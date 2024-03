Le prix de Solana atteint 200 dollars avant la condamnation de SBF | Cryptomonnaie

Solana poursuit sur sa lancée positive puisque sa capitalisation boursière dépasse celle de Binance Coin.

La condamnation imminente de Sam Bankman-Fried pourrait être à l’origine de la croissance de SOL.

SBF devrait encourir une peine de 40 à 50 ans de prison, selon le parquet fédéral.

Solana (SOL) a transformé la malédiction de Sam Bankman-Fried en une aubaine, ce qui a entraîné une tendance haussière explosive. Avec l’intérêt pour SOL atteignant de nouveaux sommets historiques et la récente hausse à 200 $, ce concurrent d’Ethereum restera probablement un jeton populaire à l’avenir.

L’intérêt pour Solana culmine

Solana a enregistré 2 468 % de gains depuis qu’il a atteint un plancher à 8 $ en décembre 2022. Cette croissance massive a un peu ralenti au début de la nouvelle année, mais en mars, le jeton de couche 1 a enregistré de nouveaux sommets. Actuellement, SOL se négocie à 200 $ et il semble qu’il pourrait grimper plus haut.

Graphique SOL/USDT sur 1 semaine

Au-delà du prix, presque tout ce qui est lié à Solana a augmenté ; l’écosystème, la valeur totale verrouillée, le volume des échanges, l’activité des utilisateurs, etc. Notamment, son secteur des pièces de monnaie mèmes a reçu beaucoup d’attention, ce qui a donné naissance à des sociétés telles que dogwifhat (WIF), Myro (MYRO), Book of Meme (BOME), etc.

De plus, les données sur les tendances de Google montrent également que l’intérêt pour Solana a dépassé le précédent sommet historique établi fin 2021 et a atteint un niveau record de 100. Cette évolution montre la popularité du concurrent Ethereum.

Tendances Google Solana

Condamnation de 50 ans du SBF et impact sur SOL

Alors que la récente hausse des altcoins a été largement attribuée à l’augmentation du prix du Bitcoin (BTC), la situation de Solana a un autre facteur majeur qui explique sa hausse : Sam Bankman-Fried (SBF). Avant sa condamnation, SBF et les sociétés qui lui étaient liées détenaient une participation importante dans SOL. En conséquence, lorsque la saga FTX s’est effondrée, son effet d’entraînement a fait plonger Solana et l’écosystème connecté.

Si l’implication de SBF semblait être une malédiction pour l’écosystème de SOL, elle pourrait être à l’origine de son récent essor. Mais, avec la condamnation du SBF qui doit avoir lieu le 28 mars, les choses pourraient à nouveau devenir un peu risquées pour Solana.

Récapitulatif de FTX avant la condamnation du SBF

Il y a à peine deux ans, SBF était le célèbre jeune leader de l’échange de cryptomonnaies FTX. Cependant, après l’effondrement de la bourse en novembre 2022, ses activités ont été placées sous le radar des forces de l’ordre.

Un an plus tard, en novembre 2023, il a été reconnu coupable de sept accusations de fraude et de complot, passibles d’une peine combinée de 110 ans de prison.

Le service fédéral de probation avait recommandé séparément une peine de 100 ans. Mais les procureurs ont déclaré qu’une peine de 40 à 50 ans serait plus appropriée compte tenu de la gravité du crime – voler au moins 10 milliards de dollars – et de sa relative jeunesse.

Cela fait suite à une plainte déposée par les avocats de SBF en février, demandant une peine de prison maximale de 6,5 ans.

