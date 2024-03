Prédiction de prix Solana : SOL est-il l’altcoin pour acheter ce cycle haussier ? | Cryptomonnaie

Le prix du Solana maintient ses gains malgré un krach boursier plus large.

SOL pourrait grimper de 7 % jusqu’au niveau psychologique de 200 $ testé pour la dernière fois en décembre 2021.

Une cassure et une clôture en dessous du niveau de support de 133,80 $ invalideraient la thèse haussière.

Bien que les perspectives haussières prévalent sur le marché des crypto-monnaies, le parcours a été tumultueux depuis le quatrième trimestre 2023. Le prix du Bitcoin (BTC) a mené la volatilité, suivi de près par les altcoins. Cependant, à travers tout cela, Solana a été une exception, résistant aux tendances et se frayant un chemin.

Solana fait preuve de résilience malgré le krach boursier

Solana a fait la une des journaux à plusieurs reprises depuis le quatrième trimestre 2023, sur plusieurs thèmes, à commencer par sa rivalité contre Ethereum. L’avantage concurrentiel de Solana par rapport à Ethereum résidait dans les faibles frais de transaction, qui ont permis à SOL de dominer les principales chaînes de machines virtuelles Ethereum (EVM) pour les traders d’échange décentralisés quotidiens (DEX).

Le récit est finalement passé aux pièces mèmes sur la blockchain Solana, car elle est devenue la base sur laquelle plusieurs projets ont été construits.

Myro (MYRO), Bonk Inu (BONK) et Dogwifhat (WIF) font partie des pièces mèmes qui ont fait la tendance sur Solana, rendant impossible d’ignorer SOL.

Avec ces deux fondamentaux, tout l’écosystème Solana s’est retrouvé tendance sur DEX Screener. Pour le profane, cela indique que SOL connaît un niveau important d’activité commerciale ou de mouvement de prix par rapport aux autres actifs cotés sur le DEX.

Avec un tel intérêt et une telle attention du marché, le réseau connaîtra forcément une participation plus active de la part des commerçants et des investisseurs. Cela pourrait influencer le prix du Solana ainsi que la dynamique plus large du marché.

SOL sur le filtre DEX

Le taux de financement pondéré de Solana baisse

Les données selon Coinglass montrent une baisse significative du taux de financement pondéré de Solana, passant de 191 $ à environ 145 $ entre le 11 et le 15 mars. Cette baisse indique que le coût global du financement des positions longues sur le marché de Solana a diminué.

Les implications sont telles que les traders détenant des positions longues sur les contrats à terme perpétuels Solana paieront des frais de financement inférieurs. Ceci est bénéfique pour les traders longs car cela réduit leur coût global de maintien de leurs positions.

Notamment, cela pourrait également jouer en faveur des traders, car la baisse des taux de financement fait également allusion à une diminution de la demande de positions longues ou à une disponibilité accrue de fonds pour les prêts, ce qui influencerait la diminution du taux de financement.

Taux de financement SOL

FAQ sur les taux d’intérêt ouverts et de financement

Comment l’Open Interest affecte-t-il les prix des crypto-monnaies ?

Un intérêt ouvert plus élevé est associé à une liquidité plus élevée et à un nouvel afflux de capitaux sur le marché. Ceci est considéré comme l’équivalent d’une augmentation de l’efficacité et la tendance actuelle se poursuit. Lorsque l’intérêt ouvert diminue, cela est considéré comme un signe de liquidation sur le marché, les investisseurs partent et la demande globale pour un actif est en baisse, alimentant un sentiment baissier parmi les investisseurs.

Comment le taux de financement affecte-t-il les prix des cryptomonnaies ?

Les frais de financement comblent la différence entre les prix au comptant et les prix des contrats à terme d’un actif en augmentant les risques de liquidation auxquels sont confrontés les traders. Un taux de financement constamment élevé et positif implique qu’il existe un sentiment haussier parmi les acteurs du marché et qu’il existe une attente d’une hausse des prix. Un taux de financement constamment négatif pour un actif implique un sentiment baissier, indiquant que les traders s’attendent à une baisse du prix de la crypto-monnaie et qu’un renversement de tendance baissière est susceptible de se produire.

Prédictions de prix de Solana dans un contexte de baisse du taux de financement

Le prix de Solana tente de retrouver le sommet de décembre 2021 autour de 200 $, le marché étant favorable à la hausse. L’indicateur de volume enregistre de grandes barres d’histogramme, ce qui montre que la tendance prédominante se renforce.

De plus, les histogrammes de l’Awesome Oscillator (AO) clignotent en vert lorsqu’ils se maintiennent au-dessus de la ligne médiane. L’indice de force relative ascendant (RSI), montrant que la dynamique est en hausse, accentue cela. Une pression d’achat accrue pourrait voir le prix de Solana atteindre le niveau psychologique de 200 $, 7 % au-dessus des niveaux actuels.

Dans un cas très haussier, le prix de Solana pourrait surmonter cet obstacle, avant de s’étendre jusqu’au plus haut de la fourchette de 258,93 $, un niveau testé pour la dernière fois en novembre 2021.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si les traders commencent à réaliser des bénéfices après les gains de près de 40 % observés depuis début décembre, le prix de Solana pourrait prolonger la baisse.

Cependant, pour que la thèse haussière soit invalidée, le prix SOL doit casser et clôturer en dessous du niveau de support de 133,80 $, qui coïncide avec l’espace réservé de Fibonacci à 50 %. Une telle décision représenterait une baisse de 30 % par rapport aux niveaux actuels.

