reste inférieur à 67,5 000 $, mais les nouvelles baleines seraient toujours bénéficiaires si la chute du BTC se prolongeait | Cryptomonnaie

Les nouveaux grands investisseurs de Bitcoin ont acheté du BTC au prix moyen de 56 400 $, principalement via des ETF Spot.

Les données sur la capitalisation réalisée de Bitcoin montrent que près de 50 % de la capitalisation réalisée est dominée par les détenteurs à court terme, les nouveaux investisseurs.

La réduction de moitié du BTC est dans 30 jours et les afflux vers les ETF Spot ont grimpé à 2,5 milliards de dollars la semaine dernière.

Le prix du Bitcoin (BTC) évolue lentement vers un biais baissier, réduisant ainsi les gains réalisés au cours de la semaine. Cependant, le marché reste globalement optimiste car le prix d’entrée des nouvelles baleines BTC est légèrement inférieur.

Les nouvelles baleines seraient toujours rentables si la chute du Bitcoin se prolongeait

Le prix du Bitcoin a légèrement baissé au cours du dernier jour, le volume des échanges ayant chuté de près de 20 %. Il continue de baisser après avoir perdu un support critique en raison de la ligne médiane du canal parallèle ascendant. Dans un contexte de baisse de la pression d’achat, BTC offrira probablement une opportunité d’achat plus faible avant la prochaine étape haussière.

Avec des rapports selon lesquels les fonds négociés en bourse (ETF) au comptant BTC ont généré plus de 2,5 milliards de dollars d’entrées nettes la semaine dernière seulement, attribuées au FOMO institutionnel, leur niveau de congestion des acheteurs pourrait être le pivot recherché par BTC avant un renversement de tendance.

Le #Bitcoin Les ETF ont engrangé plus de 2,5 MILLIARDS de dollars d’entrées nettes la semaine dernière seulement. FOMO institutionnel. – Jelle (@CryptoJelleNL) 18 mars 2024

Ki Young Ju, fondateur et PDG de CryptoQuant, indique que les nouvelles baleines ont acheté du Bitcoin à 56 400 $ en moyenne, principalement via des ETF au comptant, tandis que les anciennes baleines, qui ont acquis des ETF Bitcoin pré-spot BTC, sont entrées à près de 21 300 $.

Les nouvelles baleines TradFi incluent des clients de BlackRock et Fidelity. Alors que différentes générations de baleines font leur incursion sur le marché BTC à différents niveaux de prix, la diversité des stratégies et des perspectives d’investissement au sein de l’espace crypto devient évidente.

Dans un rapport du 17 mars de CryptoQuant, les chercheurs ont déterminé que « l’enthousiasme et l’accumulation de Bitcoin par de nouveaux investisseurs ont fortement augmenté » au cours du mois dernier, les détenteurs à court terme ne détenant qu’environ 48 % de la distribution du plafond réalisé sur le marché Bitcoin. .

Bien que cette augmentation soit haussière pour BTC, elle indique également la probabilité d’une correction une fois que ces détenteurs à court terme décideront qu’il est temps de vendre.

Prédictions du prix du Bitcoin, le sort du BTC étant entre les mains des détenteurs à court terme

Le prix du Bitcoin a franchi un support clé, transformant la ligne médiane du canal ascendant en résistance. Le marché penche vers la baisse à court terme, offrant aux investisseurs marginalisés un point d’entrée bas alors que le compte à rebours vers la réduction de moitié se poursuit, dans environ 31 jours.

L’indice de force relative (RSI) se penche vers le sud, formant un dôme pour signifier une baisse de l’élan. Associé à la taille décroissante de l’indicateur de volume, cela montre que la trajectoire ascendante s’essouffle.

Néanmoins, Welles Wilders, le père de plusieurs indicateurs techniques, affirme qu’un actif n’est prêt à être vendu que lorsque le RSI passe en dessous de 70. Les traders ayant actuellement des positions longues ouvertes sur BTC devraient probablement les laisser ouvertes car le potentiel de hausse reste viable.

Cependant, ceux qui cherchent à ouvrir de nouvelles positions longues devraient probablement faire preuve de prudence, car le statut de surachat, observé avec un RSI supérieur à 70, expose le prix du Bitcoin à un risque élevé de baisse prolongée.

Si le prix du BTC tombe en dessous du seuil moyen de 63 859 $, il pourrait se traduire par un déséquilibre hebdomadaire allant de 59 005 $ à 52 985 $. Notez que le niveau de congestion des acheteurs de 56 400 $ de Young Ju se situe dans cette fourchette.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

À l’inverse, si les traders cherchant à acheter la correction décident qu’il est maintenant temps d’entrer, la pression d’achat qui en résulte pourrait faire monter le prix du Bitcoin vers le nord. Remettre la ligne médiane du canal en support pourrait donner le ton pour une continuation, le prix du Bitcoin étant susceptible de récupérer le sommet de 73 777 $ sur Binance Exchange.

Dans un cas très haussier, les gains pourraient s’étendre jusqu’à 75 000 $ ou plus pour établir un nouveau sommet historique à 80 000 $. Une telle évolution indiquerait une augmentation de 20 % au-dessus des niveaux actuels.

Même si l’objectif de 80 000 $ semble probable pour le prix du Bitcoin avec la réduction de moitié imminente, Standard Chartered a présenté un objectif trop ambitieux de 150 000 $ pour le BTC cette année et de 250 000 $ d’ici 2025.

