Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : un BTC aussi bas que 60 000 serait toujours une bonne opportunité d’achat | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin pourrait prolonger la baisse jusqu’à 60 000 $ sans invalider la thèse haussière.

Le prix de l’Ethereum pourrait baisser de 10 % si la faiblesse du BTC prévaut

Le prix d’ondulation pourrait chuter de 7 % à 0,5740 $ avant la prochaine hausse.

Le prix du Bitcoin (BTC) s’est effondré, et avec lui, les altcoins ont suivi dans une cascade de dumpings qui a donné lieu à plus de 530 millions de dollars de liquidations totales sur le marché des cryptomonnaies. Cependant, la thèse reste haussière, la correction actuelle étant probablement une bonne opportunité d’achat pour les traders tardifs avant le prochain mouvement vers le nord.

60 000 $ est-il le prochain niveau alors que les prix du Bitcoin baissent ?

Le prix du Bitcoin reste inférieur au seuil de 69 000 $, qui avait plafonné le potentiel de hausse du BTC depuis novembre 2021. Les données techniques suggèrent une poursuite de la baisse, au milieu d’un indice de force relative (RSI) en chute libre, qui suggère que l’élan est en baisse.

Les barres d’histogramme de l’Awesome Oscillator (AO) clignotent en vert, signe de la forte présence des traders sur le marché BTC. De plus, l’indicateur de volume affiche de grandes barres rouges, indiquant que la tendance baissière se renforce.

Le prix du Bitcoin pourrait prolonger la baisse, ce qui indique que les investisseurs pourraient toujours avoir la possibilité d'acheter à la baisse avant un fort mouvement vers le nord avant la réduction de moitié du BTC. Un trader et analyste sur X, @Cryptomanran, indique : « Une baisse de 20 % ou 30 % serait tout à fait normale et saine dans un marché haussier, surtout un mois avant la réduction de moitié. Nous pourrions facilement descendre jusqu'à 55 000 $/60 000 $ et ce serait une folle opportunité d'achat. » – Ran Neuner (@cryptomanran) 15 mars 2024

Une baisse de 20 %/30 % serait tout à fait normale et saine dans un marché haussier, surtout un mois avant la réduction de moitié.

Nous pourrions facilement descendre jusqu’à 55 000 $/60 000 $ et ce serait une folle opportunité d’achat.

Je ne me précipite pas encore pour acheter quoi que ce soit…

– Ran Neuner (@cryptomanran) 15 mars 2024

Néanmoins, les investisseurs sont encouragés à mener leurs propres recherches. Dans un cas désastreux, cependant, le prix du Bitcoin pourrait tomber en dessous du niveau psychologique de 60 000 $ pour une capture de liquidité du plus bas du 5 mars d’environ 59 005 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les haussiers agissent maintenant, en achetant du BTC aux niveaux actuels, le prix du Bitcoin pourrait se redresser. Pour confirmer la tendance haussière, les investisseurs doivent surveiller la clôture d’un bougie au-dessus de 64 044 $, le seuil moyen de la zone d’offre entre 71 290 $ et 73 193 $. Une telle décision permettrait à BTC de récupérer le niveau psychologique de 70 000 $, ou plus pour franchir le sommet de 73 777 $ avant un nouveau sommet historique.

Le prix de l’Ethereum subit le sillage de l’affaiblissement du BTC

Le prix de l’Ethereum est en chute libre, s’inspirant directement du BTC malgré la récente mise à niveau de Dencun, qui devait être un fondamental haussier pour avoir un impact positif sur le prix de l’ETH. Avec des données techniques baissières, le prix de l’Ethereum pourrait prolonger la baisse pour tester le support de 3 527 $.

Si le niveau susmentionné ne parvient pas à servir de support, le prix de l’Ethereum pourrait dépasser ce niveau de congestion des acheteurs, pouvant descendre jusqu’au niveau de 3 200 $, soit une baisse de 12 % en dessous du prix actuel.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

À l’inverse, une réentrée des haussiers pourrait voir le prix de l’Ethereum se redresser. Un retournement de la formidable résistance due aux plus bas égaux de 3 722 $ en support après une forte hausse de la dynamique haussière améliorerait les chances de poursuivre la tendance haussière. Cette évolution pourrait amener l’ETH à atteindre directement le sommet de 4 093 $.

Le prix d’ondulation envisage une baisse de 7 %

Le prix du Ripple est en baisse de 15 % après un sommet de 0,7440 $ le 11 mars. Dans un contexte de baisse de la dynamique et d’une tendance baissière qui se renforce, le prix du XRP pourrait prolonger la baisse de 7 % à 0,5740 $ avant une éventuelle reprise.

Cependant, dans le cas où ce niveau ne serait pas maintenu, le prix du Ripple pourrait descendre jusqu’au niveau de support de 0,5368 $, où les haussiers pourraient avoir une autre opportunité d’achat.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si la dynamique haussière augmente, le prix du Ripple pourrait inverser la direction. Un mouvement au-dessus du niveau psychologique de 0,700 $ inspirerait davantage d’ordres d’achat, revigorant la tendance du prix du XRP à franchir le sommet de la fourchette de 0,7500 $.

Dans un cas très haussier, le prix du Ripple pourrait atteindre le niveau psychologique de 0,8000 $. Une telle décision indiquerait une hausse de 27 % par rapport aux niveaux actuels.

FAQ Bitcoin, altcoins et stablecoins

Bitcoin est la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, une monnaie virtuelle conçue pour servir de monnaie. Ce mode de paiement ne peut être contrôlé par aucune personne, groupe ou entité, ce qui élimine le besoin de participation de tiers lors des transactions financières.

Les altcoins sont n’importe quelle crypto-monnaie à l’exception du Bitcoin, mais certains considèrent également Ethereum comme un non-altcoin car c’est à partir de ces deux crypto-monnaies que se produit le fork. Si cela est vrai, alors Litecoin est le premier altcoin, dérivé du protocole Bitcoin et, par conséquent, une version « améliorée » de celui-ci.

Les Stablecoins sont des crypto-monnaies conçues pour avoir un prix stable, leur valeur étant soutenue par une réserve de l’actif qu’elles représentent. Pour y parvenir, la valeur d’un stablecoin est liée à une matière première ou à un instrument financier, tel que le dollar américain (USD), dont l’offre est régulée par un algorithme ou une demande. L’objectif principal des pièces stables est de fournir une rampe d’accès aux investisseurs désireux d’échanger et d’investir dans les crypto-monnaies. Les Stablecoins permettent également aux investisseurs de stocker de la valeur puisque les crypto-monnaies, en général, sont sujettes à la volatilité.

La domination du Bitcoin est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Cela donne une image claire de l’intérêt que suscite Bitcoin auprès des investisseurs. Une forte domination du BTC se produit généralement avant et pendant une course haussière, au cours de laquelle les investisseurs ont recours à des investissements dans des crypto-monnaies relativement stables et à forte capitalisation boursière comme Bitcoin. Une baisse de la domination du BTC indique généralement que les investisseurs transfèrent leur capital et/ou leurs bénéfices vers les altcoins en quête de rendements plus élevés, ce qui déclenche généralement une explosion des rallyes des altcoins.

