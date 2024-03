Le prix du XRP se stabilise avant plusieurs événements clés impliquant Ripple et la date limite du procès auprès de la SEC | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est resté stable au-dessus du niveau de 0,62 $ lundi, se remettant de sa récente baisse.

La conférence XRP Gold Coast 2024, le Digital Asset Summit et la date limite du procès SEC contre Ripple sont les événements clés prévus pour XRP.

L’offre de XRP sur les bourses et les adresses actives note une tendance à la baisse sur la période hebdomadaire.

Le prix du XRP a effacé ses gains hebdomadaires au cours du week-end et l’altcoin s’est stabilisé au-dessus de 0,62 $ tôt lundi. XRP gagne du terrain et commence à se redresser alors que les traders anticipent l’activité de l’altcoin avec les événements à venir.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, prendra la parole lors du Digital Asset Summit 2024, aux côtés du vice-président principal, Markus Infanger, le 18 mars.

Les acteurs du marché du résumé quotidien : les détenteurs de XRP se préparent pour les événements liés à Ripple

Ripple a fait une annonce officielle concernant le Digital Asset Summit le 18 mars, où les dirigeants Brad Garlinghosue et Markus Infanger sont alignés pour parler de « Pourquoi la crypto est proche de la clarté réglementaire ».

La conférence XRP Gold Coast du 22 au 24 mars accueillera l’avocat pro-XRP John Deaton, l’avocat pro-crypto Bill Morgan et Neil Smith, ingénieur partenaire chez Ripple. Cet événement est essentiel pour les détenteurs, car les partisans du XRP et de Ripple sont sur le point de partager leurs points de vue et leurs prédictions sur le prix de l’altcoin et influenceront probablement le sentiment des détenteurs.

Le procès intenté par la Securities and Exchange Commission contre Ripple a une date limite importante le 22 mars, date à laquelle la SEC présentera son mémoire d’ouverture relatif aux remèdes. Le procès est important pour la communauté XRP et les progrès du procès sont susceptibles d’influencer la direction que prendra l’altcoin dans les semaines à venir.

Le tracker de données en chaîne Santiment montre que les adresses actives et l’offre d’altcoin sur les bourses ont diminué. L’offre de XRP a suivi une tendance à la baisse tout au long du mois de mars et l’activité du XRP a diminué, conformément à la récente correction du prix de l’actif.

La métrique d’adresse active est utilisée pour évaluer l’utilité et la demande de l’altcoin parmi les acteurs du marché. L’état de déclin suggère qu’il y a une diminution de l’activité sur le XRPLedger.

Adresses actives XRP. Source : Santiment

L’offre du jeton sur les bourses permet de déterminer la pression de vente sur l’actif. Une baisse de l’offre d’échange implique qu’il y a une diminution du volume des jetons dans les portefeuilles d’échange et que moins de XRP sont disponibles à la vente. Cela réduit la pression à la vente sur l’actif, ouvrant la voie à une reprise ou à une hausse des prix dans les semaines à venir.

Offre XRP sur les échanges. Source : Santiment

Analyse technique : le prix du XRP pourrait remonter à 0,74 $

Le prix du XRP s’est stabilisé au-dessus de 0,62 $ et l’altcoin est susceptible de rebondir vers le niveau de 0,7440 $ une fois qu’il aura dépassé le support à 0,57 $. Le niveau de 0,60 $ est un prix psychologique clé pour le XRP, de la même manière, 0,57 $ est important car l’actif a rebondi par rapport à ce niveau à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois.

Le prix du XRP pourrait donc balayer le support à 0,57 $ ou 0,60 $ et grimper vers le plus haut du 11 mars à 0,74 $.

Les barres rouges sur l’Awesome Oscillator (AO) signalent qu’une correction est probable et que la tendance haussière du prix XRP n’est probablement pas intacte. De plus, l’indice de force relative indique 51,90, proche du niveau neutre à 50. Cet indicateur n’indique aucun changement directionnel dans la tendance des prix du XRP.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant au-dessus du niveau de 0,62 $ pourrait voir le prix du XRP remonter vers le plus haut du 11 mars et un balayage du support deviendrait moins probable.

FAQ Bitcoin, altcoins et stablecoins

Bitcoin est la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, une monnaie virtuelle conçue pour servir de monnaie. Ce mode de paiement ne peut être contrôlé par aucune personne, groupe ou entité, ce qui élimine le besoin de participation de tiers lors des transactions financières.

Les altcoins sont n’importe quelle crypto-monnaie à l’exception du Bitcoin, mais certains considèrent également Ethereum comme un non-altcoin car c’est à partir de ces deux crypto-monnaies que se produit le fork. Si cela est vrai, alors Litecoin est le premier altcoin, dérivé du protocole Bitcoin et, par conséquent, une version « améliorée » de celui-ci.

Les Stablecoins sont des crypto-monnaies conçues pour avoir un prix stable, leur valeur étant soutenue par une réserve de l’actif qu’elles représentent. Pour y parvenir, la valeur d’un stablecoin est liée à une matière première ou à un instrument financier, tel que le dollar américain (USD), dont l’offre est régulée par un algorithme ou une demande. L’objectif principal des pièces stables est de fournir une rampe d’accès aux investisseurs désireux d’échanger et d’investir dans les crypto-monnaies. Les Stablecoins permettent également aux investisseurs de stocker de la valeur puisque les crypto-monnaies, en général, sont sujettes à la volatilité.

La domination du Bitcoin est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Cela donne une image claire de l’intérêt que suscite Bitcoin auprès des investisseurs. Une forte domination du BTC se produit généralement avant et pendant une course haussière, au cours de laquelle les investisseurs ont recours à des investissements dans des crypto-monnaies relativement stables et à forte capitalisation boursière comme Bitcoin. Une baisse de la domination du BTC indique généralement que les investisseurs transfèrent leur capital et/ou leurs bénéfices vers les altcoins en quête de rendements plus élevés, ce qui déclenche généralement une explosion des rallyes des altcoins.

