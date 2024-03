Plus de 530 millions de dollars de positions cryptomonnaies ont été fermées de force alors que le prix du Bitcoin baissait vendredi | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a chuté de près de 5 % pour atteindre un plus bas intrajournalier de 65 600 $ vendredi.

Plus de 530 millions de dollars de liquidations totales ont été enregistrées alors que les comptes sur marge dépassaient leurs limites.

La prudence est de mise dans un contexte de niveaux de volatilité élevés et d’attentes de faibles volumes de transactions caractéristiques des week-ends.

Le marché des crypto-monnaies était dans le rouge vendredi, presque tous les jetons ayant été perdus. La seule valeur aberrante était Solana (SOL), avec un gain de près de 10 %, tandis que le prix d’Avalanche (AVAX) était à peine hors de l’eau. Cette décision, initiée par BTC, a pris de nombreuses personnes au dépourvu, les bourses et les plateformes de courtage étant obligées de clôturer leurs positions.

Lisez aussi: Le prix du Bitcoin prolonge son recul par rapport au récent record vers un support de 68 000 $

La baisse du prix du Bitcoin entraîne 533 millions de dollars de liquidations totales

Le prix du Bitcoin (BTC) a chuté d’environ 5 % vendredi aux premières heures de la session de New York, enregistrant un plus bas intrajournalier de 65 600 $.

La baisse a fait exploser 134 millions de dollars de positions longues, tout en liquidant dans le même temps 46 millions de dollars de positions courtes. Le total des liquidations de BTC dépassait 180 millions de dollars à 18h00 GMT.

Liquidations BTC

Par ailleurs, la chute du prix du Bitcoin a provoqué un krach boursier plus large, la plupart des altcoins perdant des niveaux. Le total des liquidations cryptomonnaies a dépassé 533 millions de dollars, dont 416 millions de dollars de positions longues et 117 millions de dollars de positions courtes.

Liquidations totales

La liquidation se produit lorsqu’une plateforme d’échange ou de courtage ferme de force le ou les ordres ouverts d’un trader sur le marché des cryptomonnaies. Cela se produit lorsque le compte sur marge d’un trader n’est plus en mesure de supporter ses positions ouvertes suite à une perte importante ou à un manque de marge suffisante pour répondre aux exigences de maintien.

La position est clôturée au prix du marché pour couvrir les pertes et les dettes impayées, et ainsi le trader et la bourse sont protégés contre de nouvelles pertes. Pour le commerçant, sa dette n’augmente pas, tandis que pour la bourse, elle est en mesure de récupérer les fonds dus.

Parallèlement aux liquidations, les intérêts ouverts du BTC ont augmenté de 81 milliards de dollars en 24 heures, passant de 36,44 milliards de dollars à 37,25 milliards de dollars. L’intérêt ouvert indique la somme de toutes les positions longues et courtes ouvertes. Cela indique que les acteurs du marché accèdent à de nouvelles positions ou augmentent la taille de leurs positions existantes pour BTC.

Intérêt ouvert BTC

Avec l’augmentation des intérêts ouverts, la liquidité du marché augmente avec un plus grand nombre de contrats actifs désormais disponibles à la négociation. Cela améliore la découverte des prix tout en réduisant les écarts acheteur-vendeur.

La volatilité devrait également augmenter dans un contexte d’activité accrue du marché. Cela pourrait forcer l’évolution des prix à s’écarter du sentiment du marché.

Une gestion efficace des risques est essentielle. Les traders sont encouragés à surveiller leurs niveaux de marge pour éviter la liquidation. C’est encore pire lorsque les niveaux de volatilité du marché sont élevés.

FAQ sur les taux d’intérêt ouverts et de financement

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :