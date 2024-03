La pièce de monnaie SLERF basée sur Solana augmente de plus de 3 700 % alors que le développeur brûle 10 millions de dollars de jetons de prévente | Cryptomonnaie

Le développeur du SLERF, basé sur Solana, brûle « accidentellement » une grande partie de l’approvisionnement de l’actif.

Environ 10 millions de dollars en argent des participants à la prévente ont été perdus à cause de la combustion de jetons à 50 %, sans aucun moyen de frapper les jetons perdus.

Les baleines accumulent du SLERF et la pièce meme a été cotée à la bourse HTX tôt lundi.

Les jetons basés sur Solana ont dominé le récit des pièces meme avec des gains presque à deux chiffres au cours de la semaine dernière. Un projet de pièce de monnaie récemment lancé, appelé SLERF, fait la une des journaux en raison de la combustion « accidentelle » de près de 50 % de l’offre de jetons.

Le développeur du projet a déclaré sur son compte X qu’il n’avait aucun moyen de frapper les jetons perdus et que la pièce meme voit une augmentation de l’accumulation par les investisseurs à gros portefeuille dans l’écosystème Solana.

Le développeur SLERF efface 50 % de l’offre de jetons

Le développeur du SLERF a annoncé lundi qu’il avait accidentellement brûlé près de 50 % de l’offre de jetons, perdant ainsi 10 millions de dollars de fonds appartenant aux participants à la prévente.

Le développeur a également déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de frapper à nouveau les jetons puisque l’autorité de frappe a été révoquée par le contrat du jeton.

Ce n’est pas une blague, j’ai vraiment merdé et je suis vraiment désolé.

C’était un simple clic insensé alors que j’étais en train de graver le LP. 1er essai échoué :

Je suis allé à Sol Incen et les jetons LP n’y sont pas apparus alors j’ai pensé « Je vais juste nettoyer le portefeuille de ces autres » – Slerf (@Slerfsol) 18 mars 2024

Dans ce contexte, et avec une offre nettement inférieure, les données des trackers de renseignement en chaîne montrent que les baleines ont récupéré le SLERF en échange de Solana. La diminution de l’offre et la forte demande de la part des grands investisseurs ont entraîné une hausse du prix du meme coin, qui a augmenté de plus de 3 700 %, comme on le voit sur Birdeye. Le jeton, qui a commencé à être négocié sur Raydium, Orca et Meteora, a une capitalisation boursière d’environ 583,54 millions de dollars au moment de la rédaction.

Lookonchain a identifié un portefeuille baleine qui a réalisé 3,02 millions de dollars de gains dans les 12 minutes suivant l’achat de SLERF en échange de Solana. L’investisseur a dépensé 1,98 million de dollars de jetons SOL pour acheter 69,74 millions de SLERF immédiatement après l’ouverture des échanges pour la pièce meme. La baleine a vendu les actifs de Solana pour 5 millions de dollars.

Transactions SLERF par portefeuille baleine. Source : Solscan et Lookonchain

La bourse HTX devrait ouvrir les échanges au comptant pour le SLERF contre l’USD Tether (USDT) une fois que le volume des dépôts répondra aux exigences du marché lundi, selon une annonce officielle de la plateforme de trading de crypto.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :