Altcoins qui font preuve de force lors de la baisse des prix du Bitcoin : JUP, SEI, AVAX, GALA et SUI | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a effacé les gains hebdomadaires vendredi, la baisse de l’actif a déclenché un bain de sang dans la crypto.

Les prix de Jupiter, SEI, Avalanche, Gala et SUI ont augmenté, les altcoins ont montré leur force lors d’une correction du marché.

La capitalisation boursière totale des altcoins suit de près la tendance de 2020, la période d’accumulation et de distribution est probablement terminée.

La correction du prix du Bitcoin a marqué le début d’un déclin du marché de la cryptomonnaie, mais certains altcoins ont montré de la force pendant la baisse, offrant des gains aux détenteurs. Il s’agit d’un récit clé qui émerge lors d’une correction BTC, car généralement les bénéfices du plus gros actif sont convertis en altcoins.

Des Altcoins qui font preuve de résilience lors de la baisse des prix du Bitcoin

La capitalisation boursière des altcoins répète sa tendance de 2020. Lorsqu’on l’observe de près, il y a une longue période d’accumulation, de distribution et la phase actuelle, la cassure, où les prix des altcoins sont susceptibles de noter un mouvement impulsif, grimpant plus haut, plus rapidement.

Capitalisation boursière des Altcoins. Source : TradingView

Jupiter (JUP), SEI, Avalanche (AVAX), Gala (GALA) et Sui (SUI) ont résisté au déclin du marché de la cryptomonnaie. Ces altcoins sont en ligne avec la capitalisation boursière croissante des altcoins, contre la correction des prix du BTC, ces actifs ont enregistré des gains à près de deux chiffres au cours de la dernière journée.

Le prix du JUP a augmenté de près de 25 % au cours des dernières 24 heures sur Binance. L’actif pourrait voir son prix augmenter encore, si la pression d’achat se maintient et que les haussiers sont sous contrôle, au cours de la semaine à venir.

Tableau des prix JUP/USDT sur 4 heures

Les prix SEI, FTM, AVAX, GALA et SUI ont grimpé entre 4 et 13% sur la même période. Il reste à voir si ces altcoins maintiendront leurs récents gains alors que la capitalisation boursière des altcoins augmentera dans les semaines et les mois à venir.

