La baisse du prix du Bitcoin en dessous de 65 000 $ liquide plus de 125 millions de dollars de positions longues en 24 heures | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a chuté à 64 533 $ samedi, liquidant plusieurs positions longues.

125 millions de dollars de positions longues ont été liquidées au cours de la dernière journée.

Le prix du BTC est revenu au-dessus de 65 000 $ tôt dimanche.

Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a chuté de près de 6 %, passant sous le niveau de 65 000 $ pour la première fois en près de dix jours. La chute du prix de l’actif a déclenché une liquidation massive sur les marchés dérivés.

Plusieurs altcoins et pièces meme ont enregistré des baisses massives en réponse à la correction de Bitcoin. Les baisses les plus importantes ont été notées par Sei (SEI), Floki Inu (FLOKI) et Dogwifhat (WIF), des corrections presque à deux chiffres.

La baisse du prix du Bitcoin liquide 125 millions de dollars de positions longues

Le prix du Bitcoin a revisité le niveau de 64 800 $, tombant en dessous de 65 000 $, pour la première fois depuis le 6 mars, sur Binance. La correction des prix de BTC a été importante car elle a liquidé plusieurs positions longues et courtes sur les marchés dérivés.

Alors que 125 millions de dollars de positions longues ont été liquidés, 27,68 millions de dollars de positions courtes ont été écrasés par la récupération de l’actif, selon les données de CoinGlass. Alors que le prix du Bitcoin a été corrigé au niveau de 66 000 $ la semaine dernière, les pièces mèmes ont probablement bénéficié de la rotation du capital. Les pièces Meme ont effacé leurs gains hebdomadaires et ont noté des corrections à deux chiffres alors que Bitcoin s’effondrait sous la pression de vente.

Données sur les dérivés BTC. Source : CoinGlass

L’une des plus grandes pièces mèmes de l’écosystème Solana, WIF, aux côtés des détenteurs de FLOKI et SEI, a subi des pertes lors de la correction à l’échelle du marché.

Dimanche, le prix du Bitcoin a dépassé les 65 000 dollars. Le plus gros actif en termes de capitalisation boursière s’échange à 66 487 $ au moment de la rédaction de cet article.

